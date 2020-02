Cuarentena preventiva y mucha cautela: así están preparándose las grandes empresas ante el "Coronavirus World Congress"

LG, Ericsson, Amazon, Nvidia y Sony ya han confirmado que no asistirán al Mobile World Congress 2020 como prevención frente al coronavirus. Pero no son las únicas empresas intranquilas por cómo se va a desarrollar esta importante feria de tecnología. Una preocupación que la GSMA, organizadora del evento, ha intentado contrarrestar con una serie de medidas y recomendaciones para minimizar riesgos.

Hemos contactado con las grandes marcas del sector de la telefonía móvil para conocer su posición y volver a confirmar su presencia en el MWC 2020. La respuesta generalizada es de cautela, pero por el momento la mayoría de empresas ha reafirmado su apuesta por el Mobile World Congress.

El MWC 2020 mantiene (por el momento) varias de sus grandes presentaciones

La última empresa en confirmar que no asistirá a la feria ha sido Sony. Una "difícil decisión" para asegurar la seguridad de asistentes, empresas, clientes y empleados. Pero pese a comunicar que no asistirá presencialmente, el fabricante sí quiere asegurarse parte de la atención generada haciendo la conferencia por Youtube. No ocurrirá lo mismo con marcas como Xiaomi, Nokia o Realme, que sí mantienen su agenda de conferencias para el MWC.

Las marcas de móviles como Xiaomi, Nokia, Realme, TCL, Motorola, OPPO u Honor mantienen su interés por seguir.

Con la pérdida de Sony o LG, el MWC deja de tener las conferencias de algunos móviles punteros. Pero el evento todavía mantiene presentaciones importantes, que por el momento no se han visto alteradas por la alarma del coronavirus. No tendremos la presentación de los nuevos Samsung y Huawei, pero tampoco las íbamos a tener pues los dos fabricantes apuestan por su propio evento.

Marcas como TCL, Motorola, OPPO u Honor siguen con el plan previsto, aunque en este último caso sí ha habido ya una alteración. Mientras que inicialmente iba a ser el presidente George Zhao quien abriera la conferencia del día 24, ahora será James Zou, 'President of Sales & Service Overseas' y residente en Italia, quien se encargará. Un cambio de conferenciante debido a la medida de seguridad implementada por la GSMA que obliga a demostrar que los asistentes no han pasado los últimos 14 días en China.

"El Mobile World Congress es el evento más importante de comunicación móvil a nivel mundial", explicaba Telefónica hace dos años. Consultados por Xataka, desde la operadora nos explican que "todo sigue según lo previsto". Una posición reafirmada también por Vodafone y Orange. Si bien, se perciben serias dudas en la posición de los operadores.

Los grandes operadores y gigantes de la telefonía como Samsung o Huawei, que presentarán sus buques insignia fuera del MWC, se mantienen a la espera.

La mayoría de marcas apuestan por la cautela. Y dos de las marcas que están analizando la situación de cerca y no cierran ninguna posibilidad son Samsung y Huawei. Dos gigantes de la telefonía móvil que siempre han estado muy ligados al MWC pero que desde hace unos años no utilizan este evento para mostrar sus novedades más importantes. En el caso de Huawei, desde la compañía se nos informó a finales de enero que para el 22 de febrero presentarán en primicia para España un "gran producto".

En el caso de Intel también se mantiene por el momento el compromiso con la feria. Su conferencia sigue para el domingo 23 y a la feria acudirá Bob Swan, CEO de Intel, así como el resto de directivos que estaban previstos. Misma respuesta ofrecida por Microsoft y Google, aunque desde la organización española nos explican que estos temas "se llevan desde EE.UU". ¿Seguiremos teniendo en el MWC 2020 los míticos pines de Android? "Por el momento no hay novedades", responden de manera conservadora en Google.

Quien tampoco termina por confirmarnos su asistencia es Qualcomm. Desde la compañía nos explican que pronto emitirán un comunicado, sea para explicar qué medidas de seguridad tomarán o si se han replanteado su presencia.

Teletrabajo y personal encerrado en la habitación de su hotel

Lo cierto es que llevamos más de meses y todavía no sabemos exactamente cómo se contagia el coronavirus 2019-nCov. El periodo clave parece ser su periodo de incubación, que dura unos 14 días. Es el tiempo que la propia GSMA considera obligatorio que debe pasar desde que los visitantes estuvieron en China.

Wang Xiang, presidente de Xiaomi, durante la conferencia del fabricante chino en el MWC de 2019.

Por ello, fabricantes como ZTE, Xiaomi u OPPO nos confirman que sus equipos que vayan a venir de China ya están haciendo la cuarentena preventiva. Desde el pasado año nuevo chino, gran parte de estos trabajadores no han acudido a la oficina y de hecho han estado haciendo teletrabajo para evitar el posible contacto con el coronavirus.

"Los ocho o nueve que han llegado ya a Barcelona están en la habitación de su hotel, teletrabajando para cumplir con las medidas de seguridad", nos explica Xiaomi, quien durante esta semana emitirá una nota detallando todas las medidas adoptadas.

En el caso de Vivo, detallan que siguen estudiando la situación pero comentan que disponen de gran parte del equipo en Alemania desde hace tiempo, por lo que los 14 días se cumplen.

Parte de los equipos procedentes de China ya se encuentran en Europa cumpliendo el periodo de cuarentena de 14 días obligatorios que exige la GSMA.

Los fabricantes chinos que sí pretenden acudir al Mobile World Congress son conscientes que parte de sus trabajadores proceden de zonas de riesgo, pero siguiendo las obligaciones de la organización dejarán allí a aquellos que hayan estado en la provincia de Hubei.

Desde HMD Global, fabricante detrás de los móviles Nokia, nos explican que todos sus ejecutivos tienen previsto acudir a la feria, empezando por el propio CEO Florian Seiche. "Estamos consultando internamente todas las medidas de seguridad pertinentes, pero en principio saldrán de Londres sin cambios", afirman.

"Se ha hecho un reajuste, normal ante la situación"

Según los datos de la GSMA, el porcentaje histórico de visitantes procedentes de China representa entre el 5 y el 6%. Sin embargo, este porcentaje de representación puede ser sensiblemente superior en el caso de los grandes fabricantes de telefonía, mayoritariamente asiáticos.

Aunque el MWC siga, la presencia internacional de las grandes marcas ya se ha reajustado debido al coronavirus.

Desde la organización agradecen a ZTE y Huawei por las medidas de precaución tomadas, entre ellas la de "asegurar que todos los empleados no han presentado síntomas durante las dos semanas previas, han tenido un aislamiento previo de dos semanas en Europa, el stand y los equipos estarán desinfectados diariamente y se reforzará la presencia europea". Esta apuesta por el equipo europeo se repite entre las respuestas que nos han proporcionado varias marcas.

"Se ha un hecho un reajuste, normal ante la situación. Desde la vuelta al trabajo con el año chino hay mucha gente teletrabajando y se ha hecho una reducción normal con aquellos que no pueden cumplir estas medidas", explica Xiaomi. Una reducción que, según informa CNET, también aplicará Samsung con sus ejecutivos. Donde se realizarán menos traslados que en años anteriores.

Cancelar la asistencia al Mobile World Congress no le sale gratis a estas empresas. Los gigantescos stands, hasta 6.000 metros en el caso de Ericsson, ya estaban reservados, pero además la preparación a un evento de esta magnitud implica el viaje de muchos periodistas, asistentes y portavoces. Un traslado en numerosas ocasiones ya pagado y no siempre reembolsable.

Unas políticas de cancelación que las distintas marcas estarán consultando para analizar hasta qué punto la pérdida económica compensa la falta de presencia en el evento. Aunque como apuntan fuentes de la industria, el "MWC a veces es más desembolso, que rentabilidad". Una balanza que todas las marcas están sopesando y mantienen a la feria de Barcelona en vilo.

Según recoge EFE, Jaume Collboni, primer teniente de alcalde de Economía del Ayuntamiento de Barcelona, ha afirmado después de conocer las últimas cancelaciones que "no se contempla ninguna otra posibilidad que la celebración del Congreso Mundial de Telefonía Móvil".

