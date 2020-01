Ya llevamos casi dos meses con el coronavirus Wuhan y todavía no sabemos cómo se contagia exactamente

Las incógnitas alrededor del 2019-nCov, más conocido como coronavirus Wuhan, siguen siendo enormes. Una de las más importantes es la cuestión de "cómo se contagia". A casi dos meses de su aparición, todavía no conocemos los mecanismos.

Esto es importante para poder buscar mejores manera de mantener el virus a raya. Los mecanismos todavía permanecen en la sombra y, poco a poco, van apareciendo algunos datos inquietantes, como el hecho de que se puede transmitir sin padecer los síntomas. Aún así, el peligro del virus parece seguir circunscrito a China.

El virus Wuhan ¿se transmite de forma asintomática?

Es curioso porque hemos secuenciado el material genético del coronavirus Wuhan, descubierto muchas cosas sobre su origen y su parecido a otros coronavirus... pero no nos ha servido, hasta el momento, para entender cómo se transmite el virus con exactitud. Y es curioso porque conocemos bastante bien los coronavirus.

Estos son los causantes de la gripe y, sabemos, se transmiten a través de objetos contaminados por personas infectadas: al tocar el pomo de una puerta, un vaso, a una persona... El virus puede estar presente procedente de las gotículas de saliva u otras secreciones. No se transmite por el aire y un paciente convenientemente aislado no presenta peligro. Aunque aguanta poco tiempo al aire libre, la humedad del frío ayuda a que pueda mantenerse más tiempo.

Tampoco lo transmiten las personas que salen del periodo de infección, que suele durar unos cinco días. Durante ellos, el virus está reproduciéndose libremente y la persona se vuelve un vector de contagio. Los coronavirus no suelen contar con vectores asintomáticos, es decir, personas que portan el virus y son capaces de infectar a otras pero no presentan síntomas.

El coronavirus Wuhan, a diferencia de otros coronavirus, sí que podría ser transmitido por personas que no presentan síntomas

Aquí es donde entra uno de los desconocimientos que tenemos: en el coronavirus de Wuhan parece que sí que ocurre. Es decir, se ha observado que el virus sí que podría transmitirse durante su periodo de incubación, que dura unos 14 días, además de durante el periodo infectivo. El problema, como decíamos, es que no lo sabemos con seguridad: no sabemos si lo hace realmente o no, cual es su tasa real de infectividad, si se transmite por el aire (que parece que no), o cuánto dura el virus al aire libre...

Prevención a toda costa, cuando no sabes cómo funciona

Según estiman los expertos, el R0, el índice de contagio de un patógeno, del coronavirus Wuhan es de entre tres y cinco. Esto quiere decir que un paciente tiene el potencial de infectar entre tres y cinco personas sanas, grosso modo. Para que nos hagamos una idea, el resto de coronavirus poseen un R0 de 1'2, aproximadamente. En comparación, el 2019-nCov tiene un potencial mucho mayor.

Y no sabemos por qué. Lo primero que necesitamos resolver, precisamente, es este punto. Necesitamos, urgentemente saber cómo se transmite el virus para poder detenerlo de inmediato. ¿Y si no conseguimos hacerlo? A veces, determinar los mecanismos de acción molecular de un virus puede llevar años. Pero no podemos esperar años para parar su avance.

En tal caso solo nos queda la prevención. Prevención, por cierto, que está funcionando bastante bien. Por el momento la emergencia de salud pública, aunque elevada a grave, solo ha sido determinada en China. Los casos fuera del país todavía son pocos, aunque allí ya alcanzan los varios miles de confirmados. Esto nos indica un gran trabajo de contención.

Por el momento, esta es la mejor respuesta: contener, prevenir, poner en cuarentena. A pesar de las duras implicaciones sociales que esto tiene, al desconocer el mecanismo de actuación del virus, y no poder disponer de ningún fármaco o medida profiláctica, es lo único que nos queda. La OMS advierte que la autoprotección es la forma más eficaz de prevenir un contagio, tanto por nuestra parte como para los demás: el uso de mascarilla, evitar el contacto directo y una buena higiene. A estas alturas, se han confirmado los 5.970 casos de infección en China, y apenas unas decenas fuera de su territorio.

Los fallecidos oficiales son 132, aunque se espera que aumenten durante las siguientes horas. ¿Se extenderá el problema mucho más allá de China? Por el momento, las esperanzas son halagüeñas, aunque no se descartan algunos cientos de pacientes repartidos por todo el mundo. Eso sí, a pesar de su infectividad, hay que recordar que solo el 20% de los casos sufren consecuencias más severas y la letalidad del virus, por el momento, es menor, incluso, que la de la gripe estacional común, aunque esto, como ya os hemos contado, es una de esas incógnitas que queda por resolver.

Imágenes | Wikimedia, CNN