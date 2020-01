Lo que todavía no sabemos (y lo poco que sí) sobre el misterioso Virus Wuhan

El incipiente virus Wuhan está causando un comprensible revuelo: a pesar de que los afectados se cuentan por cientos y los fallecidos alcanzan casi la veintena, sabemos muy poco sobre él. Esto alienta los miedos y la preocupación.

¿Hay razón para ello? Desde que apareciera en diciembre del año pasado, el virus parece haberse extendido poco a poco. Pero no conocemos su verdadero potencial o virulencia. La OMS está todavía decidiendo si lanzar la emergencia de salud pública a nivel internacional o no. Mientras tanto, el mundo sigue haciéndose preguntas.

Esta es probablemente la mayor incógnita sobre el 2019-nCoV, como se denomina el virus. No sabemos cuán virulento es. Hay que distinguir virulencia con letalidad o peligrosidad. La virulencia habla de su potencial de transmisión y expansión. Los virus más peligrosos son virulentos y letales.

Por lo que parece, el virus Wuhan se transmitiría solo en contacto muy directo. Esto supone una barrera para su virulencia. No obstante, no lo sabemos con seguridad. Es más, a pesar de que solo son unos 600 los casos confirmados, en realidad podríamos estar hablando de miles de casos de contagio, tal y como han señalado algunos expertos.

Avalando esta hipótesis, tenemos información sensible como el caso de un solo paciente que ha contagiado a catorce personas. En definitiva, no conocemos su virulencia debido principalmente a la lentitud de información procedente de China, famosa por su hermetismo. Como casi todos los casos se han dado dentro de el país, falta información para determinar la virulencia, algo que está retrasando la determinación de un estado de emergencia, si es que fuera necesario.

Lo cierto es que tampoco lo sabemos. De nuevo, el hecho de que la mayoría de los casos se hayan dado en China, y contando con solo 17 muertes dentro del país, al menos oficiales, no nos permite saber cuán letal puede llegar a ser. Por el momento, y en acuerdo con dichos datos, casi todas de pacientes mayores y/o enfermos.Fuera de China no hay datos de letalidad ya que los contagios son muy escasos por el momento.

La hipótesis más plausible es que el 2019-nCoV tiene una tasa relativamente baja y pocas sospechas de ser especialmente peligroso. Para complicar más las cosas, la sombra del síndrome respiratorio agudo grave (el SRAG), que causó 348 muertes confirmadas y más de 5 000 contagios solo en China, ha provocado una respuesta inmediata de cuarentena y contról por parte del Gobierno chino, lo que complica más la monitorización en este punto del problema.

Otra de las grandes dudas: ¿cuáles son exactamente los síntomas, cómo nos afecta, qué nos pasa cuando nos contagiamos? Lo cierto es que no lo sabemos. Todavía no existe un cuadro clínico específico, ni una etiología, ni nada concreto. Tenemos un cuadro de síntomas muy parecidos a otros coronavirus, como la gripe, con fiebre alta, toses, malestar... Pero nos falta un cuadro claro que permita tanto el diagnóstico como el protocolo de actuación, que por ahora es bastante genérico.

Otra de las grandes cuestiones: no hace mucho nos enterábamos que se han bloqueado las entradas y salidas de Wuhan y otras seis ciudades: Huanggang, Zhijiang, Ezhou, Qianjiang, Chibi y Xiantao. A pesar de que la información sale con cuentagotas, los ciudadanos informan mediante redes sociales como las carreteras, vías ferroviarias y aeropuertos están completamente cerrados. También lo está el paso a pie y no se permite entrar ni salir de la ciudad, que permanece oficialmente en cuarentena.

A sense of panic has spread in Wuhan as the Chinese city of 11 million people was put on lockdown in an attempt to quarantine a deadly virus believed to have originated there.#ChinaCoronaVirus #CoronaVirus #CoronaVirusOutbreak pic.twitter.com/xjob1q8tov