Las medidas y recomendaciones de la GSMA contra el coronavirus Wuhan para el MWC: más desinfección y pedir a la gente que no se dé la mano

El Mobile World Congress 2020 está a la vuelta de la esquina y apunta a ser un evento controvertido. ¿El motivo? El coronavirus Wuhan, un virus que está en boca de todos y que ya se ha llevado la vida de 565 personas, principalmente de China. Las preocupaciones ante la expansión de este virus, ya calificado por la OMS como una emergencia de salud pública internacional, han provocado que LG cancele su presencia en el MWC 2020 y que la GSMA, organismo organizador del evento, tome medidas adicionales.

Estas han sido publicadas a través de un comunicado de prensa en la web de la Asociación GSM (GSMA, por sus siglas en inglés) y son las que vamos a repasar en este texto. En líneas generales, las medidas y recomendaciones de la GSMA están en sintonía con las de la Organización Mundial de la Salud, que también repasaremos en este artículo.

Nada de apretones de manos

El Mobile World Congress tiene ciertas zonas con una alta afluencia de gente, como la entrada al comedor.

Como decíamos, las medidas implementadas por la GSMA están disponibles para el público en la web de la asociación y se puede acceder a ellas desde este enlace. Estas son las siguientes:

"Aumento del programa de limpieza y desinfección en todos los puntos de contacto de gran afluencia, por ejemplo, las zonas de restauración, las superficies, los pasamanos, los servicios higiénicos, las entradas y salidas, las pantallas táctiles públicas, etc., junto con el uso de materiales y productos de limpieza y desinfección adecuados.

Aumento del apoyo médico in situ.

Campaña de sensibilización a través de la información y la señalización en línea y en el sitio web.

Disponibilidad de materiales de saneamiento y desinfección para uso público.

Concienciación y capacitación de todo el personal y los asociados sobre medidas preventivas personales estándar, por ejemplo, higiene personal, frecuencia de uso de productos de saneamiento/desinfección, etc.

Asesoramiento a los expositores sobre la aplicación de medidas eficaces de limpieza y desinfección de los stands y oficinas, junto con orientación sobre las medidas de higiene personal y el comportamiento preventivo común.

Comunicación de directrices y consejos de salud pública a los hoteles de Barcelona, transporte público y privado, restaurantes y puntos de restauración, comercio minorista, etc.

Instalación de nuevos carteles en el lugar que recuerden a los asistentes las recomendaciones de higiene.

Aplicación de un protocolo de cambio de micrófono en la producción de conferencias.

Comunicar el consejo a todos los asistentes de adoptar una "política de no-apretón de manos."

Como podemos ver, las medidas están muy enfocadas a la prevención, y es que el Mobile World Congress es un evento en el que mucha gente se reúne en sitios relativamente pequeños, como en el hall de entrada de Fira durante las primeras y últimas horas del día o en la parada de metro que hay justo al lado. Lo mismo ocurre con los stands de las grandes marcas, que suelen ser un punto de encuentro de periodistas y ejecutivos de diferentes partes del mundo.

Multitud de personas en el MWC 2018.

Hasta hace un par de días, las tres últimas medidas no estaban contempladas, pero el 4 de febrero, la GSMA comunicó que también se iban a introducir carteles in situ para que los asistentes no se olviden de estas recomendaciones. Por otro lado, los apretones de mano son de lo más comunes, tanto entre los ejecutivos de las compañías como entre compañeros de la prensa, y a falta de saber exactamente cómo se contigua el coronarivus 2019-nCoV, evitar el contacto físico en la medida de lo posible, lo que incluye las manos, parece sensato.

No se sabe a ciencia cierta, pero se asume que funciona como el resto de la familia de coronavirus, es decir, que se contagia mediante el contacto con animales infectados o por contacto estrecho con las secreciones respiratorias que se generan con la tos o el estornudo de una persona enferma. Precisamente por eso, la Organización Mundial de la Salud recomienda lo siguiente:

"Lávese las manos frecuentemente con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón;

al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo – tire el pañuelo inmediatamente y lávese las manos;

evite el contacto físico con cualquier persona que tenga fiebre y tos;

si tiene fiebre, tos y respira con dificultad, busque atención médica lo antes posible e informe a su médico de los lugares a los que ha viajado anteriormente;

si visita mercados de animales vivos en zonas donde se han registrado casos del nuevo coronavirus, evite el contacto directo sin protección con animales vivos y con las superficies en contacto con dichos animales;

evite el consumo de productos animales crudos o poco cocinados. La carne cruda, la leche o las vísceras de animales deben manipularse con cuidado a fin de evitar la contaminación cruzada con alimentos no cocinados, con arreglo a las buenas prácticas en materia de inocuidad de los alimentos".

Stand de ZTE en el MWC 2018.

Una empresa que ha cancelado un evento de prensa en el MWC, aunque asistirá como normalmente, es ZTE. La compañía china tomará medidas especiales para la seguridad de sus empleados y asistentes a su stand, y estas son las siguientes:

"ZTE se asegurará de que todos sus empleados procedentes de China no han presentado síntomas durante las dos semanas previas a su salida y llegada al MWC. Además, se les exigirá un aislamiento de dos semanas para asegurar la seguridad sanitaria en nuestro stand.

ZTE se asegurará de que todos los directivos de su compañía que participen en los encuentros y actos pasarán por aislamiento en Europa al menos dos semanas antes del MWC.

ZTE se asegurará de que el stand y su equipo se deseinfectan diariamente.

ZTE se asegurará de que el personal del stand procederá de países distintos a China, procediendo sobre todo de Europa. Al mismo tiempo, la empresa está trabajando junto a la GSMA para asegurar que su visita sea segura, cómoda y provechosa.”

Dicho esto, desde la GSMA afirman que están tomando "fuertes medidas para contener y disminuir la propagación del virus", incluyendo la adhesión a las recomendaciones de la OMS (salta a la vista que las medidas de la GSMA casan con las expuestas en los párrafos anteriores), "el respeto de las restricciones de viaje donde existan, la llegada anticipada a España para dar tiempo a la autocuarentena" y la "garantía de acceso a las mascarillas".

