La GSMA se reúne de urgencia para decidir qué pasa con el Mobile World Congress 2020

El MWC 2020 pende de un hilo. Las grandes empresas no dejan de caerse, siendo las últimas en hacerlo Nokia, HMD Global y Deustche Telekom, así que desde la GSMA han programado una reunión de urgencia dentro de una hora, a las 14:00, para decidir si el Mobile World Congress sigue adelante, tal y como adelantaba El País y han confirmado a Xataka fuentes del sector.

No se sabe quién asistirá a la reunión, pero cabe recordar que el consejo de la GSMA está formado por 26 representantes de diferentes empresas de telefonía, como Telefónica, Deustche Telekom, Vodafone o China Telecom. Al finalizar dicha reunión, adelanta El País, se emitirá un comunicado en el que expondrán la decisión de la GSMA, que se reduce a tres escenarios: seguir, atrasar o cancelar.

Las empresas se caen del MWC por el coronavirus

En un primer momento, la reunión estaba planeada para este viernes, pero justo hoy se han caído otras tres grandes empresas del sector de las telecomunicaciones, a saber Nokia, HMD Global y Deutsche Telekom. No es un caída baladí, puesto que Deustche Telekom es una de las mayores operadoras de Europa y Nokia, junto a Ericsson, que también se ha caído, uno de los mayores fabricantes de equipos de redes 5G.

El Secretario de Salud Pública de la Generalitat, Joan Guix, ha dicho en una entrevista con RAC1 que no existe una "causa objetiva" para las cancelaciones y que "no hay ningún motivo sanitario en Barcelona para suspenderlo". Opina que "cada vez tengo más claro que si se suspende no será por ninguna causa que se pueda demostrar científicamente relacionada con la salud".

Cabe recordar que el Mobile World Congress 2020 es uno de los eventos tecnológicos más importantes del mundo, con un impacto económico estimado de cerca de 500 millones de euros para Barcelona. Sin embargo, esta edición está siendo marcada por el COVID-19 que, en este momento, ha infectado a más de 40.000 personas, mayormente de China.

Desde la GSMA han tomado diferentes medidas, como una política de no apretones de manos en el evento o mejorar los servicios sanitarios en el espacio. Algunas marcas, por su parte, han anunciado medidas preventivas, como una especie de cuarentena de 14 días previa el evento que, de acuerdo a un estudio reciente, podría no ser suficiente ya que el periodo de incubación máximo del virus podría ser de hasta 24 días.