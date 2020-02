Ericsson no asistirá al MWC 2020 por el coronavirus: "la salud y la seguridad de los empleados y clientes no puede ser garantizada"

Después de que LG confirmase que no asistiría al Mobile World Congress 2020 de Barcelona, Ericsson, que también ha sido un asistente perenne y que, además, contaba siempre con un enorme stand, ha seguido sus pasos. La compañía sueca ha decidido no asistir al MWC 2020 debido, según han expuesto en un comunicado, al brote de coronavirus Wuhan.

En dicho comunicado, la compañía explica que "la responsabilidad de Ericsson por la salud y la seguridad de los empleados, clientes y grupos de interés en la principal prioridad de la empresa" y que "debido al brote del nuevo coronavirus, Ericsson ha tomado la decisión de retirarse del evento de la industria GSMA Mobile World Congress Barcelona 2020, ya que la salud y la seguridad de los empleados y clientes no puede ser garantizada".

Un evento aparte

Desde Ericsson han explicado que las demos que iban a ser expuestas en el evento organizado por la GSMA se mostrarán "cerca de los clientes en eventos locales", eventos que han sido bautizados como "Ericsson Unboxed". Afirman que están siguiendo de cerca la evolución del virus y las recomendaciones de los organismos internacionales y que "la empresa ya ha adoptado una serie de medidas de precaución para garantizar la salud y la seguridad de los empleados y para reducir al mínimo el impacto en las operaciones de la empresa".

En el mapa del Hall 2 del Mobile World Congress 2020 se puede ver el tamaño del stand de Ericsson (en azul).

Por otro lado, Ericsson ha apreciado las medidas y recomendaciones de seguridad que la GSMA ha puesto sobre la mesa para el Mobile World Congress 2020, pero explican que "sin embargo, como uno de los mayores expositores, Ericsson tiene miles de visitantes en su pabellón cada día e incluso si el riesgo es bajo, la empresa no puede garantizar la salud y la seguridad de sus empleados y visitantes".

El CEO de la empresa, Börje Ekholm, ha sentenciado que "es muy desafortunado, pero creemos firmemente que la decisión empresarial más responsable es retirar nuestra participación en el evento de este año". Así pues, serán Ericsson y LG las dos compañías que, salvo que haya más cambios de aquí al 24 de febrero, no asistirán al mayor evento de telefonía móvil del mundo.

ZTE, por otro lado, canceló la conferencia de prensa del 25 de febrero, aunque confirmó que estaría presente en el evento. Desde Xataka hemos contactado con las principales marcas y fabricantes de smartphones, y salvo LG, y a día de hoy, todas han confirmado también su asistencia. Desde la GSMA han ampliado las medidas de seguridad ya propuestas, añadiendo un:

"Servicio telefónico gratuito de Seguridad y Medicina las 24 horas del día para todos los asistentes, operativo del 12 al 29 de febrero de 2020. Este número aparece en la parte posterior de los porta-insignias, en el App del evento y en los carteles que rodean el lugar de celebración: +34 900 77 2020".

Imagen | Kārlis Dambrāns