El Huawei P40 llegará a Europa: lo hará después del MWC, según su CEO, y ya se rumorean algunas características

A final de cada año nos va surgiendo la expectación por el siguiente en cuanto a los lanzamientos de los buques insignia de cada fabricante de móviles, y este año la incertidumbre se cierne más sobre Huawei por el bloqueo de Estados Unidos y el no poder integrar los servicios de Google. No obstante, el Huawei P40 ya se ha mencionado varias veces y ahora Richard Yu, CEO de Huawei, ha hablado sobre su fecha de presentación.

La primera ronda de buque insignias de la marca china suele presentarse de manera global en el primer trimestre del año, en torno al Mobile World Congress o bien bastante después. El fabricante por el momento ha seguido su calendario y presentó sus Mate el pasado otoño, yendo éstos ya sin Google Play, y por lo que dice su CEO seguirán con su agenda más o menos como hasta ahora.

Bonjour de nuevo, Huawei P

Richard Yu ha atendido a los medios franceses en una rueda de prensa en la que dio algunos detalles sobre los eventos próximos que Huawei tiene en agenda, saliendo el Huawei P40 en escena. La información nos llegaba a través de Fandroid, medio que trasladando las palabras del CEO hablaba de que Yu aseguró que el smartphone se presentará en París a finales de marzo de 2020.

De ese modo, la marca mantendría la fecha de presentación con respecto a lo previo, a falta de recibir más adelante la habitual invitación o anuncio del evento (París es, además, un sitio relativamente habitual para las presentaciones de esta ronda de smartphones de la compañía). Además, lo que también ha comentado es que el Huawei P40 tendrá un diseño "nunca visto", junto a toda la mejora de hardware que normalmente conlleva una iteración como ésta.

No es la primera vez que el CEO hace mención del que debería ser su próximo móvil tope de gama. Tuvimos la oportunidad de entrevistarle en septiembre de este año y ahí mencionó el Huawei P40 Pro al hablar de la situación de Huawei con Google y de la presentación de HarmonyOS, su nuevo sistema operativo.

"Si se nos sigue impidiendo utilizar los Google Mobile Services en nuestros móviles, entonces creo que consideraremos utilizar nuestro HarmonyOS. O sea que el primer producto con HarmonyOS quizá sea el P40 en la próxima primavera, quizá el próximo marzo". Richard Yu

Habrá que esperar al menos a marzo según lo que ha comentado recientemente para ver si este sistema se estrena en móviles con el teléfono. Aunque no parece probable según lo que publicaba el New York Times hace unos días, ya que según Wang Chenglu, presidente de la división de software de la compañía, Huawei no tiene planes para llevar Harmony OS a móviles al menos no en 2020.

Algo ya se ha dicho, por supuesto

Lo de los rumores y filtraciones es cada vez más intenso y del Huawei P40 Pro ya se han comentado aspectos y especificaciones. Vimos una primera supuesta imagen en la que se dibujaba el perfil del móvil y parecía mantener ese diseño con trasera y pantalla curva, montado en metal.

Pero además de esta imagen se filtró casi una ficha técnica del móvil, hablándose de:

Procesador Kirin 990 con 5G.

Pantalla OLED de 6,5 pulgadas con resolución 2K y tasa de refresco de 120 hercios, con aprovechamiento del frontal del 98%.

Cinco cámaras traseras (con la firma de Leica): 64 MP (sensor Sony IMX686 1/1,7 pulgadas, OIS) + 20 MP ultra gran angular + 12 MP (teleobjetivo) + macro + ToF

Doble cámara frontal en pantalla perforada.

Batería de 5.500 miliamperios por hora.

De todo eso destaca esa quíntuple cámara trasera y lo que parece una batería enorme, si bien lo que anda resonando es el rumor de que esa batería sería de grafeno, con lo que ocuparía un 30% menos que si fuese de ion litio. Aunque más fácil de creer es que soporte carga rápida de 50 vatios, pudiendo cargar la batería al 100% en tan sólo 45 minutos.

Queda bastante por conocer estos productos y habrá que esperar para confirmar. Por el momento nos apuntamos con lápiz lo de finales de marzo en París, veremos si Yu nos ha dado una buena pista y/o la planificación se mantiene.