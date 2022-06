La nueva sonda espacial de la ESA tiene una misión como ninguna en la historia: tender una emboscada a un cometa

No risk, no gain. Ya se sabe: quien nunca se arriesga, nunca gana. La Agencia Espacial Europea (ESA) ha decidido aplicarse esa máxima y emprender una tarea que rompe con la rígida y estricta planificación que define habitualmente la exploración espacial, trazada al milímetro para optimizar los costes. En contra de la lógica habitual, el organismo europeo ha decidido poner en marcha una misión que partirá de la Tierra dentro de unos años... sin ningún objetivo preciso.

¿Significa eso que se lanzará a la buena de Dios? Para nada. Que no despegue con un destino claro no significa que no tenga una intención clara. Comet Interceptor —como se ha bautizado la misión— viajará cientos de miles de kilómetros hasta alcanzar el segundo punto de Lagrange (L2) para, una vez allí, esperar a algún cometa que nos pueda hablar sobre los albores del Sistema Solar.

Como explica la revista Nature, su peculiar misión consistirá ni más ni menos que en “tender una emboscada” a un objetivo aún por definir. En cierto modo, su cometido se parece al de un pescador que sale una buena mañana de casa con la caña al hombro. Puede que regrese con una enorme y jugosa trucha. O que lo haga con las manos vacías. Ahí reside el riesgo. Y el premio, claro.

La misión se seleccionó hace ya tres años, pero acaba de recibir ahora el visto bueno de la ESA. El calendario que tiene sobre la mesa contempla que pueda lanzarse entre 2028 y 2029 junto a Ariel, un nuevo telescopio diseñado para ayudarnos a estudiar mejor las atmósferas de los exoplanetas.

Comet Interceptor y Ariel viajarán como compañeros de travesía hasta L2, punto de estabilidad gravitacional situado a unos 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, el mismo en el que se sitúa el Telescopio Espacial James Webb. Quizás lo más curioso es qué una vez allí Comet Interceptor no realizará ninguna observación, ni tarea especial. Su misión en L2 consistirá en esperar emboscado, hasta seis años si es necesario, a que pase una víctima adecuada a la que seguirle la pista.

¿Qué clase de víctima? Pues básicamente lo que buscará Comet Interceptor es un “cometa prístino” que trace una órbita amplia, un cometa de período orbital largo, de más de 200 años. Su origen podría estar en la Nube de Oort, una región de objetos helados situada más allá de Neptuno.

Cuando la nave detecte un objetivo que cumple las características que busca y pase cerca de la órbita terrestre, Comet Interceptor se activará, abandonará L2 y pasará a unos mil kilómetros del cometa. Las dos sondas que incorpora, más pequeñas, se encargarán de aproximarse a 400 kilómetros de su superficie para tener un “encuentro” que se prolongará unas horas.

ESA’s @cometintercept mission to visit a #comet has just been ‘adopted’ meaning the study phase is complete and, following selection of the spacecraft prime contractor, work will soon begin to build the mission

👉https://t.co/9NBQfzjyd2 #ExploreFarther pic.twitter.com/pVg4sdkkD7