Ya podemos respirar tranquilos: el James Webb ha llegado a su destino y orbita alrededor del Sol

El James Webb ha conseguido otro importante hito desde que fue lanzado el 25 de diciembre de 2021.

Tras un mes navegando por el espacio, el observatorio espacial más grande y complejo jamás construido ha llegado a su destino, el segundo punto de Lagrange (L2). Según explica la NASA, ayer a las 2 p.m. EST (8 p.m. hora peninsular española) el James Webb activó sus propulsores para completar una corrección final de trayectoria y se introdujo exitosamente en su órbita estable L2, situada a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra.

🏠 Home, home on Lagrange! We successfully completed our burn to start #NASAWebb on its orbit of the 2nd Lagrange point (L2), about a million miles (1.5 million km) from Earth. It will orbit the Sun, in line with Earth, as it orbits L2. https://t.co/bsIU3vccAj #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/WDhuANEP5h