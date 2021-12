El lanzamiento del James Webb ha sido tan perfecto que la NASA cree que tiene mecha para "bastante más” que el ciclo previsto de diez años

Camino de su puesto de observación, en el segundo punto de Lagrange (L2), y a la espera de que pueda enviarnos sus primeros (y deseados) datos —algo que no ocurrirá hasta dentro de varios meses—, el telescopio espacial James Webb va dejando ya algunas noticias positivas. Desde su lanzamiento, el 25 de diciembre, ha iniciado ya el despliegue de su escudo solar y la antena que le permitirá enviar 60 GB de datos a diario. Son pasos pequeños y que llegan a cuentagotas, pero desde luego apuntan en la buena dirección. Quizás la mejor noticia, por lo que implica, sea sin embargo la que compartía el miércoles la NASA: Webb trabajará más tiempo del previsto.

Si quiere operar en condiciones adecuadas y conservar y corregir su órbita, Webb necesita combustible. Como recuerda la NASA, el telescopio espacial no solo debe situarse en órbita alrededor del punto L2; deberá también operar maniobras de “mantenimiento de la estación” y la "gestión del impulso", fundamental para que pueda preservar su orientación en el espacio.

El problema es que la cantidad de combustible de la que dispone James Webb es limitada y la enorme distancia a la que operará, a aproximadamente 1,5 millones de kilómetros, descarta cualquier posibilidad de una misión tripulada futura para repararlo o actualizarlo. Partiendo de tales premisas y a la vista del combustible disponible, los expertos calculaban que el observatorio espacial tendría una vida útil de entre cinco y diez años. El mínimo irrenunciable siempre se ha fijado en un lustro; pero lo cierto es que desde hace tiempo se apunta al objetivo de la década.

Ahora la NASA no descarta que esa vida útil pueda ser mayor de lo previsto. El motivo: las maniobras iniciales han exigido menos gasto energético del que preveían en un inicio los técnicos. Desde la agencia espacial ya se habla incluso de sobrepasar la barrera psicológica del decenio.

“Debido a la precisión de nuestro lanzamiento y nuestras dos primeras correcciones a mitad de camino, el equipo ha analizado su trayectoria inicial y ha determinado que el observatorio debería tener empuje para permitir el apoyo de operaciones científicas en órbita durante bastante más de la vida científica [prevista] de 10 años”. El mismo discurso adoptó la agencia espacial europea (ESA), que destaca a su vez el papel determinante que ha desempeñado el Ariane 5.

Due to the precision of our launch and our first two mid-course corrections, our team has determined that Webb should have enough fuel to allow support of science operations for significantly more than a 10-year science lifetime! 💫 https://t.co/1e3sWlynPI pic.twitter.com/yb4Oe6dnwj