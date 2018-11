La NASA llega a Marte por octava vez en su historia: la InSight llega al planeta rojo con éxito tras "siete minutos de terror"

La NASA vuelve a hacer historia con su octavo amartizaje en Marte. La nave InSight acaba de pisar la superficie de Marte tras un largo viaje de seis meses y medio, que representa aproximadamente 483 millones de kilómetros. Pero lo complicado no fue el llegar, sino entrar al planeta, descender y finalmente tocar la superficie sin daños.

Esto es el inicio de una importante misión de dos años, la cual se encargará, por primera vez, de estudiar el interior de Marte, una exploración que abarcará desde investigaciones sísmicas y geodésicas, hasta cómo se transporta el calor.

Llegó el momento de conocer el interior de Marte

La NASA describió la entrada de InSight como "siete minutos de terror", ya que se encontraba ante situaciones y condiciones que no podían prever, las cuales podrían haber destruido la nave y así terminar con una misión que hasta el momento ha costado 1.000 millones de dólares.

A través de la cuenta en Twitter de InSight pudimos vivir el minuto a minuto del amartizaje, que aunque no era en directo, la NASA trató de explicar las diversas etapas a través de GIFs que hicieron más interactivo el evento.

Pop! My cruise stage is off -- now to turn my heat shield to face the atmosphere as I get ready to dive in. Watch LIVE: https://t.co/oig27aMjZd #MarsLanding pic.twitter.com/IeLGNbRUUF — NASAInSight (@NASAInSight) 26 de noviembre de 2018

I'm flying through the Martian atmosphere at thousands of miles per hour. It's really heating up outside (like 2,700 degrees F/1,500 C)! 🔥 Thankfully my heat shield is designed to keep me cool and comfortable. Watch LIVE: https://t.co/oig27aMjZd #MarsLanding pic.twitter.com/99WXofPe3s — NASAInSight (@NASAInSight) 26 de noviembre de 2018

WHOOSH! My parachute is out. Time to say goodbye to my heat shield and stretch my legs. #MarsLanding pic.twitter.com/TmcRoB94fU — NASAInSight (@NASAInSight) 26 de noviembre de 2018

Time to fire up my rockets for final descent. Less than a minute to touchdown! #MarsLanding pic.twitter.com/1i7Y2tkcRW — NASAInSight (@NASAInSight) 26 de noviembre de 2018

Dentro de esta entrada, se uso por primera vez el enorme paracaídas de 35 metros de diámetro que colocó a InSight en la superficie marciana por primera vez, listo para la acción. Ahora, lo siguiente será que despliegue de forma correcta sus paneles solares para iniciar con la exploración.

Durante esta llegada, InSight tuvo oportunidad de enviar su primera imagen, la cual nos deja ver la superficie de Marte antes de su entrada al planeta.

En los próximos días iremos conociendo el estatus del rover y la NASA empezará a publicar más imágenes, así como avances de la investigación, la cual se perfila a ser una de las más importantes en la historia de la agencia espacial de los Estados Unidos.