El lanzamiento de la misión Axiom 1 ha sido un éxito. Por qué es importante el primer viaje privado a la ISS y qué podemos esperar ahora

"¡Qué lanzamiento histórico!" El grito de alegría es de Bill Nelson, administrador de la NASA, y, efectivamente, lo que se lo ha arrancado es un hito, un acontecimiento pionero que se ha registrado hace solo unas horas en el Centro Espacial Kennedy, en Florida. A las 11.17 am EDT despegaba de su plataforma de lanzamiento un cohete Falcon 9 de SpaceX que acoge la primera misión privada que se dirige a la Estación Espacial Internacional (ISS). En su casi cuarto de siglo de historia es la primera vez que la plataforma recibirá los integrantes de un vuelo totalmente comercial.

Como presumía Nelson, la operación ha sido un éxito y esta misma mañana la empresa que ha organizado la misión, Axiom Space, publicaba en Twitter una foto en la que se veía a los tripulantes y anunciaba, tirando de ironía, que, tras completar el "check-in", se preparaban ya para la ISS.

¿Por qué es histórica la misión? ¿Y qué podemos esperar ahora?

La primera misión cien por cien privada a la ISS. A bordo de la nave propulsada por el cohete Falcon 9, una Dragon Endeavour también de SpaceX, viajan cuatro personas: Michael López-Alegría, Larry Connor, Mark Pathy y Eytan Stibbe. El primero es el comandante de la misión y vicepresidente de la compañía que la ha organizado, Axiom Space. Los tres restantes, empresarios que han pagado sumas desorbitadas por formar parte de la operación y visitar la ISS. Según precisa El País, cada uno ha abonado alrededor de 50 millones de euros por una aventura que durará 10 días.

Si su operación es histórica es porque, como reconoce la propia NASA, es "la primera misión de astronautas privados a la ISS". Hoy se prevé que la Endeavour se acople con la estación y se abra la escotilla que dé acceso a los cuatro tripulantes de la bautizada como misión Axiom1 (Ax-1) al interior de la ISS, una infraestructura en la que participan la NASA, ESA y sus homólogos de Japón, Canadá y Rusia. Connor, Pathy y Stibbe no serán los primeros "civiles" en la ISS —en 2021 estuvieron allí por ejemplo un director y una actriz rusos—, pero su vuelo marca historia por su carácter comercial.

The #Ax1 astronauts (and Caramel the dog) just checked in as they pass over the southern tip of South America. They are preparing to dock to the @SpaceStation.



The Ax-1 webcast will resume at 5:30 am ET. pic.twitter.com/QmqI1dVfhP