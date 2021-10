La primera película en el espacio ya se está grabando: la actriz y el director ruso han llegado a la Estación Espacial Internacional

Rusia se ha vuelto a adelantar. En la carrera por la primera película en el espacio, Rusia se ha adelantado a Tom Cruise colocando a su actriz y director en la Estación Espacial Internacional. Ahora, durante los próximos días, grabarán algunas de las escenas que compondrán la primera película que se ha grabado en el espacio.

En las últimas horas la nave rusa Soyuz MS-19 se acopló a la Estación Espacial Internacional. Lejos de ser una misión más de tantas que Rusia ha hecho a la estación, llevaba como tripulación al cosmonauta Anton Ahkaplerov, la actriz Yulia Peresild y el director es Klim Shipenko. Mientras que para el cosmonauta se trata de su tercer viaje al espacio, es el primero para la actriz y el director.

Docking!



Welcome to the International @SpaceStation, @AntonAstrey, Yulia and Klim! We have already prepared dinner for you)) pic.twitter.com/YBRf8dqtuM