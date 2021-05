La carrera espacial de 2021 es ver quién lleva antes a un actor al espacio: Rusia quiere adelantarse a Tom Cruise

Si todo va como está planeado, este mes de octubre asistiremos a un evento sin parangón: la grabación de la primera película en el espacio. En principio, se esperaba que Tom Cruise (actor de 'Misión Imposible') y el director Doug Liman ('Jumper', 'Edge of Tomorrow') viajasen a la Estación Espacial Internacional en octubre para rodar una peli de la mano de la NASA y SpaceX, pero Rusia tiene otro plan: llegar antes.

¿Para qué? Para grabar 'The Challenge', un drama espacial. Según ha informado la agencia espacial rusa Roscosmos, está previsto que el próximo 5 de octubre de 2021 se lance la expedición desde el cosmódromo de Baikonuir en la nave espacial Soyuz MS-19. La agencia ya tiene a sus candidatos seleccionados y, a falta de saber cuándo viajará Tom Cruise, todo apunta a que Rusia se va a apuntar este tanto.

'Ser el primero en grabar una peli en el espacio', la película

A finales del pasado año, Roscosmos anunció un concurso abierto para seleccionar a la protagonista del "primer largometraje en el espacio". El pasado mes de marzo se seleccionaron 20 finalistas para someterse a la revisión médica y, finalmente, hoy conocemos a las candidatas propuestas. Los requisitos para poder participar eran de lo más curiosos.

Las actrices debían tener entre 25 y 50 años, pesar entre 50 y 70 kilos y tener una circunferencia de pecho de hasta 112 centímetros. Además, debían ser capaces de correr un kilómetro en tres minutos y medio o menos, nadar 800 metros en modalidad libre en 20 minutos y lanzarse desde un trampolín de tres metros con buena técnica. Y ser ciudadanas rusas, claro. No se requería experiencia previa actuando.

A la izquierda Yulia Peresild; a la derecha Alena Mordovina.

¿Quiénes han sido las elegidas? La tripulación principal estará formada por Yulia Peresild (36 años, actriz, ‘The Edge’, ‘Battle for Sevastopol’) y Klim Shipenko (37 años, director, ‘Salyut-7’, ‘Text’, ‘Serf’). La tripulación suplente la forman Alena Mordovina (33 años, actriz suplente, 'The Closer', 'Call DiCaprio!') y Alexey Dudin (40 años, director suplente, 'The Other Side of the Moon', 'The Spacewalker').

Todos los candidatos seleccionados comenzarán el entrenamiento como muy tarde el 1 de junio. Entre otras cosas, deberán realizar "pruebas de centrifugación, pruebas de vibración, realizar vuelos introductorios y de entrenamiento en un avión de gravedad cero y recibir entrenamiento en paracaídas". La idea es que estén listos para que el 5 de octubre puedan viajar a la ISS a grabar 'The Challenge'.

Visto lo visto, parece que Rusia será el primer país en mandar actores a la Estación Espacial Internacional para grabar una peli, adelantándose así a Estados Unidos, Hollywod y Tom Cruise, que todavía no se sabe cuándo hará lo mismo.

