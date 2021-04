SpaceX Crew-2 está a punto de despegar, y es una misión tripulada histórica en la trayectoria de NASA: síguela en directo

Si las condiciones meteorológicas no lo impiden hoy presenciaremos un nuevo hito en la conquista del espacio. A las 11:49 h CEST (9:49 a.m. UTC) la nave Crew Dragon Endeavour de SpaceX despegará hacia la Estación Espacial Internacional (EEI) desde el Centro Espacial John F. Kennedy de NASA, en Florida.

El responsable de colocar esta cápsula en el espacio será un compañero de aventuras incansable, el cohete Falcon 9 que el pasado 16 de noviembre llevó al espacio con éxito durante la misión Crew-1 a los astronautas de NASA Mike Hopkins, Victor Glover y Shannon Walker, y también al astronauta de JAXA, la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial, Soichi Noguchi.

La misión que estamos a punto de presenciar ha sido bautizada como Crew-2, y será la tercera vez que una nave de SpaceX transporta hasta la EEI a una tripulación. El pasado 30 de mayo viajaron en el interior de la cápsula Endeavour, la misma que participa en la misión que arranca hoy, los astronautas de NASA Bob Behnken y Doug Hurley. Aquella fue la misión Demo-2. Y, como acabamos de ver, el 16 de noviembre se inició con éxito la misión Crew-1.

Para lograr su propósito el cohete Falcon 9 consumirá algo más de 500 toneladas de kerolox, un combustible que combina RP-1, que es un derivado del petróleo similar al queroseno, y oxígeno líquido criogenizado. El vehículo espacial tardará algo menos de 10 minutos en dejar atrás la atmósfera terrestre y salir al espacio, y en aproximadamente 24 horas los cuatro astronautas de la misión Crew-2 llegarán a la EEI.

Como acabamos de ver, el objetivo de esta misión es trasladar a la EEI a cuatro astronautas, pero, y esta es una de sus peculiaridades, uno de ellos pertenece a ESA, la Agencia Espacial Europea. Shane Kimbrough y Megan McArthur sí pertenecen a la agencia espacial estadounidense, pero Thomas Pesquet y Akihiko Hoshide son astronautas de ESA y JAXA respectivamente. Hoshide sigue los pasos de su compatriota Noguchi, que viajó a la EEI a bordo de la misión Crew-1.

Esta será la primera misión tripulada a bordo de una nave de SpaceX en la que viaja un astronauta perteneciente a ESA. Y también la primera misión de estas características en la que la mitad de la tripulación no pertenece a NASA. Los cuatro astronautas pasarán en la EEI un periodo de tiempo aproximado de seis meses durante los que llevarán a cabo en condiciones de microgravedad varios experimentos científicos en áreas tan diversas como son la salud, la ingeniería de materiales o la tecnología aplicada a los tratamientos médicos.

En la estación les están esperando el astronauta de NASA Mark Vande Hei y los cosmonautas de Roscosmos Oleg Novitskiy y Pyotr Dubrov. Aunque, como acabamos de ver, van a llevar a cabo varios experimentos científicos, uno de ellos merece que le prestemos un poco más de atención. Sus protagonistas son unos pequeños dispositivos conocidos habitualmente en inglés como tissue chips que contienen células humanas dispuestas en una matriz tridimensional.

