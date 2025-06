Venecia lleva años luchando contras las hordas de turistas. La boda de Jeff Bezos ha colmado la paciencia de sus residentes

Venecia es un milagro arquitectónico en sí misma. Por ello, no extraño que millones de turistas al año quieran visitarla y abarroten sus estrechas calles y canales, complicando la vida a los venecianos que intenta sobrevivir como buenamente puede. Los venecianos no se han resignado a convertirse en el parque temático del turismo e intentan disuadir a las hordas de turistas que cada día desembarcan de en su puerto.

Jeff Bezos y Lauren Sánchez se casarán entre el 26 y 28 de junio en Venecia (se ha pospuesto dos días por motivos organizativos), pero cuando se diga la famosa fórmula "que hable ahora o calle para siempre", los venecianos van a tener mucho que decir. Las protestas de los últimos días indican que los venecianos no están dispuestos a que su ciudad se convierta en el decorado de boda de la tercera mayor fortuna del mundo y sus más de 200 adinerados invitados.

"No hay espacio para Bezos". Está previsto que el millonario y la periodista se den el sí quiero en poco más de una semana, pero a medida que se acercan la fecha del enlace, los ánimos de los venecianos se van caldeando dando muestras del rechazo de la población a la presencia del millonario y sus invitados VIP en la ciudad.

Los detractores de la boda de Bezos en Venecia han empapelado la ciudad de carteles, grafitis y adhesivos con el lema 'No Space For Bezos'. El pasado viernes es escenificó ese descontento en una asamblea que se llevó a cabo en una plaza cercana al concurrido Puente de Rialto, en la que los protestantes de la plataforma

"No hay espacio para Bezos" anunciaron protestas y movilizaciones entre los días 24 y 28 para tratar de boicotear los desplazamientos de los invitados y los actos nupciales. "No estamos en contra del matrimonio en sí, sino contra la arrogancia con la que este señor feudal tecnológico trata a nuestra ciudad", aseguraban los portavoces de la plataforma en declaraciones recogidas por El Mundo.

Boicot a la boda. Tras la asamblea, las cámaras de Reuters captaron cómo los miembros de la plataforma izaban una enorme pancarta a la torre campanario de la Basílica de San Giorggio Maggiore, en la que se leía el apellido del millonario tachado como signo de protesta. Distintos usuarios se hicieron eco del acto en X.

Según publicaba The New York Times, los portavoces de la plataforma, el 28 de junio se bloquearán todos los canales que conducen a la Scuola Grande della Misericordia, donde previsiblemente se celebrará el enlace. "Bezos nunca llegará a La Misericordia. Llenaremos las calles con nuestros cuerpos, bloquearemos los canales con salvavidas, botes y nuestras embarcaciones", aseguraron durante su asamblea.

Temporada alta en Venecia y accesos restringidos. Venecia recibe turistas durante todo el año, pero su afluencia es especialmente intensa durante los meses de verano. Eso tensa un poco más la situación por la logística de seguridad y transporte de 200 invitados VIP, entre los que figuran milmillonarios, cantantes, actores y figuras de la televisión, así como personajes relevantes de la política internacional e incluso miembros de la realeza, según publica Vogue.

Los activistas recalcaron la presencia de los superyates amarrados en las inmediaciones de Venecia, lo cual ocasionará algunos problemas de movilidad por los canales durante las 72 horas de celebraciones. "Bezos ocupará con cinco yates todas las riberas, desde la de los Schiavoni hasta San Basilio y la Marítima. Estará en la Cini, en el Lido, en la Madonna dell'Orto, desplazándose como si fuera su casa privada, en perfecta sintonía con la gestión de la ciudad por parte del alcalde Luigi Brugnaro, quien además tiene muchos conflictos de interés precisamente en torno a la Misericordia", explicó Tommaso Cacciari, uno de los portavoces de la plataforma 'No Bezos'.

El Corriere della Sera ya adelanta que esa alta demanda generará la llamada "Tarifa Bezos", con propietarios oportunistas que ofrecen sus lanchas motoras por 400 euros la hora durante esos días.

Entre 10 y 21 millones de dólares. Lejos de los 600 millones que costó la maratoniana boda del heredero de los Ambani. La RAI italiana estima que el fundador de Amazon y Blue Origin pagará una factura de entre 10 y 21 millones de dólares.

Buena parte de ese presupuesto irá destinado a la adecuación de espacios históricos de la ciudad para albergar distintos eventos y recepciones en el marco de esa boda, así como en reservar a buena parte de la flota de taxis acuáticos que, durante esos días, servirán en exclusiva a los invitados al festejo y a sus comitivas.

No todos están enfadados. Luigi Brugnaro, alcalde de Venecia se ha convertido en el principal defensor del evento. Cuando se dio a conocer que la pareja había elegido Venecia para su enlace, el alcalde declaró al Corriere della Sera que la boda generaría beneficios económicos millonarios y apenas ocasionaría inconvenientes al normal funcionamiento de la ciudad.

Por el momento, los grandes beneficiarios están sido los hoteles de cinco estrellas de Venecia y alrededores, con cientos invitados confirmando sus reservas. Según publicaba DW, la pareja habría bloqueado todas las reservas disponibles en los hoteles de gran lujo Gritti Palace, Hotel Danieli, Aman Venice, Belmond Hotel Cipriani y The St. Regis Venice.

Precisamente esa era otra de las reivindicaciones de los manifestantes agrupados bajo la plataforma 'No Bezos', cuyos representantes se lamentaban de que los beneficios de todos estos inconvenientes se quedaran en unos pocos bolsillos privilegiados y no en los pequeños comerciantes de la ciudad. "Son solo migajas", aseguraron. "El dinero irá a parar a los lobbies habituales de gondoleros y taxistas. ¿Los hoteles? Están gestionados por el capitalismo financiero, y desde luego no por familias locales", sentenciaba unos de los portavoces.

Imagen | Unsplash (Damiano Baschiera), Flickr (UKinUSA)