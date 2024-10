Bernard Arnault ha perdido 53.000 millones de dólares, pero aún le quedan 168.000: diversificar será su nueva estrategia

A nadie le gusta perder dinero, sobre todo cuando eres el dueño de uno de los mayores conglomerados del lujo del planeta. Sin embargo, cuando vienes de ser la mayor fortuna del mundo, como Bernard Arnault, perder 53.000 millones en solo unos meses tampoco representa el fin del mundo. Todavía le queda un patrimonio de 168.000 millones de dólares tras restar las pérdidas.

Lejos de amilanarse ante los números rojos, Bernard Arnault ha decidido no poner todos los huevos en la misma cesta, iniciando una ronda de inversiones de lo más dispares. Su objetivo: diversificar su patrimonio lejos del monolítico negocio del lujo que cotiza a la baja.

Arnault se suma a la carrera por la IA. Pese a no pertenecer al ámbito de los millonarios tecnológicos, es evidente que la IA se está convirtiendo en el rey Midas de las inversiones, convirtiendo en oro todo lo que toca. Según informaba CNBC, Bernard Arnault habría estado participando discretamente en varias rondas de financiación de pequeñas startups dedicadas al desarrollo de herramientas y aplicaciones de IA.

Según fuentes de CNBC, las inversiones se habrían realizado a través de la sociedad Aglaé Ventures, vinculada con el fondo de inversión de la familia Arnault. El total de las inversiones ascendería a unos 300 millones de dólares. Una de estas empresas es H (anteriormente conocida como Holistic AI) que , según Bloomberg, está formada por exmiembros de Deep Mind, que también cuenta con el soporte financiero del ex CEO de Google Eric Schmidt.

Un hotel, sí, pero de lujo. El millonario ya amplió la oferta de productos de lujo del catálogo de LVMH invirtiendo 3.000 millones de euros en 2018 en la compra de la cadena de hoteles de lujo Belmond, de acuerdo con lo publicado por Expansión. Con ello, el grupo de Bernard Arnault se adjudicaba una nueva línea de negocio con oportunidades para ofrecer experiencias de lujo como el mítico Orient Express, o algunos de los hoteles con más glamour de Italia.

No satisfecho con los hoteles que ya posee, Arnault entró en julio de 2024 en la puja por el emblemático Hotel Bauer de Venecia, batiéndose el cobre con el grupo inversor Mohari Hospitality con una oferta de 309 millones de dólares por hacerse con la propiedad del hotel, tal y como se hacía eco Fortune.

Paris Match, la revista de las celebrities. Hace menos de dos semanas, Fortune desvelaba que el millonario francés había sacado a pasear su billetera (de Louis Vuitton, suponemos) para comprar el seminario francés Paris Match, popular por sus entrevistas y exclusivas sobre celebridades.

La compra se formalizó por un importe de 120 millones de euros, y el seminario francés pasará a formar parte de la cartera mediática del millonario, que ya cuenta en su haber con las cabeceras francesas del grupoLes Echos y Le Parisien.

Paris FC, el lujo llega al deporte rey. La última adquisición de Bernard Arnault, lejos de amilanarse con las pérdidas millonarias sufridas por el grupo LVMH, ha sido el club de fútbol Paris FC. No te extrañes si no te suena, ya que no tiene entre sus filas a grandes figuras ni a Luis Enrique en su banquillo como otros equipos de la capital francesa. De hecho, el Paris FC es un equipo modesto que lidera la segunda división francesa.

El consorcio familiar de Arnault no ha comprado la totalidad del club, sino que, según recoge Forbes, entraría como accionista mayoritario con una participación del 55% y el compromiso de su actual presidente de transferirle un 30% adicional cuando se retire en 2027. El total de la operación tendrá un coste estimado en 200 millones de dólares, con el que Bernard Arnault terminará controlando el 85% de las acciones del club, y la marca de bebidas energéticas Red Bull el 15%.

Imagen | Trump White House Archived