Venecia se inventó una tarifa de entrada para frenar el turismo de masas. Le ha salido tan bien que duplicará el precio

Turismo es igual a masificación en Venecia. No es nada nuevo y, de hecho, el enclave ha sido pionero en algunas regulaciones que han buscado ponerle coto a las hordas para compaginar la vida de los locales y que su ecosistema no acabe engullido víctima de su propio éxito. Su geografía simplemente no da para más, y por eso han impuesto topes a los grupos grandes con multas a quien se pase, o incluso han rastreado teléfonos. También impusieron un peaje pionero, una tarifa de entrada que salió tan bien que duplicaron los días. Ahora también el precio.

El experimento se consolida. Como decíamos, Venecia es pionera en la imposición de una tasa de entrada para visitantes de un solo día, y el éxito ha sido tal para la administración que han decidido duplicar la tarifa en 2025, elevándola de 5 a 10 euros para quienes ingresen sin reserva de alojamiento.

Además, y como explicamos hace unos meses, la medida se aplicará en 54 días del año, casi el doble de los 29 días seleccionados en 2024. Las fechas incluyen un bloque continuo del 18 de abril al 4 de mayo, seguido de todos los viernes, sábados y domingos hasta finales de julio. El cobro se mantendrá en el horario de 8:30 a. m. a 4:00 p. m., y aquellos que reserven con al menos cuatro días de antelación podrán pagar solo 5 euros.

Qué dicen los políticos. El concejal de turismo, Simone Venturini, dio una pista del cambio anunciado. Al parecer, en la feria BIT de Milán afirmó que el proyecto piloto de 2024 fue tan exitoso, logrando su objetivo de gestionar los flujos turísticos y desincentivar el turismo masivo de un solo día, que han decidido potenciarlo. De hecho, destinos internacionales como Formentera en España o Kioto en Japón han mostrado interés en replicar la iniciativa veneciana.

Impacto en la tasa de turismo. En 2024, casi medio millón de turistas (485.062) pagaron la tarifa de entrada, es decir, que generaron 2.4 millones de euros en ingresos a las arcas públicas (no se ha revelado el coste del sistema ni el destino de los fondos recaudados). Los datos de registro indican que, tras los italianos, los principales turistas fueron estadounidenses, alemanes y franceses. Además, la medida logró una leve reducción en el número de visitantes provenientes de la región del Véneto, aunque las autoridades no han dado cifras.

Recordamos también que pese a este incremento tarifario, el acceso sigue siendo gratuito para quienes pernocten en la ciudad, aunque deben registrarse online en cda.ve.it para obtener su exención. También están exentos los viajeros que solo transiten por Piazzale Roma, Tronchetto o Stazione Marittima, así como aquellos que visiten las islas exteriores de la laguna (Lido, Murano y Burano) sin pasar por el centro.

El futuro en Venecia. Es la gran pregunta. Las autoridades admiten que la tasa por sí sola no es suficiente para gestionar el turismo de masas, pero sí consideran que el sistema creado sienta las bases para futuras regulaciones más estrictas.

Venecia, que recibe a turistas de 194 países, sigue siendo uno de los destinos más afectados por la sobreexplotación turística, lo que ha llevado a la implementación de medidas cada vez más restrictivas en un esfuerzo por proteger su frágil ecosistema urbano y preservar su carácter histórico. Una más que difícil ecuación.

Imagen | Hervé Simon

