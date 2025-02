La generación Z está siendo un desafío para las empresas: el 95% de los jóvenes se las apaña para escaquearse

La generación Z está tomando posiciones en el mercado laboral. Según datos del estudio "Mix generacional en las empresas españolas" elaborado por Pluxee, la generación del Baby Boom y la generación Z igualarán su presencia, con un 8% respectivamente en 2025. Sin embargo, ambas generaciones no pueden ser más distintas y eso va a impactar en la relación de los más jóvenes con las empresas.

Tanto es así, que una encuesta ha revelado que nueve de cada diez jóvenes tienen reparos en utilizar los recursos de la empresa para temas personales, o restan importancia a respetar los horarios de sus jornadas laborales.

Las reglas están para romperlas. Algo que ha demostrado de sobra la generación Z es que las normas de etiqueta en el trabajo no están hechas para ellos. Según los datos obtenidos por PapersOwl tras entrevistar a 2.000 jóvenes de entre 18 y 34 años, el 95% de los jóvenes de la generación Z aseguraba que era aceptable salir antes del trabajo ( o llegar más tarde), usar los recursos de la empresa para temas personales e incluso echarse una siesta en el trabajo.

Otro dato preocupante es que el 29% de los miembros de los millennials y de la generación Z ha estado usando técnicas de 'catfishing' haciéndose pasar por otra persona durante una contratación para luego desaparecer sin dejar rastro y dejar plantada a la empresa que les contrata.

Los horarios son opcionales. Salir antes del trabajo es, con diferencia, la regla que más frecuentemente rompe la generación Z. El 34% de los encuestados asegura hacerlo, del mismo modo que llegar tarde sin previo aviso, una práctica que hace habitualmente el 18% de los encuestados.

Por otro lado, el 27% de los jóvenes de la generación Z aseguraba haber llamado para avisar de que estaba enfermo solo para tomarse un día libre. El 11% de los entrevistados aseguró haberse apuntado más horas de las reales en el registro de su jornada.

Ir al trabajo, pero no siempre a trabajar. Aquellos que asistían al trabajo en el horario asignado, tampoco estaban exentos de "hacer trampas" en el trabajo. El 11% aseguró haberse echado alguna cabezadilla durante las horas de trabajo. Cuatro de cada diez jóvenes aseguraban poner en práctica el "badge coffee". Es decir, fichar en lugar de trabajo el tiempo justo de tomar un café y hacer acto de presencia para eludir la normativa de retorno a la oficina, para luego irse a trabajar desde otro lugar.

Entre los motivos que les llevan a hacerlo, el 66% afirma que es por sus deseo de obtener una mayor flexibilidad en la jornada laboral, mientras que el 44% prefiere trabajar desde otro lugar más cómodo, o el 32% que opta por trabajar en un entorno menos propenso a las interrupciones.

Vacaciones silenciosas. El informe Out of Office Culture Report elaborado por The Harris Poll en mayo de 2024, señalaba que en torno al 40% de los jóvenes millennials y de la generación Z habían hecho alguna vez "vacaciones silenciosas". Este término hace referencia a hacer ver que se está en activo, cuando en realidad se están tomando un día libre (o varios) sin el permiso de la empresa.

Los datos de PapersOwl van un poco más allá. Han revelado que el 51% de los jóvenes de la generación Z lo ha hecho entre una y tres veces en el último año, mientras que el 4% de los encuestados lo ha hecho más de cinco veces en los últimos 12 meses. El 52% argumenta que lo hicieron para recuperarse del estrés o evitar el burnout.

