Microjubilación: la receta de la generación Z contra el agotamiento consiste en no esperar a los 65 años para jubilarse

Los jóvenes de la generación Z cada vez ven más improbable su jubilación, por lo que están rompiendo con la idea tradicional de trabajar sin descanso hasta los 65 años para retirarse. En lugar de esperar décadas para disfrutar de la vida, la generación Z está impulsando una tendencia que redefine el equilibrio entre trabajo y bienestar: la microjubilación.

Vivir para trabajar o trabajar para vivir. Este fenómeno, que ha ganado fuerza gracias a las redes sociales, y propone pausas estratégicas en la carrera profesional para recargar energías, explorar intereses personales y priorizar la salud mental, todo mientras aún se tiene juventud y vitalidad.

Según publicaba The Guardian, el concepto tiene su origen en el libro 'La semana laboral de 4 horas' de Timothy Ferriss, en el que el autor priorizaba llevar una vida feliz y plena por encima de carreras profesionales dedicadas a hacer posibles los sueños de otros.

Ya descansarás cuando te jubiles…o no. Según una encuesta de ResumeBuilder.com, el 13% de los jubilados estadounidenses prevén que durante 2025 tendrán que reincorporarse al mercado laboral debido al alto coste de la vida, y el 22% ya está trabajando para poder subsistir. En España, en cambio, el panorama es justo el contrario. Según un estudio de la Fundación BBVA e Ivie, la renta de los mayores de 65 años en España es un 6,4% más alta que la media europea. Ambos escenarios son igual de malos para quienes comienzan su carrera laboral ahora.

En el caso norteamericano, la generación Z ha descubierto que llegar a la edad de jubilación no implica dejar de trabajar, incluso cuando has pasado toda la vida haciéndolo. Por su parte, en el caso de España, la sostenibilidad de las pensiones y el progresivo envejecimiento de la población, tampoco garantiza que, quienes justo comienzan su carrera laboral ahora, vayan a tener una jubilación tan acomodada como quien se jubila ahora. En cualquiera de los dos casos, la idea de poder descansar cuando te jubiles pende de un hilo.

Maratón o esprints. Ante este dilema, la generación Z no solo se está replanteando cuándo y cómo descansar, sino también cómo construir una vida profesional más sostenible y satisfactoria intercalando periodos sabáticos a modo de "microjubilación" a lo largo de su carrera profesional, tal y como señalan en Bloomberg.

A diferencia de los periodos sabáticos tradicionales, que suelen estar ligados a acuerdos con el empleador y pueden incluir algún tipo de salario, muchos jóvenes optan por dejar su empleo temporalmente y financiar estos breves periodos de desconexión con sus propios ahorros. El objetivo es claro: aprovechar la energía y la salud de la juventud para viajar, aprender nuevas habilidades o dedicarse a proyectos personales, en vez de postergar estos sueños hasta la vejez.

Dominando el trabajo remoto y la precariedad. Este nuevo enfoque de la generación Z también responde a una realidad laboral en la que la inestabilidad y la precariedad están a la orden del día. Con el avance de la tecnología y la normalización del trabajo remoto, la reincorporación al mundo laboral después de un microretiro ofrece menos fricción que en generaciones anteriores, cuando un empleado permanecía en la misma compañía durante décadas. La generación ha demostrado no tener miedo a cambiar de empleo a menudo, e intercalar un periodo breve de descanso entre trabajo y trabajo puede ser una forma de aplicar este modelo.

La posibilidad de trabajar por proyectos, a tiempo parcial o de forma remota permiten que estas pausas no signifiquen necesariamente un retroceso en la carrera profesional. De hecho, de acuerdo conlo publicado por The Conversation, en Australia, por ejemplo, algunas empresas ofrecen a sus trabajadores un permiso remunerado cuando llevan de siete a diez años trabajando para ellos. Una especie de permiso parental, pero cuidarse a uno mismo.

El valor de la salud mental y el bienestar. El bienestar físico y mental es una de las principales preocupaciones de la generación Z, y uno de los incentivos de estas microjubilaciones. Estudiosde la Organización Mundial de la Salud revelaron la relación directa entre las largas jornadas laborales y el incremento del 29% en las muertes por enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares entre 2000 y 2016. Ante este panorama, los jóvenes prefieren prevenir el agotamiento programando descansos prolongados, en vez de esperar a que los problemas de salud se acumulen con los años.

Business Insider se hacía eco del caso de Anaïs Felt, una gerente sénior en una empresa tecnológica de Silicon Valley que, desbordada por el estrés y la fatiga que le ocasionaba su trabajo, decidió hacer una pequeña pausa en su carrera. "Llegaba a casa tan agotada que simplemente me tumbaba en el sofá para recuperarme, cenaba y luego me acostaba", dijo sobre su rutina. "No tenía energía para salir a correr, ni para pasar tiempo con mi pareja, ni para reír", aseguraba Felt en uno de los vídeos que ha colgado en su perfil de TikTok contando su experiencia.

Tendencia con muchos "peros". Aunque el planteamiento de la microjubilación se muestra como una forma de equilibrar el autocuidado con las carreras profesionales, la realidad a veces es obstinada y se empeña en hacerlo inviable. Tal y como Felt recordaba en la descripción de su vídeo, antes de tomarse uno de estos descansos ya había pagado su préstamo estudiantil y cubierto algunas necesidades básicas, haciendo especial hincapié en el matiz de "Si puedes permitírtelo, en mi opinión, vale totalmente la pena".

Bélgica el estado reconoce en su Ley del trabajo el derecho a desconectar, ofreciendo una pausa temporal retribuida. Sin embargo, estudios previos a esta medida reconocían que hacer esta pausa podía tener un impacto importante en la carrera profesional, y se hacía más persistente cuanto más jóvenes eran quienes la solicitaban.

Tener unos precios de alquiler disparados, el coste de la vida al alza y unos salarios ajustados hace que la edad de emancipación en España se sitúe en los 30,4 años, según datos de Eurostat. Si la generación Z apuesta por la microjubilación, podría hacer que esa edad fuera superior en el futuro, dependiendo durante más tiempo del apoyo familiar.

En Xataka | La generación Z está afrontando salarios precarios y alquileres disparados: pronto será la generación más rica de la historia

Imagen | Unsplash (Keegan Houser)