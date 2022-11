FTX investiga "anomalías" en las transacciones tras un posible hackeo: el nuevo capítulo en la caída de la compañía

Nuevo capítulo en la crónica acelerada de FTX. La compañía, que llegó a convertirse en uno de los grandes exchange cripto y el viernes se declaró en bancarrota tras varias jornadas marcadas por una crisis de liquidez y la desconfianza de los inversores, afronta otro desafío: un posible hackeo.

La empresa —precisa Financial Times— está investigando "anomalías" en las transacciones tras su declaración en bancarrota, decisión que comunicó no hace ni 24 horas, con la retirada de cientos de millones de dólares en activos criptográficos. Pese a los graves problemas de liquidez de FTX, las retiradas habrían sumado, según los analistas, más de 260 millones de dólares.

En concreto y en base a los cálculos elaborados por el grupo de análisis de blockchain Nansen, con sede en Singapur, se apunta a al menos 266 millones de dólares a lo largo de las últimas 24 horas. Solo FTX US habría registrado retiradas por valor de alrededor de 73 millones de dólares.

A través de su cuenta oficial de Twitter, FTX ha compartido un mensaje de su abogado en Estados Unidos, Ryne Miller, en el que se aporta algo más de contexto sobre lo ocurrido, si bien no ahonda en detalles. “Tras la presentación del Capítulo 11 de bancarrota, FTX US y FTX.com iniciaron medidas de precaución para trasladar todos los activos digitales al almacenamiento en frío. El proceso se ha acelerado esta tarde para mitigar los daños al observar transacciones no autorizadas”, anota.

Una semana decisiva

Horas antes el propio Miller explicaba también vía Twitter que se investigan “anomalías en los movimientos de monederos relacionados con la consolidación de saldos de FTX en los exchanges”.

Tras la declaración de bancarrota —detalla CoinDesk— FTX declaraba en su canal oficial de Telegram que había sufrido un hackeo, por lo que pedía a los usuario que tuvieran cuidado con las actualizaciones o el manejo de sus apps. “FTX ha sido pirateado. Las aplicaciones FTX son maware. Bórralas. El chat está abierto. No entres en el site de FTX porque podría descargar troyanos”.



$266M has been withdrawn from FTX in the last 24 hours



$73M from FTX US pic.twitter.com/qoiroPSegq — Nansen 🧭 (@nansen_ai) November 12, 2022

Following the Chapter 11 bankruptcy filings - FTX US and FTX [dot] com initiated precautionary steps to move all digital assets to cold storage. Process was expedited this evening - to mitigate damage upon observing unauthorized transactions. — Ryne Miller (@RyneMiller) November 12, 2022

Las investigaciones de las “transacciones anormales” tras el posible hackeo agrava una semana tan crucial como fatídica para FTX, que de destacar como uno de los grandes exchange cripto y una de las firmas más destacadas del sector —su valoración llegó a rebasar los 32.000 millones de dólares— ha pasado al descrédito y la bancarrota con un profundo agujero, lo suficientemente grande como para que Binance diese marcha atrás tras haberse planteado inicialmente salir en su rescate.

Paralelo a la defenestración de la compañía está el de su fundador y hasta ayer responsable, Sam Bankman-Fried, que ha visto diezmada su fortuna y tenido que dejar el cargo de CEO.

A los graves problemas de liquidez de la compañía se suma la investigación del regulador de EEUU ante las sospechas sobre el uso que FTX habría hecho de los fondos depositados por sus clientes para operaciones de alto riesgo y el papel de Alameda, compañía fundada por Bankman-Fried.

Reuters apuntaba en las últimas horas que Bankman-Fried podría haber transfirdo 10.000 millones de dólares de fondos de clientes de FTX a Alameda Research y del exchange habrían desaparecido, siempre según la agencia, que cita fuentes próximas al caso, al menos mil millones de dólares.

Imagen de portada: FTX