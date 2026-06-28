Foxconn quiere fabricarlo todo. TODO

La semana pasada se celebró Vivatech. Se trata de una de las mayores ferias de tecnología del mundo y una de las menos concretas. Hay robots humanoides, robots que se dedican únicamente a hacer cosas graciosas, roboasistentes, inteligencia artificial, productos de belleza, un ordenador cuántico, realidad virtual y hasta un monitor de sentimientos. Sí.

Sin embargo, lo que más me sorprendió no fue el vistazo al futuro, sino el despliegue de la taiwanesa Foxconn. Cuando hablamos de Taiwán y tecnología, TSMC es el nombre que más fácil viene a la cabeza, pero Foxconn es el principal fabricante de componentes a nivel mundial, el motor de las exportaciones de Taiwán y el polémico ensamblador de productos como el iPhone o la Xbox.

El asunto es que Foxconn quiere dejar de ser el mayor ensamblador de teléfonos para convertirse en una de las principales multinacionales del mundo y tiene claro el camino: robots, coches e inteligencia artificial.

Y todo ese plumaje es lo que ha mostrado en la feria parisina.

Vera Rubin, la joya de la corona

Nvidia es un motor actualmente para muchas empresas y Foxconn ha sido una de las últimas en entrar bajo el paraguas del gigante estadounidense. La compañía liderada por Jensen Huang ya tiene todo listo para que los que fabrican sus plataformas tengan las máquinas a máxima producción para Vera Rubin.

Dos de los módulos de un servidor

Se trata de la nueva plataforma de IA que promete estar en la vanguardia del entrenamiento, pero también de la inferencia en los modelos y Foxconn se sumó hace poco como uno de los principales proveedores tanto de Groq 3 LPX como de los gabinetes Vera Rubin NVL72.

Estos gabinetes son uno de los griales de los centros de datos, un superordenador con disipación líquida en el que 72 GPU Blackwell y 36 GPU Grace se comportan como un único gran acelerador para entrenar e inferir modelos de billones de parámetros.

Es una plataforma impresionante que se pudo ver en el stand de Vivatech junto a uno de los módulos tras un cristal y firmado por el propio Huang.

Se nota que Foxconn está orgulloso de esto, vaya, pero aparte de por la inyección de dinero, también por las posibilidades que les abre como empresa que quiere pasar a hacer de todo.

Robótica y gemelos digitales

Porque para convertirse en multidisciplinar, ahora tienes que ser una compañía de IA. Y algo que va de la mano son los robots y los gemelos digitales. En la feria no pudimos ver mucho sobre esto, aunque sí mostraron un par de pinceladas.

Por un lado, un robot humanoide (de cadera para arriba) que es el encargado de montar los servidores. Coloca piezas y las atornilla con la precisión y fuerza necesaria para que todo esté ajustado al milímetro. Nos comentaron que no es el más rápido trabajando (desde luego), pero al final no deja de haber muchos de estos trabajando en paralelo.

Por otro lado, los gemelos digitales. Esta tecnología es muy interesante porque se trata de una simulación por software de elementos del mundo físico. Gracias a la IA y los algoritmos, los ingenieros desarrollan réplicas exactas del mundo físico, pero en el mundo virtual.

Imagina un coche, por ejemplo, no sólo modelado al milímetro con todas sus piezas en un software, sino que ese software simule el peso de cada uno de los componentes. El objetivo creando estas réplicas 1:1 que respetan las leyes de la física, pero en el mundo virtual, es realizar pruebas en el software que luego aceleren los desarrollos en el mundo real.

En una fábrica para crear motores o cualquier pieza/componente sensible, estos gemelos digitales están permitiendo que gran parte delas pruebas ensayo y error se realicen en un entorno virtual sin necesidad de invertir tiempo de construcción en el objeto real.

Básicamente, existen para que partes sensibles del desarrollo se realicen en un entorno en el que el precio del error es menor, para afinar el tiro de cara a los prototipos físicos.

Y, para eso, se requiere una descomunal potencia de cálculo que Foxconn consigue con plataformas como la de Nvidia, pero también con otra de sus ambiciones: los centros de datos.

Centros de datos

Si quieres tener potencia de computación sin depender de alquileres de GPU cada vez más caros, debes tener un centro de datos. Es algo que te abre la puerta tanto a cubrir tus necesidades como a esa posibilidad de ofrecer tus equipos a quien los necesite (por un buen pellizco)

Y, justo en el marco de Vivatech, se reportó que la compañía eléctrica francesa Schneider había firmado un acuerdo de colaboración con Foxconn para montar un centro de datos.

Es una asociación con todo el sentido, ya que una pone la energía y la otra las plataformas de IA que, como acabamos de ver, están desarrollando para la propia Nvidia.

Los coches. Porque también tienen coches, claro

Y si cada pata del negocio tiene sentido por sí misma, el punto de unión es el producto más llamativo que llevaron a la feria: el coche. Los coches, mejor dicho.

En 2020, Foxconn presentó Foxtron, una filial centrada en la fabricación de coches eléctricos bajo la plataforma abierta MIH. Esta plataforma ha sido bautizada como "el Android de los coches eléctricos", ya que se trata de una plataforma que combina un chasis modular, electrónica de potencia y software para que terceros puedan construir sus propios modelos y servicios.

Interior del Model D

El objetivo de Foxconn es reducir las barreras de entrada al segmento de los EV, bajar los costes de desarrollo y acortar tiepos de salida al mercado, pero claro, también han aprovechado para crear sus propios modelos. En la feria francesa trajeron tanto el Bria (un SUV) como el Model D (más furgón) que destacan por pantallas en el interior y un diseño de aerodinámica agresiva en algunas partes.

Desde la compañía me comentaron que el Bria, por ejemplo, cuenta con unos 300 o 350 km de autonomía (dependiendo de cuánto le pises) y que está impulsado por chips de MediaTek y Nvidia para las funciones más inteligentes. La autonomía no es nada destacable y todo depende del precio con el que lo comercialicen.

Interior del Bria

¿Novedades respecto a esto? No muchas, la verdad. Me confesaron que la idea es que llegue dentro de un par de años a Europa por todo el tema de las regulaciones y demás pero que, aunque la intención es traerlo, no hay más que puedan compartir.

Al final, como digo, el coche eléctrico es la culminación de esa estrategia de apostar por cada vez más sectores. De ser un ensamblador a jugar en la Champions de los fabricantes de plataformas de IA, querer centros de datos, tener robótica, gemelos digitales y uniendo todo para dar vida a un producto tan complejo como un coche.

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