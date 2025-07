Tras conquistar la moda, Amancio Ortega se afianza como magnate del ladrillo: 800 millones invertidos en lo que va de 2025

Amancio Ortega es la primera fortuna de España y puja por ser del TOP 10. Sólo con Inditex, su gallina de los huevos de oro, recibe 98 euros por segundo, y ese dinero que gana con la empresa de sus ojos, lo reinvierte en Pontegadea. Se trata del brazo inversor de Amancio, y estos últimos años se ha dedicado a comprar carísimos edificios por todo el mundo con un único objetivo: convertirse en uno de los mayores caseros del planeta.

Y en lo que llevamos de 2025 ya se ha rascado 800 millones de euros.

Hotelito en París. Pontegadea se está dejando muchísimo dinero en comprar edificios. La idea es que Amancio sea casero de sus propias tiendas, pero hay mucho detrás. Un ejemplo es el centro distribución de Primark de 87.000 m², propiedad de Pontegadea. Primark es el principal rival de Inditex en Europa y su tienda insignia de Gran Vía en Madrid, con sus 12.500 metros, también pertenece a la empresa de Amancio.

Una de las últimas adquisiciones de este brazo inmobiliario es un hotel en París que pertenecía a la cadena española Derby Hoteles. Como leemos en Europa Press, el hotel está ubicado en un edificio histórico en el centro de la capital francesa y Derby se hizo con él en 2007 por 75 millones. Ahora, Pontegadea ha desembolsado unos 97 millones por el edificio.

Y el Sabadell en Florida. Esa cantidad queda en nada si la comparamos con una torre de oficinas en Florida que, como leemos en elEconomista, también habría adquirido la empresa de Amancio estos últimos días. Se trata del Sabadell Financial Center, un edificio de 30 pisos en el que se encuentran, entre otras oficinas, las del Banco Sabadell en Miami, por la friolera de 275 millones de dólares.

Como apunta el medio económico, el acuerdo debe cerrarse, pero de conseguirse, se convertiría en la mayor venta de oficinas en lo que va de año en la zona sur de Florida.

2025 de tremendo gasto. Estas dos adquisiciones (de nuevo, a falta de cerrar el acuerdo con KKR por el Sabadell Financial Center) son un ejemplo de que Pontegadea no levanta el pie del acelerador. Es una de las inmobiliarias más activas de Europa, con unos activos totales valorados en 110.000 millones de euros y la firme intención de no dejar de crecer.

Hay que sumar su nuevo “cuartel general” en Luxemburgo, otro rascacielos de 46 plantas y 259 pisos en Florida por unos 165 millones de dólares, oficinas en Dublín por 70 millones de dólares y otra enorme inversión en España: 250 millones de euros por los 28.000 metros cuadrados de la sede del Grupo Planeta en Barcelona.

Todo queda en casa. Como decíamos hace unas líneas, el objetivo de Pontegadea -y de Amancio- es el de convertirse en uno de los mayores caseros del mundo. A no ser que tenga planes para llevar sus propias oficinas a esos edificios, los adquiere para realquilarlos, como ocurre hemos visto en el caso de Primark. Y se los alquila a la competencia, a Amazon y otras tecnológicas, a inquilinos en los pisos de lujo del rascacielos de Florida o a sus propias empresas.

¿El motivo? Gran parte de las tiendas Inditext de todo el mundo están en propiedades que son de Pontegadea. Todo queda en casa y es una manera de protegerse ante las fluctuaciones del mercado. Si tu tienda de ropa está en tu propio edificio, no te afectan subidas del alquiler, por ejemplo.

Es una manera más de diversificar el negocio, estrategia clave entre los multimillonarios y que en la propia Inditex estos últimos meses hemos visto con marcas como Oysho consolidándose como marca de ropa deportiva (en principio se centraron en ropa interior y de estar por casa) o con su cadena de cafeterías Zacaffé.

