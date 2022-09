La burbuja inmobiliaria de China está estallando a lo grande: boicots a hipotecas y pagos en especie

A China le va la hipérbole. Cuando se trata de levantar grandes infraestructuras y, muy a su pesar, también al hablar de crisis económicas. Lo está demostrando con su sector inmobiliario, azotado por los vientos de una tormenta que ha envuelto a promotores, bancos, familias, instituciones y —con ellos— la segunda mayor economía del mundo. La crisis es tan profunda, tan digna del enorme calibre de China, que hay quien teme ya “el mayor colapso inmobiliario jamás visto”.

Lo que sí ya estamos viendo son estampas tan preocupantes como poco habituales en el gigante asiático, un país muy poco dado a la disidencia. En los últimos meses se han sucedido las protestas e intentos a la desesperada de autoridades y promotores por paliar la crisis.

¿Qué afronta China? Una crisis inmobiliaria, y de calado. Tras décadas de bonanza, en las que el sector impulsó la economía del país, el mercado pasa ahora por momentos convulsos. No aflora el crédito fácil de tiempo atrás, caen los precios, los compradores se niegan a seguir haciendo frente a las hipotecas que pagan por apartamentos a medio terminar y las ventas se desploman un 40% con respecto a 2021. El escenario afecta por supuesto a las promotoras; pero también a organismos locales, que hasta ahora tenían en la venta de terrenos una jugosa vía de ingresos.

“Ha habido un colapso total de confianza en el mercado inmobiliario. Ninguna industria puede sobrevivir a eso”, explica Gabriel Wildau, experto de la firma Teneo, a The Guardian. El impacto va más allá de las promotoras, entidades crediticias y comerciales. Se calcula que el sector inmobiliario representa alrededor de un tercio de la economía del gigante asiático, un amplio porcentaje que incluye desde viviendas a servicios de alquiler e intermediación, materiales y electrodomésticos.

“The number of Chinese homebuyers boycotting their mortgage repayments in protest of unfinished buildings has spread to more than 300 locations across the country, according to a GitHub page documenting the action.” https://t.co/dWIwHvMRlb