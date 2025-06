Bill Gates y Warren Buffet coincidieron en que la clave del éxito es centrarse. El problema es elegir en qué

El padre de Bill Gates reunió a varias personas, entre las que se encontraba Warren Buffett, y les preguntó cuál era, en una palabra, el secreto de su éxito. Tanto el millonario fundador de Microsoft como su buen amigo Buffett respondieron exactamente lo mismo: centrarse

"Debes enfocarte. Elimina las distracciones. Comprométete con una sola cosa y hazte excelente en ello". Estos son algunos de los consejos que repiten insistentemente muchos expertos en productividad, como el autor de 'Hábitos Atómicos', James Clear.

Esta idea suena lógica. Sin embargo, la gran pregunta para quienes leen esos consejos es cómo saber en qué centrar sus energías.

Experimentar antes de elegir

¿Cómo saber a qué dedicar tu atención y energía si no sabes qué es lo que realmente te interesa? Esa es una de las preguntas que debes responder antes de plantearte en qué centrarte.

Antes de decidir en qué concentrar tu energía, es necesario probar diferentes caminos. Como cuenta Clear en su experiencia personal, durante su primer año como emprendedor cometió muchos errores: "Lancé mi primer producto sin tener idea de a quién se lo vendería (gran sorpresa, nadie lo compró)".

Por ello, su recomendación es no obsesionarse con que una sola idea funcionará. Es necesario probar entre cuatro y cinco alternativas distintas durante un tiempo y, si no te convence, pasar al siguiente.

Este enfoque de "probar cosas hasta que algo salga fácil" es esencial porque, independiente de cuál sea el objetivo, debe adaptarse a tu naturaleza y habilidades.

Si buscas ser más productivo, experimenta con varias técnicas de organización. Por muy buenas que sean y por mucho que les funcione a personas de tu entorno, puede que no se adapte a tu forma de trabajar, a tus biorritmos o a tu forma de procesar la información. Simplemente deja de empeñarte en que funcione contigo y prueba con otra técnica distinta.

Lo mismo sucede si tu objetivo es comenzar a hacer ejercicio, prueba diferentes deportes. Tal vez el running no sea lo tuyo y te parezca aburrido, y lo que realmente disfrutas es el yoga o el pádel.

Tal y como recalca el autor del best seller sobre productividad, lo importante es no obcecarse con que una sola opción debe funcionar a toda costa. Dejar atrás lo que no encaja contigo te permitirá descubrir aquello qué se adapta mejor a tu personalidad y estilo de vida.

Elegir y perseverar: el trabajo invisible

Una vez hayas experimentado lo suficiente como para descubrir qué te encaja y qué no, llega el momento de decidir en qué vas a enfocarte. Como explica Clear, llega un momento en el proceso en el que no necesitas más información, solo necesitas tomar una decisión. Este es uno de los momentos más difíciles, porque implica dejar de lado la búsqueda constante y comprometerse con una sola opción. Es el momento de centrarse.

A partir de aquí, la perseverancia se vuelve fundamental. El progreso real no suele ser visible al principio. Por ejemplo, debes ser consciente de que, si empiezas a ir al gimnasio, tendrás que hacer miles de repeticiones antes de notar cambios físicos. Si quieres ser un gran chef, primero tendrás que cocinar muchos platos mediocres (o malos).

Como señalaba Ira Glass, fundador del podcast This American Life, "tu gusto es lo suficientemente bueno como para notar que lo que haces te decepciona". Es decir, solo a través de la repetición y el aprendizaje constante se empiezan a sentar las bases del éxito para un proyecto, independientemente de su naturaleza. No importa si se trata de estudiar unas oposiciones, mejorar tu productividad, leer más o adquirir nuevos hábitos saludables.

La práctica y el arte de simplificar

La excelencia se alcanza con la práctica constante. Después de pasar por las fases de experimentación y trabajo duro, llega el momento en el que se puede empezar a simplificar.

James Clear lo resume así: "Solo después de completar las repeticiones entenderás qué partes de la tarea son fundamentales para el éxito". Es entonces, cuando ya has creado un sistema sólido, cuando puedes recortar procesos, elegir mejor tus herramientas y eliminar lo que no aporta valor.

Hacer que algo parezca sencillo es, paradójicamente, lo más difícil. Como escribió Blaise Pascal: "Si tuviera más tiempo, hubiera escrito una carta más corta".

La verdadera maestría consiste en saber exactamente qué es esencial y qué es accesorio, algo que solo se logra después de mucha práctica y aprendizaje. Cada persona tiene su propio ritmo, pero el camino hacia la simplicidad y el enfoque pasa, inevitablemente, por la experiencia y la perseverancia.

Imagen | Unsplash (Ioann-Mark Kuznietsov), Flickr (Fortune Live Media, World Bank Photo Collection)