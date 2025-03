Tener sueños está bien, pero tener un plan para conseguirlo es otro nivel: el método WOOP es un golpe de realidad

La motivación para alcanzar los objetivos es un elemento crucial para conseguirlos. La falta de argumentos sólidos que justifiquen mantener la constancia para adquirir un nuevo hábito, sacar a adelante un proyecto personal o lograr objetivos profesionales contribuye a que ese empuje inicial tienda a diluirse con el paso del tiempo y termines abandonando tus objetivos.

El método WOOP es una técnica de pensamiento positivo por contraste mental que pone sobre la mesa los sueños, objetivos y deseos de las personas, y los confronta a las dificultades que se encontrará en el camino. Eso permite diferenciar los "antojos" de los objetivos y deseos consolidados, ayudándote a priorizar aquellos objetivos que realmente mejoran tu vida y está en tu mano conseguir.

En definitiva, se trata de una estrategia que permite a quien la pone en práctica soñar en grande, al tiempo que le provee con las herramientas necesarias para superar los inevitables desafíos que se encontrará en el proceso.

En qué consiste el método WOOP

El método WOOP, es el acrónimo de las palabras en inglés para deseo (Wish), resultado (Outcome), obstáculo (Obstacle) y planificación (Plan). Se trata de una estrategia de planificación que combina la visualización de resultados positivos (deseos y objetivos a lograr) con la identificación y planificación de los obstáculos que aparecerán en camino hasta alcanzar esas metas.

A diferencia de otros enfoques, que se centran únicamente en el optimismo (persigue tus sueños y se harán realidad porque tú lo vales), WOOP da una visión realista y estratégica para conseguirlos siendo conscientes de los pasos que deben darse y que no será un camino de rosas.

Esta metodología se basa en el "contraste mental con intenciones de implementación" (MCII) definido en un estudio de Gabriele Oettingen, profesora de psicología de la Universidad de New York State y de la Universidad de Hamburgo, y autora del libro "Rethinking Positive Thinking". Oettingen lleva más de 20 años estudiando la motivación humana y ha detectado grandes carencias en el pensamiento positivo.

En sus estudios, Oettingen ha descubierto que el pensamiento positivo por sí solo no es suficiente para alcanzar los objetivos. Soñar está bien, pero son los obstáculos del camino los que nos hacer crecer y mejorar nuestras habilidades para conseguir los objetivos fijados.

Como aplicar el método WOOP

El primer paso, Deseo (Wish), implica identificar un deseo específico, desafiante pero realista. En este punto no hay que dejarse influir por las expectativas de los demás, sino por lo que realmente se quiere lograr, no importa si un deseo de tipo personal o profesional: obtener un ascenso, hacer más deporte, trabajar menos horas, o comer más sano.

El segundo paso es Resultado (Outcome). Aquí se visualiza cómo sería alcanzar ese deseo. Habría que imaginar que se ha logrado el objetivo y conviene identificar qué sentimientos positivos y los beneficios obtendrías al lograrlo. Permítete soñar y experimentar esa sensación de logro.

Este segundo punto sigue manteniéndose dentro de la zona de pensamiento positivo, pero ya permite diferenciar de lo que se trata de un "capricho" de lo que son objetivos reales y, por tanto, a los que hay que dar prioridad.

El tercer paso hace referencia a Obstáculo (Obstacle). Aquí comenzamos el cuestionamiento de los sueños y se toma contacto con la realidad. Para llevarlo a cabo se requiere honestidad y auto-reflexión. ¿Qué obstáculos internos existen (miedos, dudas o malos hábitos), y te impiden alcanzar tu deseo? Identifica esos obstáculos de la manera más específica posible.

Un estudio de 1977 de la American Psychological Association reveló que tomar conciencia de ellos, ya estás marcando un camino para solucionarlos y seguir avanzando, o por el contrario, te hace tomar una visión más amplía sobre tus opciones de lograrlo.

Además, al identificar esos obstáculos, se cambia la perspectiva del obstáculo. Por ejemplo, si tu objetivo es comer más sano, identificar la bollería industrial como un obstáculo, te permite verla desde otra perspectiva: ya no es tanto sacrificio renunciar a ese capricho a corto plazo, porque el objetivo a largo plazo es otro y tiene prioridad.

Finalmente, Planificación (Plan), consiste en crear un plan de tipo "si-entonces" para superar esos obstáculos. Por ejemplo, si tu objetivo es reducir el consumo de azúcar, un planteamiento para este punto podría ser: "Si me invitan a una fiesta y hay un pastel, me apunto a la fiesta y socializo. Tomo café, comparto tiempo con los amigos, pero no probaré el pastel. Si alguien me pregunta, puedo explicar mi objetivo de forma abierta".

En definitiva, se trata de trazar un plan de contingencia ante los posibles obstáculos del punto anterior, para que de ese modo dejen de ser un problema.

