Sabíamos que los olivos eran árboles muy viejos. Lo que no imaginábamos es que llegaran a los 4.000 años de edad

El olivo es sin duda uno de los árboles más icónicos de la cuenca mediterránea. Los olivares han poblado los campos del sur de Europa y el Levante desde tiempos inmemoriales, pero tal es la longevidad de esta especie que la historia de algunos de estos árboles también se remonta, cuanto menos a la antigüedad.

Un ejemplo de esto es el olivo de Vouves, ubicado en la isla griega de Creta.

Las estimaciones conservadoras le echan a este árbol unos 2.000 años. Esto implicaría que en su vida pudo ser testigo mudo de eventos como la división del imperio Romano, la caída de Bizacio y del imperio Otomano y, por supuesto el nacimiento de la Grecia contemporánea.

Las estimaciones más amplias calculan que este árbol podría alcanzar los 4.000 años de edad. Esto no solo lo haría contemporáneo de figuras como Pitágoras, Aristóteles o Alejandro Magno sino que también implicaría que esta planta nació en la Creta minoica y fue testigo del colapso de la Edad del Bronce Tardía, uno de los eventos más intrigantes ocurridos en los albores de la historia tan y como la entendemos.

Pero quizá el detalle más sorprendente de todo esto es que el olivo de Vouves sigue dando frutos.

Esto ha llevado a muchos a preguntarse, ¿cómo es posible? ¿Qué es lo que hace a este ejemplar y a su especie en general tan longevos?

El olivo (Olea europaea) tiene una esperanza de vida que, si bien no llega a ser milenaria, sí sobrepasa varios siglos. Se estima que la esperanza de vida de los arboles de esta especie ronda los cinco siglos, aunque existe cierto debate al respecto. En este sentido, un estudio publicado en 2021 en la revista Dendrochronologia, estimaba que la mayoría de “olivos monumentales” tenían edades máximas que oscilaban entre los 300 y los 500 años.

Estimar la edad de un olivo es difícil. Señalábamos al principio que las estimaciones de la edad de este árbol milenario oscilaban entre los 2.000 y los 4.000 años, una horquilla muy amplia precisamente por la dificultad que entraña calcular la edad de estos árboles.

La dendrocronología se basa en utilizar los anillos de crecimiento de los troncos de los árboles para estimar su edad: cuántos anillos, tantos años. Contar anillos en un ejemplar talado es sencillo, pero hacerlo en un árbol vivo y hacerlo en un olivo es ya otro cantar. Los troncos de los olivos crecen de forma irregular lo que implica un patrón aparentemente caótico en los anillos de su interior, haciendo el conteo especialmente difícil como señalaba un estudio publicado en 2013 en la revista PLOS One.

Su curioso crecimiento podría estar relacionado con su longevidad. Según explica Scott Travers, biólogo de la Universidad Rutgers, en un artículo para Forbes, uno de los “secretos” detrás de la longevidad de estos árboles está en la reproducción vegetativa o clonal. Esto es, en el hecho de que este árbol se compone de diversos esquejes que parten de una misma raíz. Esto, añade Travers, permite a este tipo de plantas sobrevivir a condiciones extremas, incluidos incendios, cortes e incidencias similares.

Otro de los trucos para la supervivencia, continúa explicando Travers, está en la bioquímica del árbol, que ofrece mecanismos que permiten reparar tejidos dañados, así como defenderse de organismos patógenos. El mismo aceite que aprovechamos los humanos es utilizado por el árbol que nos lo otorga a través de sus frutos.

Los ancianos de nuestro entorno

España también cuenta con olivos milenarios, aunque si queremos encontrar un árbol que compita en edad con el olivo de Vouves, tenemos que irnos a Portugal. Se trataría de un olivo ubicado en Abrantes, en el centro de Portugal. Según un estudio realizado por la Universidad de Trás-os-Montes and Alto Douro (UTAD), Mouchão sería el árbol que poseería este récord con una edad que rondaría los 3.350 años.

España también cuenta con olivos milenarios y de entre todos ellos destaca la Farga de Arión, un árbol que podemos encontrar en la provincia de Tarragona. La edad estimada de este olivo es de más de 1.700 años. Esto implica que este árbol milenario habría sido plantado en tiempos del emperador Constantino I.

Los olivos no son la única especie arbórea milenaria en nuestro entorno. Cedros, secuoyas e incluso dragos canarios también pueden alcanzar edades que harían palidecer al Matusalén bíblico.

Los olivos son árboles con una larga esperanza de vida pero no suelen colmar las listas de los árboles más longevos del planeta. Los dos árboles no clonados más longevos conocidos son dos pinos llamados Prometeo y Matusalén, a los que se estima edades por encima de 4.000 años. Ambos pertenecen (o pertenecía en el caso de Prometeo) a la especie Pinus longaeva, el “pino longevo” por lo que no sorprende del todo este hecho.

Cuando Prometeo fue cortado, los botánicos que lo analizaron contaron más de 4.800 anillos por lo que le estimaron una edad de unos 4.900 años. Las estimaciones señalan que Matusalén también ha superado por décadas la marca de los 4.800 años de edad.

Si incluimos organismos clonales podemos encontrarnos con árboles más antiguos. Por ejemplo, el bosque de Pando, considerado el mayor organismo viviente del planeta, compuesto por miles de esquejes de un mismo árbol clónico, podría tener cerca de 80.000 años de edad según algunas estimaciones.

Imagen | Eric Nagle, CC BY-SA 4.0