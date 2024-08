Bill Gates cree que plantar árboles masivamente contra el cambio climático es absurdo. Tiene razón

En 2019 un grupo de voluntarios plantó 11 millones de árboles en Turquía. Tres meses después, el 90% de los retoños habían muerto. La campaña, absolutamente bienintencionada, fue un absoluto fracaso. Uno podría pensar que plantar árboles sería una de las claves para mitigar solucionar del cambio climático, pero Bill Gates tiene claro que eso no es así.

"No planto árboles". Así de claro se mostró Bill Gates en un reciente evento para el clima organizado por The New York Times. El magnate y filántropo añadió además que para él plantar árboles como solución al cambio climático "es un completo sinsentido". La idea parece ponerle especialmente frenético, porque terminó diciendo "¿qué somos, gente de ciencia o idiotas?".

Otros apoyan esa opción. Lo cierto es que sigue habiendo grandes esfuerzos para plantar millones de árboles. Marc Benioff, CEO de Salesforce, lleva tiempo defendiendo un proyecto llamado 1t.org con el que pretende plantar y conservar un billón de árboles (un trillón americano, de ahí el "1t"). Con eso, afirma este organismo, será posible capturar las emisiones de CO2 y alcanzar los objetivos buscados de emisiones cero. Centenares de empresas se han unido al esfuerzo.

Los árboles son fantásticos. Como explica Sean DeWitt, director de la Global Restoration Initiative, "el Sr. Gates habla de tecnologías con base científica. Los árboles son exactamente eso. No solo recolectan el CO2 de la atmósfera a un ritmo mucho mayor que las soluciones tecnológicas existentes, sino que son mucho más efectivos en costes y son claves para el funcionamiento de nuestros ciclos de agua y nutrientes sin los que no podríamos plantar comida".

Pero no bastan. El problema es que plantar ese billón de árboles hará que solo evitemos que la temperatura suba 0,15 ºC en 2100 según un análisis de la ONG Climate Interactive. En realidad la porción de emisiones que esa gran cantidad de árboles podrían capturar es solo una de las que necesitaremos evitar a mediados de siglo. Según Andrew Jones, autor del análisis, una décima parte del objetivo de 1t.org solo "eliminará el 6% [del CO2] que habría que eliminar en 2050".

No es mucho, pero es algo. Para DeWitt esa estimación es conservadora, pero aún así ese 6% es relevante. "Nadie dice que sea la solución milagrosa, pero parece significativa".

La solución es otra. Jones explica que esa solución es una distracción. Es como si un fumador con riesgo de contraer cáncer de pulmón y el doctor le dijera que siguiera una mejor dieta e hiciera ejercicio: si no abandona los cigarrillos, eso no sirve de mucho. Para este analista lo ideal sería que las empresas redujeran sus emisiones. Los árboles son importantes y es crucial conservarlos y seguir plantándolos, pero la solución al cambio climático, como apuntaba Gates —aunque de forma algo cruda— no pueda ser solo la de plantar más y más árboles.

*Una versión anterior de este artículo se publicó en septiembre de 2023