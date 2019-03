Todo lo que se espera que cambie en el Universo Marvel después del final de 'Los Vengadores: Endgame'

El estreno de 'Vengadores: Endgame' está más cerca y promete ser una larga y épica película que revolucionará todo el universo Marvel. El 26 de abril conoceremos el desenlace final de la saga de Los Vengadores y qué ocurre finalmente con Thanos. Desde la compañía están haciendo un gran trabajo para mantener bajo llave todos los secretos y poco se conoce sobre cómo será lo que veremos.

Los Vengadores 4 cerrará la tercera fase del universo UCM y las futuras películas basadas en el Universo Cinematográfico de Marvel serán muy distintas. ¿Qué personajes seguiremos viendo? ¿Qué películas hay planeadas? ¿Qué actores han confirmado que no volverán a protagonizar a sus héroes? Aquí os dejamos con un resumen de todo lo que sabemos sobre el futuro de Marvel después del final de 'Vengadores: Endgame'.

Es inevitable que en este repaso demos a conocer algún detalle que pueda anticipar alguna información sobre el desenlace de la película. Marvel ha conseguido que no hayan spoilers relevantes y no es nuestra intención tratar sobre ellos, pero que quede constancia que vamos a hablar sobre el futuro del Universo Marvel.

En declaraciones a Yahoo Movies, los hermanos Joe y Anthony Russo que dirigen la película han comentado que el futuro tomará un rumbo completamente diferente a todo lo visto hasta la fecha.

El Universo Cinematográfico de Marvel explorará caminos diferentes y nuevos personajes serán introducidos. No hay todavía confirmación oficial de cómo quedará el panorama, ya que todavía no conocemos el final de Los Vengadores. Aún así, en base a declaraciones de diversos actores y movimientos estratégicos, podemos llegar a anticipar qué podríamos llegar a ver.

¿El Multiverso? ¿Nuevas historias de Wakanda? Habrá que ver cuáles son las líneas argumentales, pero por el momento lo que tenemos es que los hermanos Joe y Anthony Russo finalizan contrato con Marvel. ¿Volverían a realizan una saga tras Infinity War? Su respuesta es que no, aunque como comentaron en una entrevista con Collider, sí estarían dispuestos a volver con Secret Wars, la saga épica donde el ser cósmico Beyonder se enfrenta no solo a los Vengadores, también a los X-Men y los Cuatro Fantásticos. Una combinación todavía más ambiciosa que la actual saga contra Thanos y cuya realización está realmente lejos de poder llegar a producirse.

El Universo de Marvel está lleno de actores muy reconocidos. Después de 'Los Vengadores: Endgame' muchos actores relevantes finalizan contrato. Esto no significa que vayan a morir o desaparecer, pero sí es posible que sus líneas argumentales queden cerradas y en las siguientes películas no vayan a aparecer sus personajes.

Otros actores como Jeremy Renner (Ojo de halcón) o Paul Rudd (Ant-Man) todavía tendrían un contrato con margen para nuevas películas. En cambio, la actriz Gwyneth Paltrow que protagoniza a Pepper Potts tendría en 'Avengers: Endgame' su última aparición, según ha dejado entrever a Variety.

En un movimiento tan esperado como importante, Disney anunció su servicio de streaming de vídeo para rivalizar con Netflix. Su nombre es Disney+ con una larga lista de contenidos entre los que también encontraremos a los héroes de Marvel.

Por el momento, Netflix ya ha puesto punto final a sus series originales de Marvel y ha cancelado algunas con bastante tirón como 'The Punisher' y 'Jessica Jones'.

Y es que este nuevo servicio de streaming podría dar rienda suelta a aquellas historias o spin-offs de Marvel que Disney no querría convertir en películas. Todavía no hay confirmadas cuáles serían estas historias, pero sí se ha hablado que se daría la oportunidad a Chris Evans de actuar como director.

Interesting new development on the Chris Evans front ... To keep him on the reservation, so to speak, after "Endgame," Kevin Feige has supposedly offered him the opportunity to direct a few episodes of those limited series that Marvel Studios is prepping for Disney +.