Scarlett Johansson será nuevamente 'Black Widow' en su primera película en solitario dentro del universo Marvel

Disney y Marvel Studios siguen dando vida al MCU sumando películas y desarrollando proyectos para que todos los años tengamos al menos tres citas dentro del universo Marvel. Y tal como el mismo Stan Lee había adelantado en noviembre de 2017, la película en solitario de 'Black Widow' parece ser la siguiente en la lista.

De acuerdo a Variety, Marvel ha iniciado con el desarrollo de la película en solitario que se centrará en 'Black Widow'. También se destaca que el proyecto aún no tiene luz verde por parte de Disney, pero el que Marvel ya haya estado en charlas con Scarlett Johansson e incluso haya contratado a un guionista, nos habla de que el proyecto va en serio y han puesto manos a la obra.

Jac Schaeffer será el guionista

Según la información, Kevin Feige, director de Marvel Studios, se reunió hace unas semanas con varios candidatos para escribir el guión de la película de 'Black Widow'. Al final se decidió que Jac Schaeffer sería la persona ideal para esta tarea debido a su participación y buenos resultados en la comedia alienígena 'The Shower' y 'Nasty Women'.

Feige también se habría reunido con Scarlett Johansson para presentarle el proyecto y plantear lo que necesita el estudio de ella en esta que será su primera aventura en solitario. La 'Viuda Negra' de Johansson debutó en 'Iron Man 2' en 2010, y desde entonces ha tenido participaciones en 'Avengers' y 'Captain America', así como en 'Thor: Ragnarok' y la próxima 'Infinity Wars'.

Se espera que Marvel anuncie el inicio de la producción, con fechas de rodaje y estreno, en los próximos meses. Mientras tanto, hay que recodar que ahora mismo las películas del MCU confirmadas son 'Black Panther' para el 16 de febrero de 2018, 'Avengers: Infinity War' el 4 de mayo de 2018, 'Ant-Man and the Wasp' el 6 de julio de 2018, 'Captain Marvel' el 8 de marzo de 2019, la cuarta película de Avengers para el 3 de mayo de 2019, la secuela de 'Spider-Man: Homecoming' el 5 de julio de 2019 y finalmente 'Guardians of the Galaxy vol. 3' para 2020.

