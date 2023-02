El regreso de 'El Señor de los Anillos' tiene una razón de ser muy amarga para Warner: sus catastróficas pérdidas de 2022

La noticia ha pillado por sorpresa a propios y extraños: Warner Bros. va a poner en marcha nuevas versiones de 'El Señor de los Anillos'. Lo comentó el CEO de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, en su informe financiero del último trimestre de 2022. Y a diferencia de Amazon, la compañía tiene en su poder el auténtico tesoro de Tolkien: los derechos de 'El Hobbit' y 'El Señor de los Anillos'.

Ahora sí que sí. La posibilidad de nuevas películas de la franquicia comenzó a comentarse hace unos días, cuando se supo que Warner estaba intentando renovar los siempre laberínticos derechos de la franquicia para poder hacer nuevas películas ambientadas en la Tierra Media, después de que New Line Cinema (propiedad de Warner) los ostentara durante dos décadas. Lo último que se sabía sobre el tema era que Warner preparaba una película de animación, 'The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim'.

Como sabemos, eso no impide que haya otros contendientes por adaptar los mundos de Tolkien a otros medios. El último y muy lujoso ejemplo ha sido el de Amazon brindándonos 'Los Anillos de Poder', que ya prepara su segunda temporada, y que adapta la Segunda Edad, fuera del alcance de Middle Earth Enterprioses, hoy propiedad de Embracer, y que es la que ha llegado a un trato con Warner.

¿Cómo serán estas nuevas adaptaciones? ¡Quién sabe! Todo apunta a que vamos a ver un reboot. Según los jefes de WB Film Mike De Luca y Pam Abdy, "el vasto, complejo y deslumbrante universo soñado por J.R.R. Tolkien permanece en gran parte inexplorado", así que hay una gran posibilidad de que se nos vuelva a contar la misma historia, pero con matices o cubriendo huecos hasta ahora vírgenes. Lo que sí se sabe es que Peter Jackson ha estado al tanto de la compra de Embracer y los nuevos tratos con Warner, tal y como ha declarado él mismo.

Por lo demás, poco se puede decir sobre el tema, salvo que más vale que no nos encariñemos con nunguna idea preconcebida. Warner quiere explotar la franquicia y no podemos descartar spion-offs de personajes en solitario (de hecho, el videojuego 'Gollum' podría ser un tanteo en esa dirección) o películas que exploran enfoques más autorales o menos canónicos como acompañamiento a una trilogía básica de reboots. En esencia, no se puede descartar un Tolkienverse al estilo Marvel (aunque esa idea fue rechazada por los herederos cuando la propuso Netflix)

El auténtico motivo: el dinero. Los esfuerzos no han servido de gran cosa. Warner Bros. Discovery lleva meses recortando de un sinnúmero de gastos. La famosa limpieza de catálogo que ha sufrido HBO Max en los últimos tiempos viene de ahí, lo que incluye cientos de series y el infausto caso de 'Batgirl'. Y no ha servido de gran cosa, porque en el informe de resultados del último trimestre, Zaslav ha anunciado que Warner Bros. Discovery ha tenido 2100 millones de dólares en pérdidas.

En cierto sentido, es una mejora: tengamos en cuenta que la compañía venía de pérdidas de 3.400 millones y 2.300 millones de dólares en los trimestres segundo y tercero del año, respectivamente. Pero en esta ocasión los gastos han sido astronómicos y los ingresos, insuficientes: Zaslav ha hablado de 1.850 millones de dólares en inversión y 1.200 millones en gastos de reestructuración. Además, los ingresos en taquilla cayeron un 9% y los de publicidad en distintas plataformas de streaiming, un 14%.

Llegan buenos tiempos (o eso esperan): No todo son tragedias: Zaslav ha anunciado también que han acabado con la dura tarea de unir WarnerMedia y Discovery Communications. Afirma que "hemos reposicionado nuestros negocios para aprovechar al máximo las muchas oportunidades que se avecinan”. Los últimos cambios en los planes futuros de sus plataformas de streaming dejan claro que siguen dándole vueltas al tema.

Ha sido un año flojo para Warner en materia de estrenos (pese a la alegría de las últimas semanas con 'Hogwart's Legacy', lo que hace pensar en una mejora de los ingresos para el primer trimestre de 2024 y una reorientación hacia los videojuegos, ya que tienen previstos seis lanzamientos importantes para 2023, uno de ellos 'Mortal Kombat 12'): 'Black Adam' no solo no ha funcionado demasiado bien en taquilla, sino que ha dado carpetazo, a causa de la falta de interés de los espectadores, al proyecto DC durante unos años, hasta que James Gunn logre poner orden. Warner necesita éxitos con urgencia y una franquicia prácticamente infalible como 'El Señor de los Anillos' puede ser la salida. Ahora es cuestión de ver cómo la enfocan.