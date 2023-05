Ni Blade se salva de la huelga de guionistas: cómo afecta a los planes de Marvel para revivir al famoso cazavampiros

No lleva convocada ni una semana siquiera, pero la huelga de guionistas de Hollywood se deja sentir ya con fuerza en los grandes estudios de EEUU. El último ejemplo lo deja Marvel. Y con una de sus cintas más esperadas, la nueva versión de 'Blade' protagonizada por Mahershala Ali. Ante el "parón" de los escritores el estudio ha optado por pulsar el botón de pausa de la preproducción.

Hace apenas unos días The Hollywood Reporter avanzaba que Marvel había optado por contratar a Nic Pizzolatto, creador de 'True Detective' y autor de la novela 'Galveston', para que se encargue del guion que marcará el regreso del célebre cazavampiros. Ahora, y con una huelga mediante de duración y consecuencias imprevisibles, el panorama del reboot es bien distinto.

Dado que Marvel acaba de contratar a Nic Pizzolatto y este no podrá trabajar mientras dure la huelga, el estudio ha optado por interrumpir de forma temporal la preproducción, lo que retrasará a su vez la producción. El padre de 'True Detective' habría estado trabajando en un borrador previo de la película, escrito por Michael Starburry y dedicado "unas semanas" a escribir una nueva versión del guion.

La nueva víctima de la huelga en Hollywood

The Hollywood Reporter, que ha avanzado en exclusiva la decisión del estudio estadounidense, cita a una fuente con información sobre el proyecto que asegura que, "simplemente se acabó el tiempo". El medio recalca en cualquier caso que el estudio reanudará la producción una vez finalice la hueelga de guionistas.

Los planes originales de Marvel, según detalla Variety, pasaban por que la producción pudiera arrancar en Atlanta, en aproximadamente un mes, con el objetivo de un lanzamiento anticipado a comienzos de septiembre de 2024.

Lo cierto es que el estudio lleva ya tiempo abriendo apetito a los seguidores del famoso antihéroe encarnado durante años por Wesley Snipes: desveló por primera vez sus planes de revivir al personaje durante la Comic-Con de San Diego en 2019.

La huelga coincide con una etapa de especial actividad en Marvel, que trabaja en otros proyectos igual de esperados, como 'Deadpool 3', 'Thunderbolts' o 'Captain America: New World Order', en diferentes fases de desarrollo. Su seísmo ya se ha dejado sentir también en importantes late nights, como 'Jimmy Kimmel Live', 'The Late Show with Stephen Colbert' o 'The Tonight Show with Jimmy Fallon', entre otros, que han optado por pausar sus emisiones de forma temporal.

Hasta dónde llegará su alcance es de momento una incógnita, una, eso sí, que puede afrontarse con el referente que ya dejó la convocada en 2007.

