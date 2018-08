DC Universe: precio, fecha de disponibilidad y TODOS los detalles del nuevo servicio de vídeo en streaming y cómics de DC

Hace más de un año nos enteramos que DC y Warner estaban trabajando en una ambiciosa plataforma online donde ofrecerían todo el contenido relacionado con el universo de DC, tanto cómics como programas de televisión y películas, de hecho su nombre es 'DC Universe' y por fin tenemos todos sus detalles.

Lanzamiento el 'Día de Batman'

Durante una transmisión en directo en YouTube, Kevin Smith fue el anfitrión de un programa especial de DC donde dieron a conocer toda la información en torno a DC Universe, una plataforma de VOD que también incluirá cómics y programas especiales. El objetivo es sumarse a la actual oferta de servicios atrayendo a los fans de DC con contenido nuevo y clásico.

DC Universe estará disponible en un inicios como aplicación móvil para iOS y Android, y posteriormente se sumarán aplicaciones para set-top boxes, Smart TVs y otras plataformas. Su lanzamiento está programado para este próximo 15 de septiembre, el 'Día de Batman', donde aprovecharán para celebrar al superhéroe con una amplia variedad de programas especiales.

El nuevo servicio de DC se lanzará en un inicio en Estados Unidos, pero la compañía asegura que ya están negociando para su expansión en varios países más durante 2019. Durante la transmisión no dejaron claro si veríamos a la plataforma como tal fuera de Estados Unidos, ya que mencionaron la posibilidad de licenciar sus programas exclusivos para su transmisión en otros servicios, algo que por ejemplo es muy común con series de Hulu, e incluso sucedía con Netflix en regiones donde no estaba disponible.

El precio de DC Universe será de 7,99 dólares al mes o bien, podremos elegir la suscripción anual por 74,99 dólares, y se contará con un periodo gratuito de tres meses para conocer el servicio. Cada suscriptor tendrá la posibilidad de acceder al servicios desde dos dispositivos a la vez.

Esto es lo que encontraremos en 'DC Universe'

Según Jim Lee, director de operaciones en DC, en DC Universe podremos encontrar desde cómics, con nuevos lanzamientos y ediciones clásicas, hasta programas en directo, como uno de noticias diarias conducido por Tiffany Smith y Héctor Navarro que se llamará 'DC Daily'. El contenido se actualizará cada mes, a excepción de los programas diarios y semanales, que mantendrán su propia periodicidad.

De entre los programas clásicos confirmados están todas las temporadas de 'Lois and Clark: The New Adventures of Superman', así como la nueva versión remasterizada en Full HD de 'Batman: The Animated Series'.

Pero la parte más atractiva, y con la buscan enamorar al público para ganar suscriptores, son sus series y películas exclusivas, donde se tiene previsto lanzar seis durante su primer año.

'Titans'

'Titans' será la serie 'punta de lanza' con la buscarán impulsar DC Universe, se basa en el cómic creado en 1964 donde Robin se encarga de crear un grupo de superhéroes. 'Titans' ha tenido cambios durante todos estos años y curiosamente hoy día es conocida por su versión animada 'Teen Titans Go!', la cual es más una parodia hacia todo el universo de superhéroes y que incluso ya tiene su propia película.

La nueva serie de 'Titans' adopta esa estética sombría que hemos visto en las películas del Universo Cinematográfico de DC, lo que la ha hecho acreedora a varias críticas por parte de los fans. Y eso que aún no se ha estrenado.

En 'Titans' veremos a Robin, Beast Boy, Raven y Starfire. La serie se estrenará el próximo 3 de octubre durante la Comic-Con de Nueva York, y posteriormente llegará a DC Universe el 12 de octubre con el estreno de nuevos episodios cada viernes.

'Young Justice: Outsiders'

Un caso peculiar es el de 'Young Justice', una serie animada que se estrenó en Cartoon Network en 2010 y que tras dos temporadas, en 2013 fue cancelada ante la furia de loa fans, ya que la historia aún daba para mucho más. Ante esto, y después de algunos rumores, DC anunció durante la pasada Comic-Con de San Diego que rescatarían la serie para una tercera temporada, que llevaría el título de 'Young Justice: Outsiders'.

'Young Justice: Outsiders' tendrá 26 episodios y su estreno se espera para inicios de 2019 en exclusiva para DC Universe. Y para aquellos que deseen ver de qué va la serie, que tradujeron con el (horrible) título de 'La joven Liga de la Justicia', las dos primeras temporadas están disponibles en Netflix.

'Doom Patrol'

Otra de las series que nutrirán DC Universe será 'Doom Patrol', la cual se tratará de una serie live-action que dará vida al grupo de superhéroes marginales de DC. Constará de 13 episodios y se estrenará durante 2019. Esta es la sinopsis de 'Doom Patrol':

"'Doom Patrol' es un re-imaginación de uno de los más queridos grupos de superhéroes marginales de DC: Robotman, Negative Man, Elasti-Girl y Crazy Jane, liderados por el científico loco moderno Dr. Niles Caulder (The Chief). Los miembros de la Doom Patrol sufrieron cada uno horribles accidentes que les otorgaron habilidades superhumanas, pero también les dejaron desfigurados. 'Doom Patrol' es una banda de freaks con superpoderes que luchan por un mundo que no tiene nada que ver con ellos. Después de los eventos acontecidos en 'Titans', 'Doom Patrol' mostrará a estos reticentes héroes en un sitio donde no esperaban estar, llamados a la acción nada menos que por Cyborg, que les propone una misión difícil de rechazar, pero con una advertencia imposible de ignorar: sus vidas nunca volverán a ser iguales"

'Harley Quinn'

Uno de los personajes más queridos y famosos de DC también estará presente en la nueva plataforma, se trata de 'Harley Quinn' quien tendrá una serie animada para adultos donde nos contarán las aventuras de la compañera de The Joker, pero sin el Joker. Esta es la sinopsis oficial:

"'Harley Quinn' sigue las aventuras de Harley luego de que ella deja al Joker y decide continuar por sí misma en esta serie animada de comedia para adultos. Con la ayuda de Poison Ivy y un grupo de personajes secundarios de DC, Harley intenta ganarse su lugar en la mesa de los villanos de la Legión Doom."

'Swamp Thing'

Uno de los platos fuertes de DC Universe será la serie de televisión de 'Swamp Thing', ya que estará bajo el mando de James Wan, quien se encargará de adaptar el cómic, producir y dirigir esta serie live-action que también llegará en 2019.

En 'Swamp Thing' seguiremos la historia de Abby Arcane, investigadora del CDC que viajará a los pantanos de Lousiana para investigar un virus. Allí conocerá a Alec Holland, que sufrirá una gran tragedia que le atará para siempre al pantano. 'Swamp Thing' fue creado por Len Wein y Bernie Wrightson, y entre sus méritos está el haberle dado vida a John Constantine.

'Metropolis'

Y por último tenemos el enésimo spin-off de Superman, se llamará 'Metropolis' y será una serie live-action que se centrará en las vidas de Louis Lane y Lex Luthor antes de la llegada de Clark Kent a la ciudad. La idea es algo similar a lo que sucedió con 'Gotham', la cual fue todo un éxito, sólo que ahora estará enfocada en el universo del 'Hombre de Acero'.

De hecho, la serie estará a cargo de John Stephens, quien es uno de los productores ejecutivos de 'Gotham', y Danny Cannon, quien se encargó de dirigir y escribir varios episodios de 'Gotham'. Ya se han encargado 13 episodios para la primera temporada y su estreno será en 2019.

Y mucho, mucho más...

Como todo lanzamiento nuevo, se espera que en los próximos meses se vayan añadiendo nuevas series, películas y tengamos más anuncios de producciones exclusivas. Ya se adelantó que DC Universe será la plataforma que estrenará las películas del Universo Cinematográfico de DC, pero se sigue negociando con diversas cadenas productoras para añadir series como 'Smallville' y las series clásicas de Batman, así como todo lo que ha salido en CW con el Arrowverse, que ahora mismo es lo más exitoso de DC.

Ahora sólo nos queda esperar que no tarde mucho su despliegue a otras regiones del mundo, y ojalá nos llegue como DC Universe, la plataforma completa.