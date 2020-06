Los 14 coches eléctricos más baratos y con más autonomía que ya se pueden comprar

El futuro de la industria del automóvil pasa por el coche eléctrico. Las normativas anticontaminación están obligando a los fabricantes a desarrollar coches con cada vez menos emisiones, en busca de que la media de los coches vendidos no supere los conocidos 95 g/km de CO₂. De lo contrario, pagarán multas millonarias.

La principal consecuencia es que la oferta de coches 100% eléctricos está creciendo mucho. El problema es que, aunque aparecen opciones cada vez más asequibles, todavía hablamos de coches caros, al menos en cuanto a inversión inicial.

Es importante saber que cuando hablamos de coches eléctricos, el precio de compra no lo es todo. Para saber si merece la pena comprarse un coche eléctrico, es recomendable hacer un estudio económico teniendo en cuenta cuánto cuesta la recarga, el mantenimiento o poner un punto de recarga en el garaje. Si lo que te mueve es el potencial ahorro, solo así sabrás si estás acertando con tu compra.

Si estás planteándote dar el salto al eléctrico, te dejamos una lista con los 14 coches eléctricos más baratos actualmente en venta en España y otra los 14 coches con mayor autonomía.

Estas listas solo incluyen los coches eléctricos que puedes comprar actualmente en España. Por eso no verás modelos como el Tesla Model Y. Tampoco hemos considerado los coches que no estén catalogados como turismos. No verás ni industriales ligeros (furgonetas), ni cuadriciclos tipo Renault Twizy, ni tampoco los vehículos que se conducen sin carnet (tipo Aixam). Lo que si hemos incluido son las diferentes versiones de un mismo modelo cuando este tiene varias motorizaciones o capacidades de batería.

Los precios son de tarifa, para la versión de acceso (la menos equipada) y sin tener en cuenta promociones especiales, financiación o ayudas públicas. Sirven de referencia, pero a veces están alejados de la realidad. Si de verdad estás interesado en un coche, mi recomendación es que te acerques a un concesionario y preguntes por él.

Los 14 coches eléctricos más baratos

Seat Mii Electric (desde 18.490 euros)

El primer coche eléctrico de Seat ha llegado al mercado por la puerta grande, colocándose como el coche eléctrico más barato del mercado español. Con una batería de 36,8 kWh y una autonomía de 259 kilómetros, se ha posicionado como la gran alternativa de movilidad urbana y periurbana. Está basado en la plataforma del Mii de combustión, que a la vez es compartida con el Skoda eCitigo y el Volkswagen e-up!.

Skoda eCitigo (desde 19.850 euros)

El Skoda eCitigo es el primer coche eléctrico del fabricante checo. Es exáctamente el mismo coche que sus hermanos SEAT Mii Electric y Volkswagen e-up!. Los tres se fabrican en la República Checa y están llamados a ser un éxito de ventas este año 2020.

Peugeot iOn (desde 21.852 euros)

El Citroën C-Zéro es el gemelo del Peugeot iOn y del Mitsubishi i-Miev (ya descatalogado). Es de un uso estrictamente urbano, tanto por dimensiones como por autonomía, de unos 100 km en condiciones reales de uso. La falta de actualizaciones y la llegada de propuestas más atractivas han limitado mucho sus posibilidades.

Citroën C-Zero (desde 21.877 euros)

El Citroën C-Zero es uno de los coches eléctricos más veteranos del mercado español. Basado en el Mitsubishi i-MiEV, el modelo francés se resiste a morir. Su precio y su limitada autonomía han limitado su uso al mercado de flotas para entidades privadas y públicas. Es habitual verlo como parte del carsharing de emov.

Volkswagen e-up! (desde 22.585 euros)

El Volkswagen e-up! es el tercero de los "trillizos" en el ranking. A pesar de ser el mismo coche, si quieres llevar la insignia de Volkswagen deberás pagar algo más. Al igual que sus hermanos, cuenta con unos más que dignos 259 kilómetros de autonomía, suficientes para salir más allá de las fronteras de la ciudad.

Smart EQ Fortwo (desde 24.450 euros)

El Smart fortwo electric drive cambió de nombre en 2018 y pasó a llamarse smart EQ fortwo, siguiendo la línea del resto del grupo Daimler. Estéticamente es más resultón que el modelo predecesor, pero se ha quedado atrás en especificaciones. Con 17,6 kWh de batería y una autonomía homologada de 133 kilómetros, es suficiente si no sales de la ciudad, pero escaso si quieres ir más allá.

Smart EQ Forfour (desde 25.150 euros)

El Smart EQ Forfour es el hermano mayor del Fortwo, pero con capacidad para 4 ocupantes. El tren de potencia eléctrico es el mismo, pero sus mayores dimensiones le hacen perder algún kilómetro de autonomía hasta los 129. De nuevo, es un coche perfecto para el día a día en la ciudad, pero muy limitdo si quieres salir de ella.

Opel Corsa-e (desde 28.650 euros)

Después de 6 generaciones de Opel Corsa y 13,6 millones de unidades vendidas, por fin tenemos uno eléctrico. El Opel Corsa-e tiene 330 kilómetros de autonomía eléctrica gracias a una batería de 50 kWh de capacidad. Su motor es de 136 CV, más que suficiente para moverlo con soltura. Se fabrica en Figueruelas, Zaragoza.

Peugeot e-208 (desde 29.600 euros)

El Peugeot e-208 es el hermano del Opel Corsa-e, con el que comparte plataforma. Sus características técnicas son prácticamente las mismas, 136 CV, 50 kWh y 340 kilómetros de autonomía.

Renault ZOE (desde 30.115 euros)

El ya veterano Renault ZOE se cuela por partida triple en este ranking. La marca francesa ha apostado por una mejora continua con este modelo, que ha pasado de tener 22 kWh y 88 CV en su versión de lanzamiento en 2013 a 52 kWh y 136 CV en la última actualización. Actualmente está a la venta con dos capacidades de batería: 41 kWh y de 52 kWh. Con la primera, equipa un motor de 109 CV. Con la segunda, puede equiparlo de 109 o de 135 CV. La autonomía es de 300 kilómetros en la versión con batería y motor pequeño y de 386 kilómetros en la versión de batería y motor grande.

El precio que indicamos es con batería en propiedad. Si optas por el alquiler, baja entorno a 8.000 euros a cambio de pagar una cuota mensual (desde 74 euros mensuales) en función del número de kilómetros recorridos.

Peugeot e-2008 (desde 32.550 euros)

El Peugeot e-2008 es el hermano SUV del e-208 y a la vez pariente del Opel Corsa-e, con los que comparte sistema eléctrico de potencia. Mantiene los 136 CV de potencia y los 50 kWh de batería, pero su mayor tamaño hace que la autonomía homologada baje hasta los 310 kilómetros.

Volkswagen e-Golf (desde 33.225 euros)

El también veterano Volkswagen e-Golf sigue aguantando en el mercado a la espera de la llegada del Volkswagen ID.3, aunque tiene los días contados. Sus especificaciones son algo escasas para un compacto eléctrico del año 2020: 35,8 kWh y 232 kilómetros de autonomía homologada. Sin embargo, puede ser suficientes en función del uso que se le vaya a dar. Para los más nostálgicos, es una de las últimas oportunidades de comprase un Golf eléctrico antes de su desaparición.

MODELO POTENCIA BATERÍA AUTONOMÍA WLTP PRECIO (DESDE) Seat Mii Electric 83 CV 36,8 kWh 260 km 18.490 € Skoda eCitigo 83 CV 36,8 kWh 260 km 19.850 € Peugeot iOn 67 CV 15,2 kWh 100 km* 21.852 € Citroën C-Zero 67 CV 15,2 kWh 100 km* 21.877 € Volkswagen e-up! 83 CV 36,8 kWh 260 km 22.585 € Smart EQ Fortwo 82 CV 17,6 kWh 133 km 24.450 € Smart EQ Forfour 82 CV 17,6 kWh 129 km 25.150 € Opel Corsa-e 136 CV 50 kWh 330 km 28.650 € Peugeot e-208 136 CV 50 kWh 330 km 29.600 € Renault ZOE ZE 40 R110 136 CV 41 kWh 300 km 30.115 € Renault ZOE ZE 50 R110 136 CV 52 kWh 395 km 32.300 € Peugeot e-2008 136 CV 50 kWh 310 km 32.550 € Renault ZOE ZE 50 R135 136 CV 52 kWh 386 km 32.775 € Volkswagen e-Golf 136 CV 35,8 kWh 232 km 33.225 €

Los 14 coches eléctricos con más autonomía

Si hablamos de los coches con mayor autonomía, prácticamente tenemos que darle la vuelta a la lista anterior. Existe una enorme correlación entre el precio y la autonomía de los coches eléctricos. Por lo tanto, de enumerar los coches eléctricos más asequibles del mercado pasamos ahora a hablar de modelos en la mayoría de casos del segmento premium y que, salvos dos excepciones, no bajan de los 58.000 euros.

A diferencia de años anteriores, por fin las autonomías de todos los coches de la lista están homologadas según el ciclo WLTP, mucho más realista que el antiguo NEDC que pecaba de ser muy poco exigente, dando a los coches eléctricos autonomías muy por encima del uso real. En este caso las cifras son mucho más fiables, aunque como siempre, pueden variar de forma notable en función de las condiciones de conducción.

Como curiosidad, esta lista debería incorporar al Hyundai Nexo de pila de combustible de hidrógeno, que al fin y al cabo es un coche eléctrico y de cero emisiones. Por desgracia, todavía tiene la importante limitación de la escasez de hidrogeneras en España, algo que dificulta mucho el aumento de las ventas más allá de algunas unidades testimoniales.

MODELO POTENCIA BATERÍA AUTONOMÍA WLTP PRECIO Tesla Model S Gran autonomía 421 CV 100 kWh 610 km 87.800 € Tesla Model S Performance 610 CV 100 kWh 593 km 104.700 € Tesla Model 3 Gran autonomía 351 CV 75 kWh 560 km 58.700 € Tesla Model 3 Performance 480 CV 75 kWh 530 km 65.300 € Tesla Model X Gran autonomía 421 CV 100 kWh 507 km 93.600 € Tesla Model X Performance 610 CV 100 kWh 487 km 109.800 € Jaguar I-PACE 400 CV 90 kWh 470 km 80.400 € Porsche Taycan 4S Performance Plus 571 CV 83,7 kWh 463 km 114.968 € KIA e-Niro 150 204 CV 64 kWh 455 km 40.485 € KIA e-Soul 150 204 CV 64 kWh 452 km 41.515 € Porsche Taycan Turbo 680 CV 83,7 kWh 450 km 155.648 € Hyundai Kona 150 204 CV 64 kWh 449 km 40.050 € Audi e-tron Sportback 55 quattro 408 CV 86,5 kWh 440 km 87.080 € Audi e-tron 55 quattro 408 CV 86,5 kWh 432 km 84.930 €

