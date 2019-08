El silencio sobre el Samsung Galaxy Home no es por su muerte (de momento): la compañía confirma que sigue adelante con él

Samsung convocó a medios de todo el mundo recientemente para darnos a conocer los nuevos Samsung Galaxy Note y Note 10+, aunque muchos esperábamos un One more thing. Lo hubo, también presentaron el Samsung Galaxy Book S, pero dos grandes ausencias marcaron para muchos el evento siendo una de ellas conocer la disponibilidad del Samsung Galaxy Home.

La compañía dio a conocer su altavoz inteligente hace ahora exactamente un año, aprovechando la presentación del Samsung Galaxy Note 9, anunciando más tarde que saldría a la venta en abriil. Pero no hubo noticias en ese momento y en la reciente presentación no se habló del altavoz y ni siquiera de Bixby, el asistente virtual de la marca.

Mucho altavoz, pero poco ruido

Lo dicho, aunque el evento se iba a centrar en los nuevos smartphones de Samsung esperábamos que se dijese algo de este producto. Pero aunque se habló de otros asuntos como el acuerdo de la compañía con Microsoft, no hubo ningún momento dedicado al altavoz inteligente que prometía promete ser competencia de los Google Home, el Apple HomePod y los Amazon Echo entre otros.

El silencio hizo sospechar lo peor: cuando ha pasado un año del anuncio y cinco meses desde que se tendría que haber puesto a la venta, la compañía no se pronunció sobre el asunto empezando a sospechar que Samsung hubiese hecho un Apple AirPower (es decir, cancelarlo). Pero en este caso quien calla no otorga y, según ha podido confirmar The Verge, Samsung sigue trabajando en el producto.

Según ha publicado el medio los surcoreanos se han comunicado vía mail con ellos para confirmar que el altavoz no ha sido cancelado. Han dicho que siguen trabajando en el producto para "redefinir y mejorar el Galaxy Home antes de su lanzamiento", prometiendo que el lanzamiento se realizará pronto pero sin especificar fechas.

Esto corta en cierto modo esos rumores de cancelación, ayudados por el hecho de que, como decíamos al inicio, no se hizo mención ninguna de Bixby ni de nuevas funciones. De hecho, lo que sí se matizó es que los nuevos Note no disponen del botón específico para el asistente (lo cual nos parece un punto positivo, la verdad).

Esperando a los productos "silenciados"

La otra marcada ausencia fue el Samsung Galaxy Fold. Tras los problemas que se dieron previos a su lanzamiento y sabiendo que la compañía confirmó su puesta a la venta en septiembre esperábamos que lo comunicasen en abierto, pero no hubo mención al dispositivo.

Así que habrá que ver si se confirma esto y a qué se refieren con ese "pronto", pero la información oficial es que el producto no se ha cancelado. De hecho, también estamos a la espera de conocer los precios.