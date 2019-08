Samsung Galaxy Note 10 y Note 10+, primeras impresiones: las gamas S y Note nunca habían estado tan cerca

Como cada año, Samsung ha elegido el mes de agosto para renovar su ya clásica gama Galaxy Note. En esta ocasión, la firma coreana nos trae un cambio bastante llamativo, y es que el Galaxy Note 10 es el primero de su especie que llega en dos versiones: el Samsung Galaxy Note 10 y Galaxy Note 10+.

La apuesta de este año, además de desdoblarse, se suma a la tendencia del agujero en pantalla como ya vimos con los Galaxy S10, sube el listón en potencia y nos trae un S Pen con más autonomía y nuevos gestos para controlar el móvil sin tocarlo. Ya hemos probado los Galaxy Note 10 y os contamos nuestras primeras impresiones.

Samsung Galaxy Note 10 y Note 10+, primeras impresiones en vídeo

Samsung Galaxy Note 10 y Note 10+, especificaciones técnicas

SAMSUNG GALAXY NOTE 10 SAMSUNG GALAXY NOTE 10+ DIMENSIONES Y PESO 151 x 71.8 x 7.9 mm 168 g 162.3 x 77.2 x 7.9 mm 196 g PANTALLA 6.3” Dynamic AMOLED Infinity O HDR10+ 2.280 x 1.080, 401 ppp 6.8” Dynamic AMOLED Infinity O HDR10+ 3.040 x 1.440, 498 ppp PROCESADOR Exynos 9825 7nm Exynos 9825 7nm RAM 8 GB 12 GB MEMORIA 256 GB 256/512 GB CÁMARA TRASERA Triple cámara: - Ultra gran angular 16 MP, f/2.2, 123º - Gran angular: 12 MP, AF, f/1.5-2.4, OIS, 77º - Telefoto: 12 MP, f/2.1, OIS, 45º Cuatro cámaras: - Ultra gran angular 16 MP, f/2.2, 123º - Gran angular: 12 MP, AF, f/1.5-2.4, OIS, 77º - Telefoto: 12 MP, f/2.1, OIS, 45º - Sensor profundidad: VGA, f/1.4, 72º CÁMARA FRONTAL 10 MP, AF, f/2.2, 80º 10 MP, AF, f/2.2, 80º S PEN 105.08 x 4.35 x 5.8 mm 3.04 g 11 horas de autonomía Gestos AR, botón integrado 105.08 x 4.35 x 5.8 mm 3.04 g 11 horas de autonomía Gestos AR, botón integrado SISTEMA OPERATIVO Android 9 Pie con OneUI Android 9 Pie con OneUI BIOMETRÍA Sensor de huellas ultrasónico Reconocimiento facial Sensor de huellas ultrasónico Reconocimiento facial CONECTIVIDAD 5G NSA (en algunos mercados), WiFi ac/ax, VHT80 MU-MIMO, Bluetooth 5.0, ANT+, USB-C, NFC, GPS (Galileo, Glonass, Beidou) 5G NSA (en algunos mercados), WiFi ac/ax, VHT80 MU-MIMO, Bluetooth 5.0, ANT+, USB-C, NFC, GPS (Galileo, Glonass, Beidou) BATERÍA 3.500 mAh Carga inalámbrica 4.300 mAh Carga inalámbrica Carga rápida 45W (cargador no incluido) OTROS Altavoces estéreo con sonido AKGProtección IP68 Samsung DeX para PC Altavoces estéreo con sonido AKGProtección IP68 Samsung DeX para PC PRECIO 959 euros 12/256GB: 1.109 euros12/512 GB: 1.209 euros

Otra lección en diseño donde la pantalla es la protagonista absoluta

Izquierda: Galaxy Note 10. Derecha: Galaxy Note 10+

Lo de sacar dos móviles es una estrategia habitual en la línea Galaxy S, pero que nunca se había visto en la gama Note. Así, Samsung nos trae dos opciones de su phablet, aunque aquí se hace complicado hablar de modelo compacto, sino que tenemos uno grande y otro todavía más grande.

El Note 10 cuenta con una pantalla de 6,3 pulgadas mientras que el Note 10+ sube a 6,8 pulgadas. Ya os adelanto que, tras probarlos, ninguno de los dos puede calificarse como compacto. Sin embargo, hay que reconocer que el trabajo de compactación es soberbio y consigue que (casi) todo el frontal sea pantalla. No son terminales cómodos para usar con una sola mano (como la mayoría de gamas altas) pero sorprende que hayan conseguido meter esos paneles tan amplios en el frasco más pequeño posible.

Ninguno de los dos es pequeño, pero el trabajo de compactación es soberbio y consigue que (casi) todo el frontal sea pantalla.

El diseño mantiene el ADN Samsung, pero lo adapta a esa forma mucho más rectangular habitual en la gama Note. Los marcos laterales y superior mantienen la misma anchura, mientras que el inferior es un poco más ancho, pero es una diferencia mínima que no empaña el efecto 'todo pantalla'.

Para la cámara frontal, la solución ha sido el agujero en pantalla, pero esta vez lo han colocado en el centro para guardar una mayor simetría. Puede parecer que la esquina es mejor ubicación para que la cámara resulte menos intrusiva, pero a priori la colocación central no me dio la sensación de estar estorbando en absoluto y molesta lo mismo que la otra opción.

Izquierda: Galaxy Note 10. Derecha: Galaxy Note 10+

Y ya que hablamos del frontal, hablemos de las pantallas. Samsung apuesta una vez más por paneles Dynamic AMOLED para sus nuevos gama alta, ambos compatibles con HDR10+. La principal diferencia es, como ya hemos visto, el tamaño, pero hay otra: la resolución.

Por primera vez, Samsung recorta la resolución del modelo normal (no plus) y lo deja en FullHD+, mientras que el Note 10+ se queda con la habitual QHD+. No obstante, tengo que decir que la diferencia de nitidez apenas es apreciable al natural y solo los más exigentes podrían encontrar un problema en este punto. Además, a falta de probarlas en más ambientes, ambas pantallas presumen de un nivel de brillo muy alto y un gran contraste.

Siguiendo con el diseño, la en la trasera hay cambios que se alejan un poco de ese ADN Samsung. Los Note 10 abandonan la colocación horizontal y ahora sitúan las cámaras en vertical en la esquina superior izquierda, muy al estilo de lo que venimos viendo en terminales como iPhone XS o Huawei P30 Pro. Comentar también que la cámara sobresale del chasis, aunque no demasiado.

Con respecto al material, Samsung apuesta por una estructura de metal y cristal cubriendo ambas caras. Como siempre, el cristal es un imán para las huellas, especialmente en el modelo Aura Glow que parece casi un espejo y también en el negro.

Antes de cerrar este apartado, dos detalles que apreciamos en su diseño y que resultan, cuanto menos, curiosos. El primero es que ya no hay botón Bixby, sino que se ha integrado todo en la tecla de encendido. Ahora, para invocar el asistente solo tenemos que mantener pulsado.

Dos detalles del diseño que resultan, cuanto menos, curiosos: ya no hay botón Bixby ni tampoco puerto de auriculares.

El segundo detalle que llama la atención es la ausencia de minijack. Samsung era de las marcas que habían mantenido este puerto mientras otras lo eliminaban en sus gama alta. Pues bien, ya no lo es. Adiós, minijack.

El S Pen se renueva una vez más, ahora con gestos

El S Pen es el accesorio que ha hecho de la serie Note una apuesta diferente enfocada sobre todo a áreas como la productividad o la creación artística. El año pasado Samsung anunciaba el S Pen con Blueooth e introducía novedades como el disparo de fotos mediante el lápiz. Este año le tocan el turno a los gestos AR.

La teoría es que, manteniendo el botón del S Pen, podemos controlar algunas apps haciendo gestos en el aire. Por ejemplo, en la galería podemos pasar fotos moviendo el S Pen hacia los lados o ver los detalles de la foto moviéndolo hacia arriba. En la cámara, si dibujamos un círculo en el aire podemos controlar el zoom.

Los gestos AR del S Pen nos permiten controlar algunas apps sin tocar el móvil.

¿Y cómo funciona en la práctica? Pues funciona, pero cuesta bastante pillarle el truco. Al pulsar el botón, aparece un icono indicando que ha detectado el S Pen pero en los primeros intentos no conseguí que detectara el gesto realizado. El truco consiste en pulsar el botón solamente en el momento en el que realizamos el gesto y después soltar.

Más allá del funcionamiento, la pregunta que a día de hoy me sigo haciendo es si tienen una verdadera utilidad. Puede que venga bien para sacarnos un selfie o deslizar las dispositivas de una presentación, pero más allá de eso no creo que estemos ante una gran innovación. Saldremos de dudas en el análisis a fondo.

Por último, hay algunas novedades a nivel software relacionadas con el S Pen, como por ejemplo la app de Samsung Notas que ha mejorado la digitalización de escritura a mano y ha añadido más colores. Otro cambio es que ahora el menú que se abre al sacar el S Pen tiene forma de lista y ya no es un semicírculo como antes.

Más potencia, más memoria... más de todo

La nueva gama Note estrena el procesador Exynos 9825, el primero de Samsung fabricado con el proceso de 7 nm que promete más potencia al tiempo que es más eficiente desde el punto de vista energético. Los Note 10 también cuentan con el sistema de refrigeración de cámara de vapor y funciones de software enfocadas a potenciar el rendimiento como Game Booster. o Intelligent Performance.

Con respecto a la memoria, esta generación replica la oferta de los S10 y el Note 10+ cuenta con 12 GB de RAM mientras que el Note 10 se queda en 8 GB. La capacidad interna es de 256 GB con una opción de 512 GB para la versión más avanzada del Note 10+. Otro punto a destacar es que, mientras la versión plus tiene soporte MicroSD, el Note 10 no lo incluye pese a contar con menos memoria.

El Note 10+ se desmarca de su hermano pequeño con 12 GB de RAM y hasta 512 GB de capacidad.

Con la diferencia de tamaño también hay diferencia en el tamaño de las baterías, pero no solo eso. Además de contar con una pila más ajustada (3.500 mAh) el Galaxy Note 10 no viene con carga rápida de 45W, mientras que el Galaxy Note 10+ (4.300 mAh) sí la permite con un cargador especial que no viene incluido. En lo que sí coinciden es en la carga inalámbrica, que además Samsung afirma que es más rápida que la carga por cable del Note 9.

Otro punto en el que coinciden los dos modelos es en el lector de huellas ultrasónico situado bajo la pantalla. En la toma de contacto pude ponerlo a prueba y la experiencia fue muy buena, tanto en rapidez como en precisión. No se ha aumentado el área de desbloqueo pero se ha colocado un poco más arriba de forma que es más cómodo colocar el pulgar y da lugar a menos errores. En cualquier caso, el análisis a fondo arrojará más luz sobre este apartado que generó bastante polémica con los S10.

Por cierto, los Note 10 estrenan un nuevo Samsung DeX que nos permite conectar el móvil directamente al ordenador, no únicamente a la pantalla como pasaba antes. Con DeX se pueden pasar archivos del PC al móvil y viceversa, la integración es mucho mayor.

Un conjunto de cámaras que ponen el foco en el vídeo

Si nos fijamos únicamente en las especificaciones de sus cámaras, vemos que Samsung apuesta por un conjunto fotográfico bastante continuista con respecto a los S10. Tenemos una configuración de cámara triple con un sensor ultra gran angular de 12 megapíxeles, uno angular de la misma resolución pero apertura variable f/1.5-2.4 y uno telefoto de 16 megapíxeles. Además, el Galaxy Note 10+ suma un cuarto sensor encargado de medir la profundidad de la escena, aunque no lo llaman TOF sino simplemente 'depth sensor'.

Durante la toma de contacto pude navegar por las distintas opciones fotográficas que nos ofrece su app, la cual por cierto mantiene el diseño conocido por anteriores versiones, y también echar alguna foto. Es necesario probarlo en más ambientes para emitir un juicio, pero podemos hacernos una buena idea de lo que nos ofrece. Antes de ver las imágenes, comentar que ésta era una unidad de preproducción del Note 10+, por lo que podría haber diferencias con la versión final.

El rango de zoom desde el ultra gran angular al tele es algo ajustado ya que su lente tele solamente nos permite llegar a los dos aumentos. Da juego a la hora de encuadrar, pero está muy lejos de otras propuestas con zooms mucho más amplios.

Esta foto fue tomada con la lente principal y el escenario contaba con abundante luz natural; los ingredientes perfectos para que la cámara se luzca, y vaya si lo hace. La imagen está bien expuesta, con tonos fieles y sorprende por su nitidez y definición incluso al ampliar un recorte al 100%. Muy buen trabajo en el balance de blancos al contener la dominante amarilla de la bombilla.

Como el Note 10+ cuenta con un sensor de profundidad, debería contar con ventaja en el modo retrato. No pude sacar otra foto con el Note 10 normal para comparar, pero en esta imagen ya se aprecia un muy buen trabajo en el recorte de la figura, especialmente en las zonas de pelo. Además el desenfoque resulta natural y nada 'pegote'.

Los retratos con la cámara para selfies evidencian una pérdida de calidad generalizada, tanto en el detalle como en la exposición y, sobre todo, el recorte de la figura. Con todo, es un buen resultado tratándose de la cámara delantera.

Pero mientras la parte fotográfica no presenta cambios notables, el apartado del vídeo sí cuenta con algunos interesantes añadidos. Quizá el más llamativo de todos es 'Live Focus Video', que no es otra cosa que el modo retrato o desenfoque de fondo aplicado a los vídeos. En la toma de contacto lo pude probar (lamentablemente no pude extraer los vídeos para mostrarlos) y el resultado es bastante bueno, aunque habrá que ver como se comporta en condiciones de luz diferentes. También cuenta con un estabilizador mejorado y editor de vídeo integrado.

Pero lo que más llamó mi atención fue 'Zoom in mic', una función con la que se potencia el sonido de un punto concreto cuando hacemos zoom sobre él, cancelando los ruidos del alrededor. Si una persona está hablando en una habitación con más personas y hacemos zoom, es como si también hiciéramos zoom con los micrófonos.

Buenas sensaciones, ahora por partida doble

Lanzar dos buque insignia en un mismo año no nada nuevo, aunque Samsung fue una de las primeras en iniciar esta tendencia con los Note. Sin embargo, mientras que en sus inicios había bastantes diferencias con los Galaxy S anunciados a principios de año, cada vez son más los parecidos entre ambas gamas.

La sensación de déjà vu tras esta toma de contacto con los Note 10 es más fuerte que nunca y además es totalmente intencionado. Como decía al principio, es la primera vez que Samsung nos trae su phablet en dos versiones -la normal y la 'plus'- algo que hasta ahora solo se había visto en los Galaxy S. Además, como en sus hermanos, también hay diferencias que distancian al modelo 'plus' como más memoria, pantalla QHD+ o esa cuarta cámara para registrar profundidad. Que por cierto, hablando de cámaras, Samsung no arriesga con nuevo hardware y se centra en nuevas funciones de software que a su vez se enfocan en el vídeo.

La sensación de déjà vu tras esta toma de contacto es más fuerte que nunca. Las gamas S y Note nunca habían estado tan cerca.

El diseño es, junto con el S Pen, el aspecto diferencial. Los Note 10 siguen la misma línea visual pero con una forma más cuadrada y un frontal que se alza como uno de los mejor aprovechados del panorama. También sigue añadiendo funciones a su famoso lápiz táctil que ahora ejecuta gestos "en el aire" y tiene más autonomía. También se han mejorado los menús y funciones relacionadas con el S Pen, como la app Samsung Notas. Así, Samsung nos recuerda que productividad y creatividad han sido las vocaciones de la gama desde el principio.

La toma de contacto con los Note 10 nos deja con ganas de exprimirlos más a fondo; ésa pantalla, su potencia o las funciones de software apuntan a dar mucho de sí. Sin embargo, también nos quedamos con ganas de ver una apuesta más contundente en otros apartados muy importantes como la cámara.