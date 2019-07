Samsung confirma que el Galaxy Fold saldrá a la venta en septiembre tras haber revisado y solucionado los problemas de diseño

Todo estaba listo para que Samsung lanzara al mundo su primer dispositivo plegable, el Galaxy Fold, una apuesta arriesgada de casi 2.000 dólares que nos ofrecía un vistazo al futuro de los smartphones y sus capacidades. Al final no resultó como se esperaba, ya que algunas unidades para análisis en Estados Unidos mostraron algunos fallos de diseño, días antes de su lanzamiento.

Esto provocó que Samsung tuviera que aplazar su puesta a la venta y posponer eventos en varias partes del mundo, incluso el CEO de Samsung, DJ Koh, admitió que él impulsó el lanzamiento del Galaxy Fold "antes de que estuviera listo", y que ya estaban probando 2.000 unidades para resolver todos los fallos.

Hoy finalmente tenemos buenas noticias, ya que Samsung acaba de confirmar que han resuelto todos los problemas de diseño y el Galaxy Fold finalmente saldrá a la venta el próximo mes de septiembre en "mercados selectos".

Como parte de este anuncio de relanzamiento del Galaxy Fold, Samsung enumeró tres cambios que efectuaron en el diseño del dispositivo para evitar los problemas que presentaron las primeras unidades. Las ponemos tal cual como las explica Samsung en su comunicado.

