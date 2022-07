Spotify pone un pie en los juegos: 'Heardle', el Wordle de la música, llegará a su aplicación

Está claro que Spotify no quiere ser un servicio más de transmisión de música vía streaming. La compañía sueca ha ido abriéndose camino a otras formas de distribución de contenidos, como los podcasts, invirtiendo millones en fichar a creadores para sus exclusivos, y los audiolibros. ¿El paso siguiente? Integrar un juego dentro de su app.

Spotify ha anunciado la compra de Heardle por un precio que no se ha dado a conocer públicamente. Se trata de un proyecto inglés basado en el popular juego Wordle (adquirido a principios de este año por The New York Times), aunque con un mecanismo ligeramente diferente. En lugar de adivinar palabras, los usuarios deben adivinar canciones.

Heardle ya es parte de Spotify

La compañía no ha tardado ni un segundo en empezar a adaptar su nueva adquisición a su marca. Al dominio heardle.app, se ha sumado spotify.com/heardle. Además, como era de esperarse, en lugar de utilizar la plataforma Soundcloud para acceder a la canciones, la aplicación ahora utiliza la biblioteca de contenidos de Spotify.

El juego sigue siendo gratuito, pero estrena algunas limitaciones. De momento solo está disponible en unos pocos países. Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, aunque Spotify dice que tiene intenciones de ampliar la disponibilidad a "cientos de millones de personas más en todo el mundo".

La compañía sueca asegura que más que un juego, Heardle es una "herramienta de descubrimiento musical" que permite descubrir nuevos artistas o recordar aquellos que se nos habían olvidado. En este sentido, como parte de su estrategia planea integrar el juego y otras experiencias interactivas a su aplicación "más adelante".

Este movimiento deja algunas preguntas en el aire. ¿A qué se refiere Spotify cuando habla de "otras experiencias interactivas"? ¿Está pensando en incluir otros juegos? De momento, la firma no ha brindado precisiones sobre esto, pero queda claro que sigue buscando alternativas para retener a su audiencia y evitar que migren a otros servicios.

La llegada de otros juegos, en caso que eso suceda algún día, no debería sorprendernos. Después de meses de rumores, el gigante del streaming Netflix anunció su incursión al mundo de los videojuegos móviles y en menos de un año se armó de un catálogo con casi una veintena de títulos y confirmó que estaba trabajando para alcanzar los 50 en 2022. ¿Estamos cerca de ver una propuesta multiplataforma de entretenimiento de la mano de Spotify? Con el tiempo lo sabremos.

Cómo jugar a Heardle

Hasta que Heardle se integre en la aplicación de Spotify (y después también) tendrás la posibilidad de jugar desde su página web. Si no vives en uno de los países soportados, tendrás que utilizar un VPN. Una vez que ingreses a spotify.com/heardle verás las instrucciones en inglés. Toca Play para cerrar esa ventana y luego en el botón de reproducción que aparece en la parte inferior de la ventana.

Tu tarea será adivinar la canción con sus notas iniciales, por lo que inmediatamente escucharás los primeros segundos de una pista. Si sabes la respuesta podrás introducirla en el cuadro de búsqueda, si no la sabes puedes presionar el botón Skip. En última instancia, tendrás la oportunidad de escuchar la canción en su totalidad, ya sea que la hayas adivinado correctamente o no, y compartir el resultado con tus amigos.

