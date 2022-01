The New York Times compra Wordle por una cantidad que "supera ligeramente las siete cifras"

Wordle, el popular juego de adivinar palabras desarrollado por Josh Wardle, tiene nuevo dueño. La compañía del periódico estadounidense The New York Times se lo ha comprado a su creador por una cantidad que "supera ligeramente las siete cifras".

El anuncio, como era de esperarse, lo ha hecho el propio New York Times, que asegura que el juego pasará a formar parte de su catálogo de pasamientos para suscriptores, que ya incluye 'The Crossword', 'Spelling Bee', 'Sudoku' y 'The Mini', entre otros.

Wordle ahora es un juego de The New York Times

Desde The New York Times Company afirman que el juego "inicialmente seguirá siendo gratuito para usuarios nuevos y existentes". No obstante, señalan, que los juegos son una parte esencial de su estrategia para suscriptores.

Recordemos que en 2011 el periódico estadounidense cambió su modelo de negocio al muro de pago. Esto quiere decir que la mayoría de los contenidos de editoriales de The New York Times como sus productos adicionales son accesible únicamente mediante una suscripción.

Mientras que los suscriptores de entregas a domicilio del periódico tienen los juegos online incluidos, los de las ediciones digitales no cuentan con ese beneficio. Para ellos y todos los demás existe una suscripción específica llamada "Games" exclusiva para los pasatiempos.

Josh Wardle, el creador del juego, dijo que los juegos de The New York Times tuvieron un papel importante en los orígenes de Wordle, principalmente durante la pandemia. "Por eso este paso [la venta al periódico] me parece muy natural", señaló.

Qué es Wordle

Wordle se ha convertido en un fenómeno de estos tiempos. Sencillo, adictivo y rápido, su popularidad no ha dejado de crecer este año. Como ya hemos explicado en detalle, se trata básicamente de un juego de adivinar palabras en formato de crucigrama que funciona directamente desde la web.

Los usuarios ingresan a la página del juego desde cualquier navegador y tienen seis intentos para adivinar una palabra. Solo tienen las pistas las letras que se han puesto y que están dentro de la palabra. ¿Lo más curioso? Solo permite adivinar una palabra al día.

Wordle es un juego en inglés, pero un programador decidió crear una versión en español. Se trata de Daniel Rodríguez que "en dos tardes" adaptó el juego de moda a nuestro idioma. A los pocos días de su lanzamiento, la versión adaptada ya había alcanzado los 52.000 jugadores.

Imagen | George Dolgikh

