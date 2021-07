Netflix ofrecerá videojuegos a partir del año que viene, según Bloomberg: nuevos detalles sobre su próxima expansión

Netflix se prepara para dar su primer gran paso más allá de las series y las películas. A través de Bloomberg conocemos nuevos detalles del proyecto de Netflix para adentrarse en el terreno de los videojuegos; una decisión que conocimos el pasado mes de mayo a través de The Information.

Para liderar este movimiento, Netflix ha contratado a Mike Verdu, antiguo ejecutivo de Electronics Arts y Facebook, donde trabajó en sagas como 'Los Sims', 'Plants vs. Zombies' y juegos de Star Wars, además de ser el director creativo de Zinga y responsable de juegos para Oculus.

2022, el año de los videojuegos para Netflix

Según describe Bloomberg, el objetivo de Netflix es empezar a ofrecer videojuegos dentro de su propia aplicación a partir del año que viene. En vez de una app propia, la idea de Netflix es concentrarlo todo en la misma herramienta que sus usuarios ya tienen instalada. De manera equivalente a las secciones de documentales o películas, los videojuegos tendrán su propia sección.

El paso a los videojuegos no supondrá un coste extra para los suscriptores de Netflix, aunque sí se puede entender este movimiento como estrategia para justificar el incremento de precios. No lo tendrá fácil, pues como apunta Magnet, empresas como Google, Amazon o Apple también han intentado abrirse hueco en esta industria y por el momento no han tenido mucho éxito.

Durante los próximos meses, Netflix empezará a crear un equipo centrado en los juegos. Se prevé que Netflix no solo los distribuya, también se convertirá en desarrollador, previsiblemente aprovechando la licencia de algunas series propias como 'Stranger Things' o 'Bandersnatch', que en su día abrió la puerta al contenido interactivo dentro de Netflix.

El movimiento de Netflix con los juegos también le servirá para diferenciarse de rivales como HBO, Prime Video o Disney+, que por el momento no ofrecen videojuegos.

No queda claro todavía cómo se ofrecerán estos videojuegos. Hay varias alternativas, desde ser contenidos interactivos como una especie de 'Bandersnatch' vitaminado hasta permitir descargar el juego directamente en la memoria del dispositivo. Sin embargo, la opción más factible es recurrir al juego en la nube, como ya hace Google con Stadia o Microsoft con xCloud Gaming. Ahí tendrá grandes competidores y habrá que ver hasta qué punto el catálogo de Netflix es suficiente fuerte como para tener su propio hueco o simplemente queda en un añadido extra.

