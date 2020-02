De la consola al próximo gran éxito de HBO, Netflix o Amazon: 19 videojuegos que darían para una gran serie

Has pasado horas enrededo en su trama y, no solo has disfrutado de su jugabilidad, sino que te has sumergido en la historia, has desarrollado auténtica pasión y odio por sus personajes... y te ha sabido a poco. Porque crees que este juego tiene materia para mucho más, quizás para convertirse en el próximo gran éxito de la pequeña pantalla. Hemos preguntado a los editores de Xataka y Webedia por qué juego tiene madera para convertirse en una gran serie.

Samuel Oliver, editor de Xataka Vídeo:

"Una serie de ' God of War ' me encantaría. Creo que tiene todos los elementos necesarios para enganchar y que visualmente sea una delicia .

Samuel Fernandez, editor de Xataka Móvil y Xataka Android:

Hay más opciones, claro está, pero pienso que en 'God of War' tienen argumento e historia de fondo más que de sobra para construir una gran serie si se ponen a ello. Y visualmente puede ser bárbara , Sony Santa Mónica tiene este producto ultra-trabajado y puede dar grandes alegrías a los fans entre los que me incluyo. (Sí, me ha tentado decir 'Last of Us', pero creo que estamos un poco saturados de zombies y sucedáneos, ¿no os parece?)"

José García Nieto, editor de Xataka:

Enrique Pérez, editor de Xataka:

Álex Cánovas, editor y coordinador de Vidaextra:

La trilogía inicial tiene personajes y giros suficientes como para montar más de una temporada a su alrededor, de eso estoy seguro. Y teniendo a nuestro alcance joyas como 'Battlestar Galactica' o 'The Expanse', que han hecho las cosas muy bien, tengo la sensación de que la historia de los tres primeros 'Mass Effect' tendría un encaje fantástico como serie de televisión . Sólo de pensar en Shepard, Miranda, Garrus o Tali descubriendo a los Segadores y todo lo que esconden me entran escalofríos".

Anna Martí, editora de Xataka:

"Como ya he comentado varias veces por aquí, no soy una jugona de pro y no creo que los juegos que uso para probar móviles o para entretenerme puntualmente den para grandes producciones (una serie de 'PUBG' o de 'Mario Kart'... No lo acabo de ver). Pero el juego que me extraña que no tenga ya serie o película es 'The Last of Us', porque creo que gusta mucho y que tiene una trama consistente para hacerla.

Cierto es que la premisa recuerda un poco a '28 días después' y que a priori no presenta nada rompedor, pero sobre todo a raíz de los tráilers para la esperada segunda entrega del juego creo que los personajes tienen bastante magnetismo y que habría curiosidad por ver las vivencias de Joel y Ellie en esa situación amenazante 24/7, en qué ha pasado para que el mundo se convierta en criaturas caníbales y quizás en lo difícil que puede ser investigar una cura para la causa cuando un caníbal puede darte un bocado en el mismo tiempo que tardas en pipetear algo con algún personaje investigador extra.

La propia Ellie ha madurado en el juego y eso también puede reflejarse en la serie (yo siempre he visto en ella a Ellen Page, pero por edad no creo que la eligiesen para el personaje, una lástima). Por cierto, 'Uncharted', una saga también de Naughty Dog, también me ha parecido siempre que daba para algo pero eso sí tiene película en teoría."