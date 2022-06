'Gambito de dama', 'La Casa de Papel' y otras series de Netflix también tendrán su videojuego móvil

A finales de abril empezó a circular un rumor que aseguraba que Netflix estaba trabajando en una gran cantidad de juegos móviles para fortalecer su presencia en ese sector. Este viernes lo ha confirmado en su evento "la Semana Geeked 2022".

El gigante del streaming, que en los últimos años ha comprado varios estudios de videojuegos, entre ellos Next Games y Night School Studio, planea hacer crecer su catálogo de videojuegos móviles de 22 a 50 antes de que termine este año.

Juegos de varias series en camino

Si bien Netflix no ha anunciado la totalidad de títulos que llegarán a lo largo de los próximos meses, ha revelado cuáles serán los primeros. En ese sentido, vemos que la apuesta contempla algunas de las series más exitosas de la plataforma.

'Gambito de dama': este título promete sumergirnos en el mundo de Beth Harmon y, como no podía ser de otra forma, gira en torno al ajedrez. Nos permitirá tomar lecciones y jugar paridas. Ha sido desarrollado por Ripstone.

'Sombra y hueso': el videojuego basado en la serie dramática brindará una experiencia de rol para un solo jugador. Los usuarios podrán interpretar a sus personajes favoritos y viajar por el mundo de Grishaverse en una aventura narrativa. Ha sido desarrollado por Chimera Entertainment.

'Jugando con Fuego': la popular serie del grupo de solteros convive en una playa tropical y tiene prohibido cualquier tipo de contacto sexual también tendrá su juego. El título ha sido desarrollado por Nanobit.

'La Casa de Papel': la serie de televisión española creada por Álex Pina, producida por Atresmedia hasta que ingresó a la órbita de Netflix tendrá un videojuego basado en un atraco a un casino en Mónaco. El juego ha sido desarrollado por Killasoft.

El gigante del streaming también anunció otros títulos que llegarán entre este y el año que viene: 'Poinpy', 'Lucky Luna', 'Desta: The Memories Between', 'Terra Nil', 'Reigns: Three Kingdom', 'Wild Things: Animal Adventures', 'Raji: An Ancient Epic' y 'Spiritfarer'.

Netflix hizo oficial su incursión al mundo los videojuegos en julio del año pasado. Desde ese entonces ha ido añadiendo poco a poco nuevos títulos a su catálogo, que está disponible sin coste adicional para los suscriptores del servicio.

El catálogo puede ser consultado desde la pestaña "Juegos" dentro de la aplicación oficial de Netflix. Una vez elegido el título de interés, al presionar "Descargar juego", la app redirige a la tienda de aplicaciones móvil para descargarlo e instalarlo.

