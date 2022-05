Heardle: qué es y como se juega al Wordle musical

Vamos a explicarte qué es y cómo se juega a Heardle, el Wordle musical. Si hay un juego o pasatiempos que está conquistando el 2022 es el Wordle, el popular juego para adivinar palabras que ha sido adaptado al español por Daniel Rodríguez, quien también ha creado el Wordle Científico y el Wordle Contrarreloj.

Si con estos proyectos no tienes suficiente, otra alternativa es Heardle. Se trata de un Wordle basado en música, y en el que cada día vas a tener que adivinar una canción escuchando apenas un segundo de ella. En este caso no es un proyecto español, sino inglés, aunque no necesitas saber el idioma porque lo que tienes que escribir es el título de la canción.

Qué es Heardle

Heardle es un juego en el que se te propone adivinar canciones, tanto su artista como su título. Para eso, se basa en las mecánicas del popular Wordle, aunque el mecanismo para adivinar las canciones no va a estar basado en letras, sino simplemente en saber buscar y adivinar de qué tema se trata.

Para que el juego no sea extremadamente complicado, en Heardle no vas a necesitar escribir manualmente el nombre del artista y la canción, sino que incluye un buscador en el que empiezas a escribir y te ofrece las posibilidades que hay como respuesta. Aquí, te dirá si has fallado por completo o si solo has adivinado el artista.

La otra característica del juego es que inicialmente solo escucharás el primer segundo de la canción. Sin embargo, con cada intento fallado aumentará un poquito el tiempo de escucha, por lo que cada vez vas a tener más posibilidades de escuchar. También tendrás un botón para saltarte una respuesta marcándola como fallada a cambio de obtener ese segundo extra de canción.

El mecanismo en cuanto a los intentos es el mismo que Wordle. Vas a tener seis intentos para adivinar la canción, y en cada intento podrás intentar introducir un tema para ver si es o directamente saltártelo para no perder tiempo buscando posibilidades.

Al igual que Wordle, a Heardle se juega desde una página web, lo que quiere decir que no vas a necesitar instalar ninguna aplicación para usarlo. Además, el juego se adapta a la pantalla, por lo que puedes jugar sin problemas desde tu ordenador o desde tu teléfono móvil.

Por último, debes saber que Heardle no tiene límite de tiempo, por lo que vas a poder pensártelo durante todo el tiempo que necesites. Las canciones la página las extrae de la plataforma SoundCloud, y son programadas cada día de forma semialeatoria. Habrá una nueva canción cada 24 horas, igual que con Wordle.

Cómo se juega a Heardle

El mecanismo del juego es muy sencillo. Lo primero que tienes que hacer es entrar a su web, la de heardle.app. Una vez dentro te saldrá una pantalla de instrucciones en inglés, y debes pulsar Play para cerrarla y jugar. Llegarás a la pantalla en blanco inicial, donde tienes que pulsar en el botón de reproducción que tienes abajo del todo para escuchar el primer segundo de la canción.

Cuando escuches el primer segundo, abajo del todo en la pantalla tienes dos opciones. Tienes un botón Skip para saltarte una respuesta y ganar un segundo más de reproducción, y tienes un cuadro de búsqueda para buscar artistas y canciones con los que responder. En la línea temporal que hay debajo de las filas de respuesta, verás que está fragmentada, y estos fragmentos son el tiempo extra de canción que se te da por cada intento que falles o te saltes.

Para proponer una respuesta tienes que usar la barra de búsqueda. En ella, escribe el nombre de un artista o título de una canción, y te saldrán propuestas coincidentes. Simplemente pulsa en una de las canciones de la lista y luego pulsa en el botón Submit para enviar la respuesta.

Cuando envíes una respuesta pueden pasar dos cosas. Si te sale la X roja significa que lo has fallado todo, tanto el artista como la canción. Mientras, si te sale la X naranja es porque has adivinado el artista, aunque no la canción. Cada vez que falles o te saltes un intento, tendrás más tiempo de escucha cuando pulses en el botón de reproducción.

Finalmente, cuando adivines la canción irás a la pantalla donde se te añade el enlace para escucharla entera, y se te dice cuánto tiempo queda para que se muestre otra canción. Aquí, tendrás un botón Share para compartir el resultado con un código perfecto para que quede bien en Twitter.