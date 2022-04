Wordle Contrarreloj: qué es, como se juega y diferencias tiene con el Wordle normal

Vamos a explicarte qué es y cómo se juega al Wordle contrarreloj, una nueva variante de Wordle, diciéndote las diferencias con la versión convencional que todos conocemos. Se trata de una alternativa creada por el propio Daniel Rodríguez, el creador del Wordle en español, y que busca darle una vuelta de tuerca al clásico para añadir un nuevo reto.

Se trata de un juego que se aleja del tipo de variante que propuso Wordle científico, y que es más un cambio de mecánicas del juego tradicional con las palabras normales. Tu intento diario no será para adivinar una palabra, sino para ver cuántas consigues adivinar en determinado tiempo de una serie que cambia cada día.

Wordle es un juego de adivinar palabras creado por Josh Wardle en octubre del 2021, y que fue adaptado al español por Daniel Rodríguez. Se trata del gran juego de moda que está arrasando a principios de este 2022, en el que tienes que adivinar una palabra en seis intentos, en los que no se te dan más pistas que decirte qué letras de las que has puesto están dentro de la palabra.

El Wordle Contrarreloj es una versión un poco diferente del Wordle tradicional. Mientras que en el Wordle normal tienes todo el tiempo del mundo para hacer tus intentos de resolver la palabra, en el Wordle contrarreloj tienes solo 5 minutos de tiempo, y en ese tiempo tienes que resolver todas las palabras que puedas.

Excepto estas mecánicas de tiempo y número de palabras, el resto son las mismas. Tendrás que ir una a una resolviendo cada palabra, cada una con seis intentos. Por lo tanto, empezarás el juego escribiendo una palabra, y Wordle te indicará qué letras de esta palabra has acertado, cuáles no, y si están en el sitio donde les toca o no. Cuando hagas un intento verás los resultados de ese intento, y podrás volver a probar.

Tanto el Wordle español como el contrarreloj en español están creados por la misma persona, y ambos funcionan a través de una sencilla web. No vas a necesitar registrarte ni descargarte ninguna aplicación, la web se adapta a tu pantalla, y si entras a ella desde el móvil la verás con un formato adaptado a su pantalla.

Es un juego pausado, no para echarle horas, ya que sólo vas a tener un turno de 5 minutos para adivinar palabras cada día. Entras en la web, juegas, y cuando terminas ya no tienes más que hacer y puedes irte hasta el día siguiente. Puedes intentar volver a entrar desde un dispositivo con IP diferente, pero la lista de palabras es la misma para todos, lo que a la vez lo hace bastante competitivo.

Lo primero que tienes que hacer es entrar en la web de Wordle Contrarreloj, wordle.danielfrg.com/contrarreloj desde cualquier dispositivo. Cuando lo hagas, pasarás directamente al panel de Wordle para empezar a jugar. Es sencillo, empezarás con el bloque convencional con seis intentos para adivinar una palabra, y en cada intento tienes que escribir una palabra y ver las letras que has acertado, que tendrán diferente color dependiendo de si acertaste:

Si la letra aparece en verde , es porque la has acertado y está en la palabra, y también está en la casilla correcta de la palabra.

, es porque la has acertado y está en la palabra, y también está en la casilla correcta de la palabra. Si la letra aparece en amarillo , es porque está en la palabra, pero no está en la casilla correcta.

, es porque está en la palabra, pero no está en la casilla correcta. Si la letra aparece en amarillo es porque no has acertado, y no está en la palabra que tienes que adivinar.

Por lo tanto, lo primero que ves al entrar a la web el panel con todas las cuadrículas en blanco. En él, tienes que empezar escribiendo una primera palabra y pulsando Enter, utilizando el teclado que aparece en la web. Entonces, se te mostrarán los resultados, poniéndole los colores oportunos a las letras que has adivinado y las que no. Cuando una letra no está en la palabra, también se deshabilita del teclado para no escribirla por error y perder a lo tonto una oportunidad.

El panel tiene seis filas de palabras, lo que quiere decir que tienes seis intentos para adivinar la palabra correcta. No hay límite de tiempo, por lo que puedes tomarte todo el que necesites y esto no se tendrá en cuenta para ningún tipo de puntuación. En el panel científico, las palabras a adivinar tienen cinco caracteres.

Algo que debes saber de los Wordle es que una letra o consonante pueden estar repetidas, aunque si solo escribes una, no te dirá que hay dos de ellas. En estos casos, tras acertar el sitio adecuado de esta letra o consonante, podrás probar con una palabra que tenga dos, y entonces ya se te darán indicaciones de la segunda.

Y una vez soluciones la palabra, entonces pasarás a la siguiente y todo se reiniciará para que adivines esta palabra. De nuevo seis intentos y cinco caracteres. Y así sucesivamente. Una vez adivines una palabra pasarás a la siguiente, teniendo un total de cinco minutos para adivinar todas las palabras que puedas.

Diferencias entre Wordle y Wordle Contrarreloj

Tanto Wordle como Wordle Contrarreloj se juegan de la misma manera a la hora de adivinar cada palabra. En esta mecánica de adivinar la palabra paso a paso no hay ninguna diferencia, en ambos casos tienes que hacer exactamente lo mismo, y son los mismos tipos de palabras.

Pero hay dos diferencias sustanciales. La primera es que en el Wordle Contrarreloj solo tienes un tiempo máximo de cinco minutos para jugar, y pasado este tiempo tendrás que esperar al bloque de palabras del día siguiente. Así pues, tienes que pensar mucho más rápido que con el Wordle convencional.

La otra diferencia es que en el Wordle normal, adivinas una palabra y ya está. Mientras, en el Contrarreloj, cuando adivines una palabra pasarás a jugar para adivinar otra, y así sucesivamente hasta que llegues al final del tiempo.

Por lo tanto, el objetivo en el Wordle normal es el de simplemente adivinar una palabra en todo el tiempo que necesites para hacerlo. Mientras, en Wordle Contrarreloj, tienes cinco minutos para adivinar todas las palabras que puedas, usando en cada una todas las mecánicas del normal.

Además de esto, la secuencia de palabras es la misma cada día para todo el mundo, y también el orden de estas. Por lo tanto, la competición pasa a ser para ver quién adivina más palabras en el mismo periodo de tiempo, y siendo para todos las mismas.