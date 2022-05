Wordle en español, cuatro meses después: muchos guiños y un millón de personas jugando cada día

Wordle fue el fenómeno viral de inicios de 2022, nacido como un pequeño juego desarrollado para la novia de su creador que acabó siendo vendido al New York Times por entre uno y cinco millones de dólares. Cuatro meses después, esa compra ha sido un gran éxito para el medio estadounidense, ya que le ha supuesto "decenas de millones" de nuevos usuarios, que llegaron atraídos por el juego y contribuyeron a que el primer trimestre del año fuese el mejor de su historia en nuevas altas para su suscripción de juegos.

¿Qué hay de la versión de Wordle en español? Hemos querido hablar con su creador, Daniel Rodríguez, cuatro meses después de nuestra primera conversación con él, donde nos dio algunas claves sobre su desarrollo y planes para el futuro, así como una foto actual del éxito del juego: ¿sigue creciendo en jugadores, o ya dejó atrás su mejor momento?

Muchos guiños y la polémica por Nadal

En enero, cuando el juego apenas llevaba cuatro días en marcha, Daniel nos reveló que habría palabras con guiños en días específicos. Un día antes, "titán" fue el término del día debido al estreno de la nueva temporada de 'Attack on Titan'. En este tiempo hemos visto otras, como 'Nadal' al día siguiente de su épica remontada ante Medvédev. "La palabra más polémica hasta ahora, mucha gente se quejó", al no ser una palabra como tal, sino un nombre propio.

También vimos "hogar" en el día de la madre. Otra palabra especial fue 'apoyo' en el Día Mundial contra el cáncer. La idea fue sugerida por La Vecina Rubia, una influencer que ayudó a aupar la fama del juego en sus primeros días.

Ya podemos hablar de la palabra de ayer: APOYO.

Le comenté a @danielfrg que podía ser una bonita palabra en el Día Mundial contra el Cáncer. 💗

En agradecimiento por ese apoyo, otro guiño para ella: si alguien prueba suerte con la palabra 'cuqui', las casillas verdes pasan a ser rosas. Elrubius, seguramente el influencer más destacado para Wordle, que ha jugado en directo en multitud de emisiones, también tiene un pequeño homenaje: si alguien usa la palabra "gatos" con el modo ascuro activado, aparece su logo en las casillas vacías. Como dato, a finales de mayo tendrá lugar la próxima palabra "especial".

Más allá de los homenajes, nadie ha hecho una oferta a Daniel para comprar el juego, aunque sí ha tenido propuestas publicitarias que de momento ha descartado. Sí incorporó la publicidad programática (de adquisición automática, anuncios de bajo valor) con la opción de desactivarla "simplemente para no perder dinero con el juego", pero no ha considerado interesantes las propuestas recibidas. No se cierra a que lleguen en un futuro en formatos que "no dañen la experiencia del juego".

Un millón de personas siguen jugando cada día

En el reportaje original, el juego apenas llevaba cuatro días en marcha y no se podía sacar ninguna conclusión sobre los patrones de juego de unos usuarios que aún estaban descubriendo su existencia. En ese momento, 52.000 personas lo jugaban al día. Hoy, ningún día baja del millón de personas accediendo a la web, según datos de Google Analytics a los que hemos podido tener acceso.

Aunque las cifras son bastante estables, a principios de abril se produjo un pico de usuarios que no ha vuelto a alcanzarse. Millón y medio de personas jugaron a Wordle en el mejor día que ha tenido. Ahora las cifras vuelven a superar ligeramente el millón.

El único patrón que se puede extraer es que los lunes son los días donde el tráfico es superior, y los fines de semana es cuando suele decaer algo la actividad, síntoma de que Wordle es un hábito oficinístico o de camino al trabajo.

En sus primeros días, el 90% de los jugadores venían de España. Hoy la Piel de Toro™ sigue siendo el líder destacado, pero ha cedido terreno a otros países: casi un tercio de los jugadores son españoles, Argentina ha multiplicado su presencia hasta llegar al 11%, y Estados Unidos y su comunidad latina logran el bronce con un 8%.

En este tiempo, Daniel también incorporó novedades en cuanto a modos de juego, caso de las tildes, el modo científico o el contrarreloj. Y llegarán más en el futuro: la mayoría de ideas que ha implementado las ha recibido de sus propios amigos y gente cercana, o de jugadores que se han animado a escribirle por Twitter, donde ha pasado de menos de cien seguidores a más de 13.000 en estos cuatro meses. Ya es "el del Wordle".