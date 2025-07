LG Gram 16Z90 (2025), análisis: para conseguir un portátil fantástico solo hay que hacerlo más ligero y no sacrificar pantalla

En la electrónica de consumo actual, encontrar un nicho y hacerte dueño de él puede ser una opción de lo más acertada. Es el modo de trabajo de LG con su familia de portátiles ligeros LG Gram, del que tenemos nueva generación este 2025.

El LG Gram 16Z90 no cambia un ápice sus pilares, basados en un diseño donde prima la máxima ligereza, una pantalla fantástica para trabajar en movilidad y la correspondiente actualización de componentes internos para no quedar nunca atrás en rendimiento. Y cómo no, en pleno 2025, la IA propia e integrada de manera local en el equipo es uno de sus argumentos para convencer a quien no quiere más de lo mismo en su portátil.

Ficha técnica del LG Gram 16Z90



Lg gram 16z90 pantalla 16 pulgadas IPS WQXGA (2560x1600) 60 Hz 350 nits Tratamiento antorreflejos procesador Intel® Core™ Ultra 7 258V gpu Intel® ARC™ 140V GPU ram 32 GB LPDDR5X almacenamiento 1TB M.2 (NVMe Gen.4)

Ranura adicional M.2 (2280) puertos 2 x USB 3.2 Gen 2 Tipo-A 1 x combo jack 3.5 mm 2 x USB 4.0 Gen 3 Tipo-C 1 x HDMI 2.1 PESO 1,239kg webcam, sonido y biometría 1080p con Windows Hello Lector de huellas en botón de inicio 2 altavoces con Dolby Atmos batería 77 Wh Polímeros de iones de litio (4 celdas) sistema operativo Windows 11 precio Desde 1.999 euros

Diseño y pantalla: no hay mejor combinación en el mercado

Cuando hacemos referencia a modelos de ultrabooks para trabajar cómodamente en movilidad, el peso es lo que miramos en primer lugar. Y cuando hemos conseguido reducir al máximo los gramos de su ficha técnica, resulta que la pantalla hemos tenido que reducirla. Y lo mismo con la capacidad de la batería. Justo dos elementos esenciales para la experiencia con un portátil.

Imagen | Xataka

El LG Gram 16Z90 no hace nada de eso. Es un portátil que por su gran diagonal de pantalla no puede más que ocupar espacio en la mochila, pero en todo lo demás bate por goleada a los mejores ultrabooks del sector.

Aunque por su diagonal de pantalla, el LG Gram 16Z90 es un portátil grande, su peso de solo 1,2 kg y gran calidad de acabado lo hacen único en el mercado

Llevarlo con nosotros solo nos supone un peso extra de 1,2 kg, cifra irrisoria para poder disfrutar de un portátil con pantalla de 16 pulgadas. El secreto está en que LG mantiene la construcción del equipo con una aleación de magnesio y carbono, en un tono negro mate muy sobrio y alejado de modas. Y que no se lleva nada mal con las huellas y suciedad.

Imagen | Xataka

LG hace además un esfuerzo especial en reducir los marcos y zona de bisagra al máximo. La contrapartida es que el equipo, por sus dimensiones, nos deja cierta sensación de fragilidad y poca resistencia a la tracción pero que es solo eso, una sensación. LG presume de certificación militar STD-MIL 810G para aguantar golpes, presión, humedad y corrosión.

Las 16 pulgadas se disfrutan todavía más gracias a los reducidos marcos. Imagen | Xataka

Aunque este LG Gram 16Z90 ni tiene un grosor excesivo, se queda en solo 1,5 cm, su conectividad es completa a excepción de la ausencia de un puerto Ethernet que ya lo hubiera redondeado.

Contamos con dos puertos USB-A (3.2 Gen2) en el lado derecho junto con el conector Kensington. En la izquierda aparecen dos puertos USB-C 4, ambos para carga, y una salida HDMI además del puerto 3,5mm para audio. La única pega que hay que ponerle a este apartado es que los dos puertos USB-C de carga están en el mismo lado, y siempre es buena idea que se encuentren repartidos para poder dar más opciones de carga.

Imagen | Xataka

La conectividad inalámbrica queda bien actualizada y disponemos de Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.3. En cuanto a la identificación biométrica, el LG Gram 16Z90 aprovecha el botón de inicio situado como una tecla más para integrar un lector de huellas cómodo, intuitivo de usar y rápido en la identificación segura del usuario.

Que un equipo de pequeña diagonal apenas pese es habitual en la gama alta. Aquí tenemos un portátil con incluso menos peso que los más ligeros del mercado pero contando con una inmensa diagonal de 16 pulgadas.

Imagen | Xataka

El LG Gram 16Z90 apuesta por un panel de tipo IPS en el que la resolución de 2.560x1.600 píxeles es algo escasa si lo que pretendemos es buscar un equipo con la máxima densidad de píxeles posible para su diagonal. Tiene formato 16:10 y un brillo de 350 nits, también en un margen discreto para lo que encontramos en modelos con panel OLED y resoluciones más cercanas a 4K.

La pantalla del LG Gram 16Z90 es equilibrada. No destaca por resolución para su gran diagonal pero su visualización es perfecta gracias a su tratamiento antirreflectante

Sin embargo, la pantalla del LG Gram 16Z90 nos ha contentado para el uso potencial de la misma. La reproducción de color es precisa, con una cobertura del 99% del espacio de color DCI-P3. Y no necesitamos más brillo gracias a su efectivo tratamiento antirreflejos que sin embargo no atenúa en exceso el colorido y viveza del panel.

Imagen | Xataka

La pantalla no es táctil y tampoco pasa de los 60 Hz de frecuencia de refresco, algo que no esperábamos en un modelo que no podemos considerar de gama media.

El formato 16:10 facilita el trabajo diario con el equipo maximizando el espacio disponible. Y aunque introduce las incómodas bandas negras al ver vídeos, su sistema de sonido compuesto de dos altavoces estéreo de 2W cada uno con Dolby Atmos son un buen complemento para disfrutar de contenido multimedia.

Imagen | Xataka

El sonido es potente pero plano. Suficiente para un equipo no específico. También es correcta la calidad de la webcam de 1080p situada en el marco superior aunque cueste identificarla por lo reducidos que son los marcos de este portátil. Incluye sensores IR por si queremos usar Windows Hello para complementar la identificación por huella dactilar.

Rendimiento y autonomía: no nos sentiremos defraudados

La familia de equipos LG Gram, además de poco grosor y peso, se caracteriza de entrada por una gran autonomía y justa potencia. Si se quiere ya gráfica dedicada y más rendimiento, existe la opción de los modelos Pro.

En el caso del LG Gram 16Z90 su apuesta es por los Intel Core Ultra de nueva generación Lunar Lake. El modelo que hemos analizado dispone de los Intel Core Ultra7 258V (8 núcleos, Intel Smart Cache 12 MB) con NPU de 47 TOPS y se puede combinar con 16 o 32 GB de memoria RAM LPDDR5X (Doble canal, 8533MHz). En nuestro caso era la versión con 32 GB de RAM y almacenamiento interno de 1TB M.2 (NVMe Gen.4) con un correcto rendimiento alrededor de los 3.000 y 4.600 MB/s en escritura y lectura respectivamente. Para quien quiera ampliar o mejorar la capacidad, hay disponible una ranura extra.

La potencia del equipo está muy equilibrada con este Core Ultra 7, que nos da fluidez máxima con tareas cotidianas e incluso pinitos con edición de vídeo y fotografía. Para ir más allá o pensar en jugar con este LG Gram, siempre nos quedará la versión Pro con su gráfica dedicada.

Imagen | Xataka

En nuestras habituales pruebas de rendimiento, el LG Gram 16Z90 queda algo por debajo de la competencia de este año con el mismo SoC en la prueba Cinebench 2024, la más exigente, lo que confirma que LG prioriza la gestión de energía y calor al rendimiento puro. En Cinebench, tanto en el test clásico como en el dedicado exclusivamente a su rendimiento de la NPU, el LG Gram iguala a la competencia.



lg gram 16z90 acer swift 14 IA Lenovo Yoga slim 7 CINEBENCH 2024 MULTI 360 590 585 cinebench 2024 single 99 111 113 geekbench 6 single 2.468 2.632 2.496 geekbench 6 multi 10.152 11.082 8.112

En el apartado gráfico, toda la apuesta está del lado de la GPU Intel Arc 140V (16 GB) con la que conseguimos superar la puntuación de 28.000 puntos en las pruebas Night Raid de 3DMark.

Una gran noticia con este LG Gram 16Z90 es que el equipo es plenamente funcional tanto con batería como conectado a la alimentación. En las pruebas realizadas con el mismo perfil de energía tanto usando la batería como la alimentación externa, los resultados de los benchmarks han sido prácticamente los mismos.

Pero además, hay que felicitar a LG por el buen control del calor generado aunque no tanto por el rendimiento sostenido del equipo. Incluso en los test de estrés, el chasis permaneció sin un calentamiento excesivo ni que impidiera el uso del equipo sobre las rodillas pero a costa de una bajada del rendimiento.

Pero todavía hay una mejor noticia. El funcionamiento del equipo es completamente silencioso en el día a día. Solo se activaron los ventiladores en las pruebas de rendimiento de larga duración y bajo el modo de trabajo correspondiente del sistema de refrigeración, el cual podemos forzar a que sea completamente silencioso o incluso dinámico. Éste último es el que viene por defecto y por su funcionamiento muy correcto es el que recomendamos.

Esas opciones quedan muy bien integradas en la aplicación LG My Gram, las más interesante de las que LG dota a este portátil. Se trata de un centro de control cn interfaz agradable y sencilla, pensada para que la use cualquier usuario.

LG hace sencillo en su LG Gram tanto la configuración del equipo como la gestión de sus opciones con una aplicación sencilla pero completa. Y el apoyo de la IA en local

Incluye opciones de soporte al cliente, configuración rápida de diferentes aspectos del equipo asociados a la batería, la pantalla o el sonido (incluida la cancelación de ruido) así como aspectos del mantenimiento del equipo y actualizaciones necesarias.

Una de las novedades interesantes a nivel de software de LG para este Gram 2025 es la llegada de su propio asistente de IA. Lo denomina Gram chat On-Device y tiene la ventaja de que se ejecuta de manera local y no requiere de conectividad a Internet si lo que queremos es realizar búsquedas en el equipo de todo tipo o ayuda para la configuración del mismo.

Podemos usar lenguaje natural que el agente comprende de manera bastante solvente, pero todavía hay opciones que requieren el uso del inglés o coreano para sacarle todo el partido. En las pruebas que hemos realizado en español, el agente de IA no ha tenido problemas en gestionarlas. Pero, si por ejemplo le pedimos que active la retroiluminación del teclado, no lo realiza de manera autónoma sino que nos llega a la opción dentro de la aplicación o configuración correspondiente del equipo.

Todas las opciones que da LG para gestionar los perfiles de uso y los modos de refrigeración permiten contar con una autonomía muy variable.

La batería de cuatro celdas del LG Gram 16Z90 alcanza los 77 Wh de capacidad, muy amplia para el tipo de equipo de consumo y su peso y grosor. Con ese punto de partida el fabricante asocia a este equipo una autonomía por encima de las 23 horas, pero siempre en un entorno controlado de brillo bajo, sin conectividad y reproduciendo en bucle un vídeo.

Imagen | Xataka

Nuestros casos de uso para analizar la autonomía de un portátil está alejado de ese uso. Nuestras pruebas se realizan con un uso en escenarios reales según el perfil del equipo. En este modelo no limitamos la conectividad continua ni un brillo que al menos sea del 35-40%. Usando pruebas de PCMark 10 este LG Gram 16Z90 promedió para nuestro análisis entre 7 y 8 horas de autonomía real.

En condiciones de uso reales y no ideales, el LG Gram 16Z90 ofrece una autonomía que nos daría para una jornada de uso completa, alrededor de las 7 horas

Lógicamente, si optimizamos parámetros como el brillo, conectividad o perfil de uso podemos aumentar esa cifra, pero no sería un dato válido para que el consumidor valore si es un equipo con el que podrá trabajar toda una jornada en movilidad. Con este LG Gram 16Z90 estaríamos en ese límite aceptable.

Para la carga LG nos ofrece uno de los cargadores más compactos del sector. No tendría sentido diseñar y gestar un portátil donde la ligereza extrema fuera su seña de identidad y tener que cargar con un tercio del peso del equipo en forma de cargador.

La carga se realiza vía USB-C, aunque como adelantamos ya, nos hubiera gustado un puerto en cada lateral por comodidad de uso del equipo. El cargador de serie, de 65W, completa la carga del equipo en unas dos horas.

Teclado y touchpad

Aunque creemos que el sonido del equipo hubiera ganado puntos con unos altavoces frontales a ambos lados del teclado, LG opta por usar toda la anchura disponible para colocar un teclado de tamaño completo, con zona numérica incluida. Es cierto que ésta última queda algo reducida en dimensiones pero es una buena opción para quien trabaje mucho con hojas de cálculo y números.

Imagen | Xataka

Aunque hay teclas que ven reducido ligeramente su tamaño habitual, como las de dirección o Enter, el resto del teclado es de generoso tamaño y gran calidad. Ofrece gran estabilidad lateral y recorrido amplio para teclear con seguridad y también comodidad.

El teclado viene con retroiluminación de dos niveles y sensores para que se apague o encienda automáticamente. Y no faltan teclas de acceso directo tanto para CoPilot de Microsoft como para activar/desactivar el touchpad o colocar el modo avión.

Este apartado se completa con el touchpad, muy generoso en dimensiones y de calidad impecable, tanto para desplazamientos como toques suaves o clic físicos.

LG Gram 16Z90 (2025), la opinión y nota de Xataka

Optar por un portátil de gran diagonal supone casi en la totalidad de las ocasiones, tener que asumir un peso y dimensiones que no suelen casar bien con la idea de trabajo cómodo en movilidad. Y no hay precisamente muchas opciones en el mercado que cuiden las diagonales grandes.

La familia LG Gram se ha centrado justo en eso. De hecho, sus modelos más emblemáticos son los que apuestan por las diagonales de 16 y 17 pulgadas, justo donde su peso de récord no tiene rivales. Así lo demuestra el LG Gram 16Z90 (2025) que hemos puesto a prueba en Xataka.

Todo lo que tiene que ver con la movilidad queda muy bien argumentado: ligero como ninguno, gran pantalla con un excelente tratamiento antirreflejos para que usarlo no sea una pesadilla, buena autonomía y rendimiento acorde con lo que esperamos hacer con el equipo. Siempre sabiendo sus límites y que el precio de partida no es bajo precisamente.

8,7 Diseño 9,5 Pantalla 8 Rendimiento 8,75 Teclado/trackpad 9 Software 8,5 Batería 8,5 A favor En relación tamaño de pantalla - peso, no tiene rival en el mercado

Equilibrio entre potencia y autonomía para un equipo de propósito general

El teclado es amplio y cómodo, para trabajar gozosamente durante largos periodos de tiempo En contra Aunque la pantalla antirreflejos se ve genial, con 16 pulgadas uno espera algo más de resolución

Echamos de menos un obturador mecánico o electrónico para la webcam y su privacidad

Los dos puertos de carga están situados en el mismo lateral



Imágenes | Xataka

Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de LG España. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas