Sony alcanza un nuevo hito: 100 millones de PS4 vendidas en todo el mundo

La llegada de la nueva generación de consolas ha ralentizado el ritmo de ventas de la actual generación, pero aún así Sony ha logrado alcanzar un hito increíble.

En los últimos resultados fiscales la empresa indicó que ya se han vendido 100 millones de PS4 en todo el mundo, una cifra que la confirma como la consola que más rápido ha llegado a este número de unidades vendidas en toda la historia.

Sony vendió 3,2 millones de PS4 en el segundo trimestre que terminó el pasado 30 de junio, justo para alcanzar el "número mágico" de 100 millones puesto que hasta ese trimestre la cifra de unidades vendidas ascendía a 96,8 millones.

Here is an update to the cumulative global console shipment chart.

The chart is launch aligned.



Key points:

- PS4 surpasses 100m, faster than PS2 and Wii

- Switch reaches 36.87m, tracking inline with PS4 pic.twitter.com/o28T7l9f9j