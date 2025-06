'Mindseye' es el mayor fiasco de la industria desde 'Cyberpunk 2077'. Y un aviso de lo que no va bien en los videojuegos

'MindsEye' había levantado unas expectativas considerables, especialmente por la identidad de su responsable, el exproductor de la saga 'GTA' Leslie Benzies. Sin embargo, el lanzamiento ha sido un desastre de tal envergadura que Sony ha decidido abrir las devoluciones del importe de la compra en la Playstation Store a los jugadores que lo deseen. Resulta inevitable pensar, a estas alturas, en un fiasco reciente comparable: 'Cyberpunk 2077'.

Un desastre. Desde innumerables problemas técnicos, poco habituales en un producto de esta envergadura, a un desarrollo muy por debajo de lo esperable, 'MindsEye' ha defraudado todas las expectativas, hasta el punto de que cuenta ya con más de 1300 valoraciones en Steam, prácticamente todas negativas. En Metacritic atesora un abismal 2,9 de los usuarios y aún no tiene nota de los profesionales, ya que la compañía no lo cedió a prensa para que lo jugaran antes del lanzamiento (tradicionalmente, una señal de que algo va mal.) Sin duda, las expectativas han jugado en su contra: las comparaciones con 'GTA VI' durante la promoción eran continuas, y Benzies no supo moderarlas para evitar decepciones.

Para los memes. Los bugs y glitches están siendo innumerables y, por supuesto, los jugadores los están registrando y subiendo a redes sociales: NPCs voladores o que estallan en polígonos sin sentido, deformaciones de rostros y físicos de personajes... Hay caídas de frames y crasheos continuos, incluso en consola. Y como guinda, la campaña es escasísima: alrededor de 20 horas, y con un desarrollo que al parecer resulta repetitivo y con muy poco interés.

Mientras haya parches, hay esperanza. Por supuesto, Build a Rocket Boy, el estudio firmante de 'Mindseye', ha hecho todo lo que podía para amortiguar el impacto: reconocer los problemas y prometer que los arreglará en una serie de parches para mejorar el rendimiento (por lo menos, que suba de los 40 fps) y arreglar los bugs. Aunque de momento, solo lo está haciendo en PC. De nuevo, 'Cyberpunk 2077' viene a la memoria de los jugadores, pero quizás, manteniendo la esperanza, lo hace en sentido contrario: un juego que parecía insalvable se convirtió, parche a parche, en el título que debía haber sido de salida. Desde luego, no la ruta ideal, pero sí una buena prueba de que todo tiene arreglo.

'Mindseye' es un nuevo aviso para navegantes acerca de las muchas fracturas que plagan la industria en la actualidad. Es casi un catálogo de las problemáticas que han acabado derivando en un negocio que permite que juegos rotos como éste vean la luz. Algunas de esas fallas podrían ser:

El hype y el marketing como garantía: La reputación de Benzies y su curriculum como parte de la franquicia 'GTA' parecía suficiente para garantizar un buen resultado, pero posiblemente devino en un desarrollo con metas poco realistas.

El peor público del mundo: Sí, por supuesto que los jugadores tienen su parte de culpa. Su avidez por jugar cada mes al mejor juego del año (o de la década) ha generado unas dinámicas de creatividad tóxica en los estudios, que se ven obligados a prometer por encima de sus posibilidades para llamar la atención de un fandom aturdido por el exceso de señales.

Ambición que no acompaña a las posibilidades reales: Actualmente solo hay un creador de videojuegos capaz de extender cheques que su talento puede pagar, y es Kojima. Y no lo consigue siempre. Por eso, que un proyecto puesto en pie por un equipo sin una trayectoria mucho más sólida prometa, en un sandbox, algo tan ambicioso como "mecánicas tipo Roblox" debería hacer saltar las alarmas en vez de garantizar eco en la prensa.

La tiranía de las fechas de lanzamiento: No es la primera vez que un juego sale a la venta sin acabar: las fechas de lanzamiento deberían ser realistas y, sobre todo, los estudios tendrían que tener la libertad de retrasar el lanzamiento de un juego si este no está terminado al cien por cien.

Son solo algunos detalles que han definido la debacle de 'Mindseye', pero que revelan problemas mucho más serios que un juego a medias. Si alguna utilidad tiene este fallido lanzamiento a estas alturas es funcionar como mecanismo de aviso para una industria que cada vez funciona más como una maquinaria de hypes y éxitos predestinados. Una burbuja que, si aspira a la conservación, tiene que cuidarse para sobrevivir.

