Un changelog de 27 páginas de Word es la mejor prueba de lo roto que estaba 'Cyberpunk 2077' de lanzamiento

'Cyberpunk 2077' era uno de los juegos más esperados en 2020. Sin embargo, y tras incontables retrasos, llegó el día de lanzamiento y el juego no era, en absoluto, lo que se podría esperar del estudio polaco que dio vida a la saga 'The Witcher'. 'Cyberpunk 2077' estaba roto en todas las plataformas. No solo había glitches gráficos e inteligencias artificiales con un comportamiento extraño, sino también graves problemas de rendimiento en las consolas de anterior generación e incluso bloqueos que impedían progresar en la historia.

En definitiva, 'Cyberpunk 2077' se lanzó un poco "roto", si usamos la jerga gamer. Tanto que CD Projekt Red tuvo que salir a escena a reconocer el desastroso resultado de las versiones de consola y presentar un calendario de actualizaciones. En enero el juego recibió el parche 1.1, que estaba enfocado a mejoras de estabilidad, y ahora CDPR ha presentado todos los detalles del parche 1.2. Dicho parche contempla una enorme cantidad de cambios en el juego, los suficientes para llenar 27 páginas de Word. Y son solo los "cambios más notables".

Así es el enorme parche 1.2 para 'Cyberpunk 2077'

Si copiamos el texto de 8.010 palabras y lo pegamos en Word, le ponemos un tamaño de 12 puntos y un espaciado de 1,5, el changelog del parche 1.2 ocupa nada más y nada menos que 27 páginas. Para que lo pongamos en contexto, el parche 1.1 contenía 571 palabras y ocupaba tres páginas. Si hablamos de los parches rápidos (hotfix), el más grande fue el 1.05, que no llega a mil palabras.

El parche 1.2 prometer solucionar una enorme cantidad de errores del juego, sobre todo en lo referente a las misiones y sus peculiares bloqueos, mejorar algunos bugs gráficos (como un error que provocaba que los peatones se teletransportan al ser atropellados o los NPCs que se quedaban con forma de T), optimizar problemas de la interfaz de usuario e, importante, añadir mejoras a la estabilidad y el rendimiento.

En ese sentido, CD Projekt Red asegura que "en esta sección se analizan los cambios que entran en todas las plataformas, pero muchos de ellos marcan una mayor diferencia en las consolas de generación anterior y en las máquinas de menor rendimiento". Entre los múltiples cambios que se citan referentes a las consolas, se menciona expresamente que se han arreglado múltiples crasheos aleatorios del juego y diversos problemas de rendimiento gráfico.

Es un parche enorme, el más grande que ha recibido el juego hasta la fecha. Según Pawel Sasko, Lead Quest Designer del juego, desde el estudio han estado "trabajando incansablemente para ofrecer una actualización de calidad". El changelog contempla "solo los cambios más notables", así que nos podemos hacer una idea de 1) lo grande que es y 2) la cantidad de problemas que 'Cyberpunk 2077' arrastra desde su lanzamiento. Recordemos que el lanzamiento de este parche tuvo que ser retrasado debido al ataque informático que sufrió el estudio polaco recientemente.

El estudio no ha detallado cuándo se lanzará el parche ni su peso. Simplemente ha adelantado que llegará pronto a PC, consolas y Google Stadia. Actualmente 'Cyberpunk 2077' tiene una valoración mixta. En PC, que es la plataforma en la que más brilla, tiene una puntuación de los usuarios de 7,1, mientras que en PS4 y Xbox One tiene un 3,6 y un 4,8, respectivamente.

