'Cyberpunk 2077', primeras impresiones: el hype por lo nuevo de CD Projekt está completamente justificado

Si hay un juego que se espera como agua de mayo es, sin dudas, 'Cyberpunk 2077'. El nuevo título de CD Projekt Red, creadores de la saga 'The Witcher', apunta a ser un juego mastodóntico en todos los sentidos y nosotros podemos dar fe de ello, porque desde Xataka hemos tenido la ocasión de jugar durante cuatro horas a 'Cyberpunk 2077'.

Si anteriormente pudimos asistir a un gameplay guiado, esta vez hemos sido nosotros los que hemos cogido el mando y nos hemos puesto en la piel de V. Antes de nada, destacar que no vamos a hacer spoilers de la trama en ningún momento. Hemos jugado al prólogo, que es la misión que se mostró en el gameplay de 48 minutos del año pasado, por lo que no vamos a destripar nada. Dicho lo cual, vamos con ello.

Personalización elevada a su máximo exponente

V como Corpo.

Lo primero que tenemos que hacer cuando iniciamos 'Cyberpunk 2077' es crear nuestro personaje. Normalmente, en los juegos tenemos la opción de elegir un personaje femenino o masculino y, según eso, modificar atributos. En 'Cyberpunk 2077' también es así, pero no exactamente. CD Projekt Red ha difumando el género de los personajes, en el sentido de que V puede tener un género fluido, pero también puede ser configurado como un hombre o una mujer.

Para que nos entendamos, los rasgos básicos del personaje son los de un hombre o una mujer, pero podemos elegir si queremos que la voz sea masculina o femenina con independencia de la fisionomía, ajustar los rasgos faciales a placer (desde las cejas a la barbilla) y darle a nuestro personaje un toque único. Sea como fuere, elegir un género no es una cuestión estrictamente estética, ya que dependiendo de ello tendrás más posibilidades de entablar relaciones con según qué personajes.

Las opciones de personalización son cuantiosas, muy cuantiosas. Puedes tocarlo todo, y cuando digo todo, es todo. Las opciones estaban bloqueadas en la demo que hemos jugado, pero en el menú de personalización podíamos modificar el tamaño de nuestro miembro y hasta el vello púbico. Pero más allá de la estética, lo que realmente influye en el juego es nuestro árbol de habilidades y nuestras especializaciones.

V como Nomad.

Cuando configuramos a V, el juego nos deja repartir cierta cantidad de puntos entre diferentes atributos, como "Cuerpo", "Inteligencia" o "Reflejos". Cada uno de estos atributos tiene un impacto directo en el juego, ya que según qué rama potenciemos podremos jugar de una forma u otra y resolver las misiones a tiros, a puño o hackeando desde las sombras, entre otras cosas. Iremos ganando puntos conforme subamos de nivel, sobra decir.

Cada atributo tiene su propio árbol de habilidades. 'Cyberpunk 2077' es un RPG en mayúsculas y con todas las letras, por lo que las habilidades no podían quedarse fuera. Si potenciamos una rama, digamos "Cuerpo", podremos desbloquear mejoras de la salud y regeneración de vida. Si potenciamos "Inteligencia" conseguiremos más habilidades de hackeo, etc. Es muy interesante cómo está diseñado, porque la sensación que te da este sistema de atributos es que estás haciendo al personaje "tuyo", priorizando unas cosas sobre otras.

V como Street Kid.

No hemos podido probarlo durante el tiempo que hemos estado jugando, pero las armas también se pueden modificar, así como nuestro personaje, al que podemos "instalarle mejoras" como ojos que vean mejor, unas manos que nos enseñen la munición restante del arma, etc. Es el clásico sistema de progresión de los RPG, pero CDPR lo ha integrado tan, tan bien en el juego que parece completamente nuevo.

Lo que no podremos personalizar es el coche, por si hay algún amante del tuning. Lo que sí tiene nuestro vehículo es un sistema de destrucción, así que si nos chocamos veremos cómo el coche sufre daños. No afectan al juego en sí por lo que hemos podido probar y, de hecho, se arregla solo con el tiempo. Podremos comprar varios coches y, si tenemos el suficiente nivel de cierto atributo, robar los de la calle estilo 'GTA'.

Finalmente, cabe destacar que tenemos que elegir una especie de "clase", lo que CDPR llama "lifepaths". Puedes ser un Nomad, un Corpo o un Street Kid. Cada una de las clases tiene su propio epílogo y, si bien la historia principal es la misma para todos, cada "lifepath" tiene misiones secundarias exclusivas. La que elijamos también afectará a cómo nos ven los ciudadanos de Night City y los personajes y cuánto nos aprecian, dejan de apreciar, quieren u odian.

Una ciudad que respira

Una vez tenemos el personaje saltamos al mundo de 'Cyberpunk 2077' y lo único que podemos hacer es quedarnos embobados mirando al infinito. La estética futurista está muy conseguida y Night City respira en cada calle y esquina. Todas las calles están llenas de NPCs con los que podemos interactuar. Hay policías que empezarán a molestarse si nos pasamos de la raya, bandos armados que nos dispararán si nos acercamos, peleas callejeras y, en definitiva, actividad.

'Cyberpunk 2077' es un juego en primera persona, algo que en un primer momento no me terminaba de convencer y que tras cuatro horas jugando ha acabado enamorándome. ¿Por qué? Porque 'Cyberpunk 2077' es un roleplay. Jugamos nuestro rol y nos sumergimos en nuestro personaje. Que sea en primera persona ayuda a meternos en la historia, a ser parte de la ciudad y no un mero espectador. Cómo nos miran los personajes, cómo nos asomamos a los balcones y vemos los neones y coches voladores, todo ello crea una atmósfera perfecta que nos integra de lleno en el ajetreo de Night City.

La estética cyberpunk es muy complicada. Esta bebe de las películas y series de los 80 que nos situaban en una distopía futura no demasiado lejana. Películas como 'Neuromante', 'Blade Runner', 'Juez Dredd' o 'Akira' ya imaginaban un mundo de este tipo y 'Cyberpunk' sigue esta línea, pero la llena de color. Todos los edificios, personajes, enemigos, compañeros, locales y vehículos están lleno de colores, neones, pantallas, botones táctiles y demás delicias nerd-friendly.

De día Night City rebosa vida y nos invita no solo a ir a las misiones principales y a matar a los enemigos, sino a explorar, a conocer sus rincones, a subir a los edificios, bajar a los sótanos y disfrutar de esa estética futurista. De noche, las luces son las auténticas protagonistas del juego. Imaginad una película como 'Blade Runner', pero con todo lleno de neones, pancartas, luces y colores. Es exactamente así.

El mimo que CD Projekt ha puesto en este juego no se puede explicar con palabras. Los personajes, jugables y no jugables, están diseñados con un nivel de detalle que roza lo enfermizo. No solo a nivel de gráficos, algo que no procede valorar en unas primeras impresiones, sino a nivel de carisma y de lo que transmiten. Los primeros enemigos que nos encontramos, unos psicópatas expertos informáticos, conservan sus rasgos humanos, pero se han modificado tantísimo que parecen robots (con ojos digitales, brazos robóticos...). Conseguir esa estética es complicado, pero más lo es hacer que sea creíble, y 'Cyberpunk 2077' lo consigue.

La música también acompaña en todo momento a la acción y consigue crear una atmósfera muy concreta según el contexto

Lo mismo se puede decir de las diferentes zonas de las ciudad, cada una con su propia personalidad y arquitectura. El contraste existente entre los barrios bajos, mercadillos y locales de mala muerte y las zonas ricas, poderosas y más cuidadas es excelente. Sabrás que estás en el barrio chino por los carteles, los NPC que encuentras y la gente que puebla las calles, y sabrás que estás en un lujoso local de copas porque la gente viste de otra forma y salta a la vista que tiene otro status. A nivel de diseño de escenarios, y por lo que hemos podido jugar, 'Cyberpunk 2077' se lleva un sobresaliente.

El poder de las decisiones

Una de las claves del género RPG es la toma de decisiones. 'Cyberpunk 2077' brilla sobremanera en este aspecto no solo porque tengamos que tomarlas, que también, sino porque todo cuenta. ¿Crees que una decisión no va a tener un impacto en el resto de la trama? Te equivocas, te equivocas muchísimo. Cualquier cosa que decimos o hacemos tiene un impacto real en la línea principal.

La mejor forma de verlo es con un ejemplo. No hay spoilers porque es lo que vimos en aquel vídeo gameplay de 2018, así que calma. En un momento del epílogo debemos ir a por un robot que controlamos con la mente gracias a un chip. Cuando nos dan la misión nos dan la opción de ir a por él directamente o llamar a la megacorporación Militech para que nos ayude a conseguirlo.

En el gameplay de 48 minutos que vimos hace dos años, el jugador decide hablar con Militech, cuyo representante le da los créditos necesarios para pagar el robot. Va a por él, le da al personaje (Royce) la tarjeta con los créditos y resulta que tiene un virus que piratea todo. Acto seguido, nos dan la opción de noquear a Royce o coger la pistola y liarnos a tiros, dejando así escapar a Royce. El jugador de la demo cogía la pistola, así que Royce escapaba y nos teníamos que enfrentar a él al final, solo que esta vez estaba montado en un mecha enorme.

Así luce la interfaz.

Yo, por mi parte, decidí no llamar a Militech e ir a la misión directamente. Fui al sitio, hable con Royce y, como no tenía dinero, tuve que mentir para decirle que el robot ya estaba pagado. Llegó la tensión y volvió el momento de decidir si lo noqueamos o sacamos el arma. Decidí noquearlo. ¿Resultado? Tuve que salir a tiros como en la situación anterior, pero no me tuve que enfrentar a Royce en el mecha porque ya lo había dejado noqueado anteriormente. Al no haber contactado con Militech, esta corporación no sabía nada y no se inmiscuyó en la misión.

Es solo un ejemplo muy sencillo del poder que tiene la toma de decisiones en 'Cyberpunk 2077'. Tal es así que esta misión que hemos expuesto tiene 12 caminos diferentes. 12 caminos, que se dice pronto. Uno de ellos, por supuesto, es el pacífico. Si antes de la misión conseguimos el dinero que nos piden por el robot, se lo damos, lo cogemos y nos vamos de allí tan campantes. Esto no solo aplica a esta misión, sino a todo el juego. Literalmente, nos han confirmado que podemos pasarnos el juego sin matar a nadie, aunque sí tendremos que ejercer violencia en algún momento.

Poder afrontar cualquier misión de cualquier forma posible es todo un reto a nivel de desarrollo y a nivel de jugabilidad

Los diálogos están muy bien integrados en el juego. Tenemos una o dos opciones que nos abren la trama, pero también otras tantas que nos dan más contexto del lore o de la misión. De la misma forma, hay diálogos con límite de tiempo que, si nos saltamos, pueden acabar bien o no. También, en algunas ocasiones, podemos interrumpir a alguien que nos esté hablando con nuestra línea de diálogo, lo que hace que la conversación se sienta natural y no como si fuera una batalla por turnos.

En las partes de diálogo también jugará un papel fundamental nuestra clase y árbol de habilidades. Hay líneas que solo puede decir un Street Kid o un Corpo, y hay otras que podemos seleccionar si tenemos cierta habilidad bien desarrollada. Por ejemplo, en un momento del juego hablamos con una hacker y, como yo tenía potenciada la rama "Inteligencia", pude hablar con ella sobre su equipo y el hardware que usaba. Estas líneas de diálogo se marcan con el icono de la correspondiente rama.

No solo nuestras decisiones en forma de diálogos nos abrirán y cerrarán puertas, sino que también lo hará nuestro árbol de habilidades y atributos. Yo, para la prueba, potencie principalmente "Cuerpo" e "Inteligencia", lo que me permitía un mejor manejo de las armas de fuego. Mi forma de solucionar todos los encontronazos era a tiros, pero esa era mi forma. Lo bonito de 'Cyberpunk 2077' es que cada uno puede tener la suya.

¿No quieres pegar tiros o prefieres tener las armas como último recurso? Potencia tu rama de netrunner y hacker. Eso te permitirá hackear más cosas y en menos tiempo. Es un camino más pensado para los que gusten del sigilo, ya que en lugar de matar a cuatro enemigos, puedes atraerlos todos a una zona con una distracción (hackeando una máquina expendedora, por ejemplo) y hacer explotar una granada, inhabilitar sus armas o escabullirte.

Es más, dependiendo del árbol de habilidades que elijamos podemos seguir unos caminos u otros. Por ejemplo, si tenemos mucha fuerza podemos forzar puertas y tirar barandillas para pasar a través de ellas, pero no podremos hackear un panel de control para abrir la puerta. Eso solo lo podremos hacer si hemos potenciado otras habilidades. El juego está pensado para que en todas las situaciones puedas elegir y puedas tomar una decisión en función de tu personaje, sus habilidades y tus decisiones. Es un juego de rol, pero en primera persona.

La sensación final después de haber jugado unas cuantas misiones de la historia principal es que me encantaría volver a jugarlas, pero de otra forma. A lo mejor me podría haber ahorrado un par de muertes si hubiese optado por otro camino, o quizá habría conocido a nuevos personajes y abierto otras tramas secundarias. ¿Qué habría pasado si en lugar de A hubiera hecho B? Esa es la pregunta en la que reside la magia de 'Cyberpunk 2077'.

Los braindance son una nueva mecánica que nos permite acceder a los recuerdos de otra persona gracias a un vídeo

Por último, una novedad que pudimos probar durante este rato fueron los braindance. Digamos que es una tecnología que nos permite revivir momentos anteriores mediante grabaciones de vídeo para encontrar pistas antes de una misión. Con esta tecnología vemos y sentimos en primera persona lo que vio otra, pero además nos podemos mover libremente por la escena para ir adelante o hacia atrás, escanear objetos, escuchar conversaciones que tuvieron lugar en segundo plano o descubrir cosas. Los braindance son una especie de minijuego, salvando (mucho) las distancias, pero con una mecánica muy particular.

El braindance que jugamos nosotros tenía lugar en el apartamento de un tipo donde está escondido cierto chip. Hay que escuchar conversaciones para saber qué está pasando, escanear móviles y tabletas para acceder a más información y hasta escanear la temperatura de los objetos para saber dónde puede ocultarse el chip. Todo esto es un vídeo, recordemos, una especie de recuerdo en vídeo al que accedemos mediante una máquina. Es una mecánica de lo más interesante y desafiante y tendrá cierto protagonismo durante el juego y la trama principal.

No hay tiempo para aburrirse

Quien haya jugado a 'The Witcher 3' sabrá que es un juego enorme. Hay infinidad de cosas que hacer, minijuegos que se acabaron convirtiendo en títulos con entidad propia ('Gwent') y misiones secundarias y accesorias por doquier. 'Cyberpunk 2077' es exactamente igual. El epílogo que hemos jugado, que no es otra cosa que un tutorial, puede durar hasta 10 horas. La historia principal es algo más corta que la de 'The Witcher', que duraba unas 35 horas si hacíamos solo la trama y unas 130 horas con las misiones secundarias, así que nos podemos hacer una idea del universo que tenemos delante. Este, por cierto, tendrá su propia serie en Netflix.

Según nos han confirmado desde CD Projekt Red, 'Cyberpunk 2077' durará un poquito menos que 'The Witcher 3' y las misiones secundarias y accesorias tendrán una duración estimada similar a la trama principal. Dicho de otra forma, 'Cyberpunk 2077' es un juego enorme que, como decíamos anteriormente, invita a jugar de nuevo para conocer todas las posibles salidas. Y motivos hay para ello, porque también nos han confirmado que hay más finales posibles que en 'The Witcher 3', que tiene 36.

'Cyberpunk 2077' apunta a ser un juego muy rejugable

Al iniciar una misión, por lo general, se nos ofrece ir a por ella o realizar una tarea opcional que, probablemente, impacte sobre la principal. Hacerla o no depende del jugador. Conforme vayamos avanzando, los "fixers" nos irán dando misiones secundarias, como ve aquí y haz tal, mata a tal persona (o no) o pelea en un combate de boxeo contra tal o cual persona. Estas se van guardando en la recámara y se pueden completar cuando queramos. Cada misión tiene un nivel que indica la dificultad de la misma.

Pero por si fuera poco, según nos movamos por la ciudad iremos encontrando pequeñas misiones adicionales, como llevar a un herido a un hospital o acabar con un borg (persona robotizada) fuera de control. Estas misiones aparecen sin más por la calle, van saliendo, lo que hace que la experiencia sea más inmersiva y sientas que la ciudad está viva. Me recuerdan a las misiones que nos van apareciendo cuando cabalgamos en 'Red Dead Redemption 2'.

A todo esto tenemos que sumarle el típico proceso de subir de nivel las habilidades, las armas, el equipamiento, el cyberware que tenemos instalado y los atributos de V. También tiene un sistema de looteo de secretos, que evidentemente están repartidos por la ciudad, cofres y pequeños puzles que podemos resolver.

Por supuesto, en 'Cyberpunk 2077' no se han olvidado de la policía. Me han matado en más de una ocasión durante la prueba, principalmente porque mis habilidades de conducción son mejorables y es probable que en algún momento haya atropellado a alguien sin querer. Cuando más "vándalos" seamos más aumentará nuestro nivel de búsqueda, más agresiva será la policía y más tiros tendremos que pegar. Como en 'GTA V', sin ir más lejos.

Y ahora que hablamos de cosas que hacer, me ha llamado la atención que una vez, mientras andaba por la calle, un netrunner (una especie de hacker) me intentó hackear el cerebro. En ese momento se inició un minijuego en el que tuve que ir detrás de él y abatirlo o noquearlo para pararlo. Esto, de nuevo, refuerza esa sensación de que estás jugando en un mapa vivo y te recuerda que en Night City nunca estás solo.

'Cyberpunk 2077', la opinión de Xataka

Solo he podido jugar durante cuatro horas, pero han sido más que suficientes para darme cuenta de que, sin lugar a dudas, estamos ante uno de los juegos más imponentes de la historia reciente. 'Cyberpunk 2077' lleva ocho años en desarrollo y en este tiempo los chicos de CD Projekt parece, a falta de probarlo a fondo, que han conseguido crear todo un mundo futurista y distópico que promete emociones fuertes, una trama interesante y un sinfín de cosas que hacer.

Night City es una ciudad que rebosa actividad y vida y el carisma, el diseño y cómo interactúan con nosotros los personajes y la propia ciudad nos ayuda a sumergirnos de lleno en ella. La estética está muy lograda, hasta el punto de que, aún sabiendo que todo es ficticio, se siente muy real. Todos sabemos que todavía queda lejos eso de meternos un pendrive en el cerebro para instalarnos una mejora, y en 'Cyberpunk 2077' esto no es otra cosa que una excusa para mejorar al personaje, pero estas mecánicas están tan bien integradas que se sienten realmente naturales.

'Cyberpunk 2077' es un juego que apunta a los amantes del género RPG, y eso considero que es un punto clave a tener en cuenta. No creo que 'Cyberpunk 2077' sea un juego para todos, como no lo es 'The Witcher 3', 'GTA V' y demás RPGs. Es un título que, si no te gusta el género, puede llegar a hacerse pesado (este y cualquier otro del estilo, claro). También requiere de una atención mayor y de no perderse los detalles, porque si parpadeas te lo pierdes, y la trama no parece que vaya a ser precisamente sencilla.

Dicho lo cual, lo único que podemos hacer es esperar a que se lance a finales de año para poderlo analizar y disfrutar. A falta de conocer el resto de la historia, lo que he podido ver y jugar me ha gustado mucho, y si esto es solo una parte del epílogo, no me quiero ni imaginar lo que nos espera en las calles de Night City.